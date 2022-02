Qué pasa si la selección Colombia no le gana a Argentina, ¿aún hay opciones de ir al Mundial?

La Selección Colombia disputará un importante partido ante Argentina en las Eliminatorias REUTERS/Luisa Gonzalez

LasSelección Colombia llega al partido con Argentina este martes con la obligación de ganar, luego de haber caído derrotada ante Perú en Barranquilla. Muchos empiezan a hacer sus cuentas para clasificar al Mundial de Catar 2022, sin embargo, en caso de que la “Tricolor” no logre sumar los tres puntos en su visita al Mario Alberto Kempes, no quedaría eliminada, pero sí complica su clasificación.

En estos momentos la Selección Colombia es sexta en la clasificación de las Eliminatorias con 17 puntos, está a dos de Uruguay que está en la zona de repechaje y a 3 de Perú, que es cuarta y está clasificando directamente. Brasil comanda la lista con 36 puntos, seguida por Argentina con 32 y Ecuador con 24. Cabe resaltar que las únicas dos selecciones que no han perdido son Canarinha (11 partidos ganados y tres empates) y la Albiceleste (nueve partidos ganados y cinco empates).

Este resultado podría ser definitivo para el futuro de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. Recordemos que el entrenador vallecaucano llegó a la Tricolor luego de la debacle que sufrió el equipo en Ecuador tras caer 6-1 y en donde el gran señalado de lo sucedido fue el técnico portugués Carlos Queiroz. Rueda llegó luego de dirigir a la Selección de Chile, que también se encuentra fuera de los puestos de clasificación a Catar 2022.

El momento de la Tricolor no es el mejor. Ya suma seis partidos sin ganar y sin anotar. Un total de 556 minutos han pasado desde el último gol que anotó Luis Díaz ante Chile en el partido que Colombia se impuso por 3-1. Esta racha negativa ha generado una gran presión entre los delanteros que no han podido ser contundentes en la portería rival.

¿La Selección Colombia queda eliminada si no le gana a Argentina?

La respuesta es NO, la Selección Colombia no quedaría eliminada en caso de no sumar un solo punto ante Argentina en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Sí se complicaría mucho su clasificación ya que tendría que tener calculadora en mano y esperar de algunos resultados, contando que sume seis puntos en la última doble fecha de Eliminatorias cuando reciba en casa a Bolivia y luego visite a la Venezuela de José Néstor Pékerman. Estos son los escenarios posibles para que Colombia clasifique al Mundial.

Si la Selección Colombia le gana a Argentina

En caso de imponerse ante el equipo de Lionel Scaloni, otros resultados que favorecerían a la Selección Colombia son que Uruguay caiga en su casa ante Venezuela y que Perú pierda ante Ecuador. En este caso la Tricolor ascendería nuevamente hasta el cuarto puesto, ya que tiene una mejor diferencia de gol que sus rivales directos.

En caso de que estas dos selecciones empaten, Perú quedaría cuarto con 21 puntos y -4 en gol diferencia, Colombia sería quinto con -2 y Uruguay, tendría los mismos puntos de la Tricolor pero sería sexto por el gol diferencia, ya que los Charrúas tienen -6 goles de diferencia. En caso tal de que se registren triunfos para Los Incas y la Celeste, el equipo de Reinaldo Rueda se mantendría sexto.

Si la Selección Colombia empata con Argentina

En el caso de que se registre una igualdad en el marcador en el estadio Mario Alberto Kempes, La Selección Colombia no ascendería en la tabla de posiciones y deberá esperar los resultados entre Uruguay-Venezuela y Perú-Ecuador, en donde el mejor escenario es que las dos selecciones que se encuentran en la lucha por un puesto en la clasificación, pierdan. Esto no cambiaría el panorama de la Tricolor, siempre y cuando Chile no gane, ya que si La Roja se impone sobre Bolivia, superaría a Colombia y Uruguay en la clasificación, desplazándolas un puesto.

Si la Selección Colombia pierde con Argentina

En este caso la Selección Colombia no quedaría eliminada, sin embargo, el mejor de los escenarios es que Uruguay caiga ante Venezuela, Perú ante Ecuador, pero, sí o sí caería un lugar en la clasificación ya que si Chile gana, sumaría 19 puntos, si empata quedaría con los mismos 17 que el equipo nacional, pero lo superaría por diferencia de gol y si Chile Pierde, Bolivia tomaría el puesto de la Tricolor con 18 puntos.

En el peor de los escenarios, Perú se impone sobre Ecuador y lograría 23 puntos, manteniendo su lugar en el cuarto puesto, Uruguay vence al equipo de José Néstor Pékerman y quedaría con 22 unidades en el quinto lugar y Chile se impone sobre Bolivia quedaría sexto con 19 pts. Aún así, no estaría eliminada, ya que quedarían seis puntos por jugar y el partido clave será el de la siguiente fecha entre Perú y Uruguay, en donde alguno de las dos selecciones, o las dos, cederán puntos. En este caso hipotético también es importante que Chile pierda ante Brasil.

