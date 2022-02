Joven confiesa que mató a una gata callejera en Cali

En las cámaras de seguridad de algunas viviendas del sector, se evidenció que el hombre llevaba el cuerpo sin vida la felina y posteriormente lo dejó tirado en el parque del barrio Foto: El Tiempo

En el barrio Camino Real, Cali, un joven aceptó que mato a “Emma” una gata del sector, rompiéndole el cuello, solo porque esta lo atacó y lo mordió.

Hay indignación en Cali no solo entre los habitantes, sino entre grupos animalistas que no tardaron en manifestarse, por la muerte de la mascota callejera que fue estrangulada. En una entrevista a Telepacífico Noticias, el hombre contó como asesinó a la gata, aseguró que le movía las tejas de la casa todas las noches. Además, lo mordió durante cinco minutos, después como lo describió él, le quebró el cuello.

“Los animales sí tienen voz, si no los escuchas aquí estoy yo. Por Emma, justicia. ¡Asesino! ¡Cobarde!”, fueron algunas de las arengas que le cantaron al presunto asesino del animal afuera de su casa. Al plantón acudieron con velas y carteles los dueños Emma y demás vecinos y animalistas de Cali que se solidarizaron con la causa.

En las cámaras de seguridad de algunas viviendas del sector, se evidenció que el hombre llevaba el cuerpo sin vida la felina y posteriormente lo dejó tirado en el parque del barrio.

“Rechazamos este acto criminal realizado por uno de nuestros vecinos. Lo queremos lejos de nuestro”, declaró una residente del barrio Camino Real.

Los vecinos aseguraron que la gata fue abandonada por su familia humana en esa cuadra del barrio. Como era muy tranquila y dulce con ellos, decidieron protegerla. Mantenía en las casas donde le daban techo y comida.

Por su parte, el joven que asesinó a la gata confesó el crimen contra el animal que supuestamente lo atacó:” en la última lo intentamos coger para llevarlo al veterinario y se aferró por más de cinco minutos a mi mano. Yo lo cojo el cuello, lo trato de sacar, no se puede y me toca quebrarle el cuello porque no se puede hacer otra cosa. No había nadie cerca y no me podía mover por el dolor. La mano al otro día me amaneció embombada y eso es algo que ellos no me van a pagar el hospital” .

“Todos estos vecinos me han tachado de asesino y no han conocido el otro lado de la moneda. El gato lleva más de cinco meses entrando a mi propiedad, gato callejero, en lo que me ha hecho daños al techo, casi le cae el techo encima a mi hermano especial, ha rasguñado al perrito, lo hemos ido a curar, al otro perrito, también a mi gato, los separamos en varias ocasiones”, confirmó el joven que asesinó a la gata.

Una de las razones del hombre para quitarle la vida a la felina fue para defender a su familia y a sus mascotas: “si ellos miran su lado de la moneda listo yo la asesiné muy bonito y muy chévere. Pero me tildan de asesino sin saber por qué cometí dicho asesinato. A mí no es que me guste asesinar gatos, a mí me gustan tanto que tengo tres perros y un gato. Estoy afirmando que voy a defender a mi familia y mis animalitos de cualquier otra persona que intente entrar de manera hostil a mi vivienda porque es mi propiedad. No es que quisiera hacerle daño a un gato o un perro”, comentó.

Por otro lado, el concejal animalista Terry Hurtado , comentó que desde la curul animalista se está apoyando a la ciudadanía para que el hombre, que aceptó los cargos ante la Policía, sea judicializado.

De acuerdo con el teniente, Harold Armado Useche Yepes, jefe de la Seccional de protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, la ciudadanía interpuso la denuncia y junto al grupo Gelma procedieron a recolectar evidencia física.

“En este momento estamos en el proceso investigativo para el tema de la judicialización”, afirmó Harold Useche.

