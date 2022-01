James Rodríguez no se rinde y confía en sus compañeros de la Selección Colombia

James Rodríguez publicó un mensaje tras la derrota ante Perú en las Eliminatorias. REUTERS/Luisa Gonzalez

La Selección Colombia tiene un panorama complicado en las Eliminatorias. El equipo de Reinaldo Rueda dejó pasar una oportunidad de oro para seguir en la lucha por un puesto al Mundial de Catar 2022. La derrota ante Perú dejó varios protagonistas, uno de ellos, James Rodríguez. El ‘10′ fue uno de los jugadores que más intentó abrir el marcador y una vez terminó el encuentro, se le vio bastante afectado por lo sucedido, al punto de discutir con la hinchada.

Los resultados a veces no son acorde con lo mostrado en el campo de juego, eso es cierto, porque la Tricolor fue la que más propuso en ataque y generó varias opciones claras de gol de cara a la portería defendida por Pedro Gallese. Edison Flores, que entró en el segundo tiempo, aprovechó un contragolpe, llegó a estar mano a mano con David Ospina y en el único remate que le hicieron al portero colombiano, el balón se fue al fondo de la red.

Ahora la Selección Colombia deberá sumar de a tres puntos en los siguientes partidos que disputará en las Eliminatorias. Primero visitará a Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba este martes 1 de febrero a las 6.30 p.m. (hora colombiana). Luego recibirán en Barranquilla a la Selección de Bolivia en la próxima doble fecha de eliminatorias y terminará con el partido ante Venezuela en Caracas.

La Selección Colombia deberá buscar con urgencia un resultado positivo ante Argentina ya que completó seis partidos sin ganar y sin anotar goles. Cuatro empates (Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay) y dos derrotas (Brasil y Perú) es el saldo que ha dejado el equipo de Reinaldo Rueda desde el mes de septiembre del 2021. Una de las grandes preocupaciones de la Tricolor es su poca efectividad de cara a la portería rival ya que acumulan 556 minutos sin marcar.

James Rodríguez y su mensaje a la hinchada tras la derrota

Uno de los capitanes de la Selección Colombia terminó siendo uno de los grandes protagonistas del partido. James Rodríguez fue titular y disputó los 90 minutos de juego. El volante del Al Rayyan intentó en varias ocasiones ser el creador de juego en ataque, abrió espacios y filtró pases, también lo intento de corta y media distancia, pero no fue suficiente y muchos de sus lanzamientos se fueron desviados.

Luego del partido, una de las imágenes que más se volvió viral fue la de James Rodríguez, bastante molesto y afectado por la derrota, reclamándole a los hinchas de la Selección Colombia que chiflaron, insultaron y criticaron a los jugadores tras el final del encuentro. El ‘10′ les pidió que no los chiflaran y que por el contrario apoyaran.

Rodríguez utilizó sus redes sociales para publicar unas fotografías del partido y aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas. El ‘10′ deja en claro que confía en sus compañeros y luchará hasta el final por conseguir un puesto al próximo Mundial de Fútbol.

“Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregando el alma”, fue el mensaje que publicó James Rodríguez en sus redes sociales y que ya cuenta con más de 367.000 ‘likes’ en Instagram.

