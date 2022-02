A retomar la senda: así llega la Selección Colombia a disputar la primera de tres finales en camino al Mundial de Catar 2022

Colombia en camino a Catar deberá superar a Argentina para recuperar sitios en la tabla de las Eliminatorias REUTERS/Luisa Gonzalez

A pocas horas de definir su suerte en su camino al Mundial de Catar, el denominado “equipo de todos”, invoca a la esperanza para avanzar en las últimas tres fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, luego de su traspiés en Barranquilla ante la selección Perú.

A pesar de la frustración de algún sector de la hinchada colombiana, son los mismos jugadores quienes han salido a medios a ponerse la camiseta y asumir las responsabilidades del caso.

El emblemático Radamel Falcao García demandó más esfuerzo en la localía para superar el impasse de estar por fuera del repechaje hacia Catar: “nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso: que podamos sentir que están detrás nuestro y que en los momentos difíciles ellos son los que nos están apoyando”.

Sin embargo, en el camino aparece la selección Argentina cuya última derrota ante la Tricolor fue en la fase de grupos de la Copa América 2019, n la Arena Fonte Nova del Salvador - Brasil. En ese momento, el banco lo ocupaba Carlos Queiroz. La cafetera se impuso por 2-0 con goles de Roger Martínez y Duván Zapata.

Cómo llega Argentina

El primer Everest que escalarán los cafeteros aguarda en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, ante una Albiceleste con los deberes cumplidos, en cuanto a clasificación se refiere, y con un estilo de juego consolidado durante el periodo del técnico Lionel Scaloni.

Además de la ausencia de Lionel Messi, las bajas sensibles serán las de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes.

Sin embargo, por lo dispuesto en el campo en los últimos compromisos, Argentina podría formar con la siguiente nómina: Emiliano Martínez en el arco, la línea defensiva estaría conformada por Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; como enlace Alejandro Papu Gómez podría ser el medio, o en su reemplazo su lugar sería ocupado por Lucas Ocampos; el medio lo coparían Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez, con Paulo Dybala, de mediapunta mientras adelante Ángel Di María alternaría junto a Ángel Correa o Lautaro Martínez.

En un llamado a la prudencia, el técnico Scaloni no confirmó alineación ante el encuentro con la tricolor y aseguró que “En la Selección siempre va a quedar un jugador bueno afuera. Históricamente pasó eso. En años anteriores han quedado grandes jugadores afuera de los mundiales, porque la idea es buscar un equilibrio. Uno no puede poner 4 delanteros y descuidar el aspecto defensivo. Uno agradece el comportamiento de todos los jugadores, pero siempre vamos a priorizar el aspecto táctico y técnico. Ahora hay muchos futbolistas muy buenos que no están siendo convocados”.

Scaloni maneja la prudencia para enfrentar a Colombia

Lo destacable de las palabras de Scaloni fue el llamado a la hinchada de la Albiceleste para que abandonara ciertos comportamientos en la previa y abordara el juego contra Colombia de una manera más sana: “Que la gente mañana vaya a alentar a la Selección Argentina y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas”.

Cómo llega Colombia

El combinado tricolor cuenta con 16 puntos luego de su derrota en Barranquilla ante la selección Perú, pero cumple un récord de 28 años y cuatro meses sin derrotar a Argentina como local. Cabe destacar que ése último triunfo fue el emblemático 0-5 en el Monumental.

Además de este prolongado hiato, el técnico Reinaldo Rueda también cuenta con un registro de poco mostrar en su carrera profesional: en 3 oportunidades ante la Albiceleste, ganó 1 y perdió dos encuentros, el primero en Copa América por 3-0 y luego en las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006.

Santos Borré en deuda con la afición podría regresar al campo de juego en duelo contra la Albiceleste REUTERS/Luisa Gonzalez

El posible once del combinado patrio se conformaría de la siguiente manera: David Ospina; Daniel Muñoz (o Medina), Dávinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Matheus Uribe (o Cuéllar); James Rodríguez Luis Díaz y Falcao.

Más datos sobre el desempeño de la Tricolor ante Argentina: ¿Presión?, así le ha ido a la Selección Colombia en sus últimos partidos con Argentina en Eliminatorias

La primero de las tres finales que enfrentará Colombia está programada para las 6:30 p.m.