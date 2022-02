Coco Basile, despiadado con la selección Colombia: “Fue como si jugaran con terror, el cagazo que tenían”

En la imagen, el exfutbolista y exentrenador Alfio 'Coco' Basile. EFE/Leo La Valle/Archivo

La derrota de los dirigidos por Reinaldo Rueda el 1 de febrero ante el cuadro de Lionel Scaloni sigue suscitando críticas, pero no solo de los colombianos. Incluso los argentinos reprocharon la actitud con la que Colombia salió al campo de juego en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), ese es el caso del exfutbolista y exentrenador Alfio Coco Basile.

Basile, quien dirigió a la Albiceleste cuando Colombia la venció 5-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires y 2-1 en Barranquilla por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994, reprochó sin miedo a Reinaldo Rueda por su temeroso planteamiento táctico aun cuando necesita sumar los tres puntos para mantener las ilusiones de clasificar a su equipo a Catar.

No solo fue el planteamiento 1-4-5-1 del estratega vallecaucano lo que indignó, sino la directriz que le dio a lo jugadores, dada a conocer por Radamel Falcao García una vez terminó el compromiso: “El entrenador quería que mantuviéramos el cero y que con el pasar de los minutos nos tomáramos más confianza, que los dejáramos salir para encontrar en el contragolpe los espacios para lastimar a Argentina”.

Pues bien, Basile no ocultó su molestia y se fue de frente contra Rueda incluso sin mencionarlo:

“A Argentina lo vi como siempre, superior al rival. Con este equipo que me defraudó... Pobre Pacho Maturana lo que debe pensar de este técnico nuevo. Cuando vi ayer a este muchacho (Rueda), cómo paró el equipo, con la necesidad de ganar. ¡Cómo paró el equipo! ¡El miedo! ¡Terror, como si jugara con terror! Nosotros en campo de ellos. No lo puedo creer cómo jugó Colombia ¡El miedo que tenían! ¡Mamita! Ustedes ven solamente a la Argentina, yo veo a la Argentina y al rival. El miedo, el cagazo que tenían ayer los tipos era impresionante”.

Basile señaló puntualmente a algunos jugadores de la Tricolor por el poco aporte hacia su equipo, uno de ellos fue Juan Guillermo Cuadrado —portador de la cintilla de capitán— quien lo lució impreciso por la banda derecha: ni gambeteó ni brindó pases entre líneas ni tuvo el carácter que ameritaba el compromiso.

“Respeto no le tienen, miedo le tienen a la Argentina. Ayer no lo podía creer. No pasaban la mitad de la cancha. Cuadrado, que ataca permanentemente, un tipo que va y viene en la Juventus… Ayer era un equipo asustado desde el vestuario, ‘que no pase la mitad de la cancha’”, agregó.

Fuerte crítica de Alfio Basile al esquema del entrenador colombiano, Reinaldo Rueda, en el partido ante la Argentina.

Sus reclamos también fueron para Lucho Díaz, pues desperdició una opción clara de gol tras un rebote de Dibu Martínez luego de un disparo de Miguel Ángel Borja. El guajiro, sin embargo, fue junto a Camilo Vargas quién más destacó en el equipo.

“Ese Díaz que compró el Liverpool... Yo no lo vi hacer nada contra Perú ni contra Argentina. ¿Cómo compró Liverpool a Díaz?”, aunque reconoció que estaba mal rodeado en la cancha”, concluyó.

Si Reinaldo Rueda continuará o no como director técnico de la selección Colombia es una incertidumbre. Él, en conferencia de prensa, afirmó que “esto no ha terminado y debemos responder hasta el final”, y no obstante, es necesario ver si la FCF piensa lo mismo. La única certeza es que matemáticamente el equipo tiene aún opciones de asistir a la cita mundialista, aunque tal hazaña se asemeje a un milagro.

