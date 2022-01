¿Presión?, así le ha ido a la Selección Colombia en sus últimos partidos con Argentina en Eliminatorias

La Selección Colombia perdió ante Perú en Barranquilla. Foto: Conmebol

La Selección Colombia salió del panorama mundialista tras la derrota ante Perú. Ubicada en la sexta casilla de la clasificación con 17 puntos, está a tres unidades de Perú que es cuarta, y por el momento clasifica directo al Mundial de Catar 2022, y está a dos de Uruguay que es quinto y se ubica en el puesto de repechaje. El siguiente partido ante Argentina es clave.

El equipo de Reinaldo Rueda recibió en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla a la Selección de Perú. Pese a que la Tricolor fue la que más generó ocasiones de gol, no logró romper el empate del marcador. Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Luis Díaz, todos intentaron enviar el balón al fondo de la red, pero esta vez la suerte no estuvo del lado colombiano.

Al inicio de la segunda parte el entrenador Ricardo Gareca apostó por Edison Flores y en una escapada por la banda izquierda logró anotar el único gol del partido al 85′, dándole un triunfo muy importante a los Incas que desde hacía más de 20 años no le ganaban a la Tricolor en las Eliminatorias. Ahora el panorama no es nada alentador para la Selección Colombia que deberá sumar nueve puntos de nueve posibles y su siguiente rival es Argentina.

La albiceleste disputó su partido el pasado jueves 27 de enero ante Chile. El encuentro que se llevó a cabo en el estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama terminó con una victoria para Argentina que sigue sin conocer la derrota en las Eliminatorias. Ángel Di María abrió el marcador al minuto 9, Chile empató a través de Ben Brereton Díaz al 20′, sin embargo, 14 minutos después, Lautaro Martínez anotó el gol del triunfo.

La Selección Colombia y Argentina se enfrentarán el próximo martes 1 de febrero en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El partido comenzará a la 6.30 p.m. (hora colombiana). La Tricolor llega al partido con el único objetivo de ganar, mientras que la Albiceleste, ya clasificada al Catar 2022, busca mantener el invicto en las Eliminatorias.

La Selección Colombia no le gana a Argentina en Eliminatorias hace más de 13 años

La Selección Colombia deberá buscar un triunfo ante Argentina para mantener las opciones de ir a Catar 2022. Foto: AFP

La historia no es nada alentadora con la Selección Colombia enfrentando a Argentina. Es por esta razón que aquel 5 de septiembre de 1993, en el que la Tricolor goleó 5-0 a Argentina en Buenos Aires, marcó un hito en el fútbol del país y casi 30 años después aún es recordado por muchos. Han pasado más de 13 años desde que el equipo colombiano venció por última vez a la Albiceleste en unas Eliminatorias. La obligación de Rueda, repetir la hazaña.

El miércoles 21 de noviembre del 2007, la Selección Colombia, que era dirigida por Jorge Luis Pinto, recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) a la Argentina de Alfio Basile. La Albiceleste se fue adelante al 36′ con una anotación de Lionel Messi, mientras que La Tricolor empató con un tanto de Rubén Bustos al 62′ y al minuto 83, Dayro Moreno marcó el gol del triunfo.

Así le ha ido a la Selección Colombia luego de esa victoria

- Colombia 2-1 Argentina | 21 de noviembre del 2007 - Eliminatorias a Sudáfrica 2010 - Goles: Lionel Messi (ARG), Rubén Bustos y Dairo Moreno

- Argentina 1-0 Colombia | 6 de junio del 2009 - Eliminatorias a Sudáfrica 2010 - Gol: Daniel Díaz

- Colombia 1-2 Argentina | 15 de noviembre del 2011 - Eliminatorias a Brasil 2014 - Goles: Dorlan Pabón, Lionel Messi (ARG) y Sergio Agüero (ARG).

- Argentina 0-0 Colombia | 8 de junio del 2013 - Eliminatorias a Brasil 2014

- Colombia 0-1 Argentina | 17 de noviembre del 2015 - Eliminatorias a Rusia 2018 - Gol: Lucas Biglia

- Argentina 3-0 Colombia | 16 de noviembre del 2017 - Eliminatorias a Rusia 2018 - Goles: Lionel Messi, Lucas Pratto y Ángel Di María

- Colombia 2-2 Argentina | 9 de junio del 2021 - Eliminatorias a Catar 2022 - Goles: Cristian Romero (ARG), Leandro Paredes (ARG), Luis Muriel y Miguel Borja.

La última victoria de Colombia sobre Argentina

La Selección Colombia se enfrentó a Argentina en la fase de grupos de la Copa América 2019. En aquel duelo la Tricolor logró imponerse por 2-0 con goles de Roger Martínez y Duván Zapata. Ese equipo fue dirigido por Carlos Queiroz y el partido se llevó a cabo en la Arena Fonte Nova del Salvador - Brasil

