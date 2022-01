Una nueva casa para la selección: se multiplican los llamados para que Colombia no juegue más en Barranquilla

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

El momento de la Selección Colombia no es el mejor. Después de ir a dos Mundiales de manera consecutiva (Brasil 2014 y Rusia 2018), todo parecía indicar que el objetivo ya no era clasificar a la cita mundialista, era algo que se daba por hecho, sino ser protagonistas en el certamen. Sin embargo, la salida de José Néstor Pékerman, el fracaso en la ‘era’ de Carlos Queiroz y la llegada de Reinaldo Rueda no han permitido consolidar un equipo sólido y ahora la idea de estar en Catar 2022 parece lejana.

La última derrota ante Perú en el Metropolitano Roberto Meléndez terminó siendo una catástrofe en la que se han desestabilizado varios de los factores más importantes del equipo como el técnico, algunos jugadores, la hinchada y la sede, en este caso, Barranquilla.

El gol al 85′ por parte de Edison Flores cayó como agua fría entre los jugadores y el cuerpo técnico. La presión del tiempo en contra se hizo sentir y finalmente la Selección Colombia terminó con una derrota que le complicó su objetivo de clasificar al Mundial. Tras el partido, la hinchada colombiana que estaba en el estadio, que por cierto permaneció en silencio por gran parte del partido y hasta se vio opacada por los 500 seguidores peruanos, por fin se manifestó.

La imágenes de James Rodríguez bastante enojado, pidiendo a los hinchas que no chiflaran el equipo y la de Reinaldo Rueda saliendo con la compañía de la seguridad debido a que le estaban arrojando objetos desde la tribuna, rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Las críticas no se hicieron esperar y después de mucho tiempo, el equipo nacional salió entre abucheos del campo de juego.

Luego de lo sucedido y tras las múltiples críticas con respecto a los hinchas que llegaron hasta el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se abrió un debate con respecto a cuál debería ser la sede oficial de la Selección Colombia para los próximos partidos. Muchos consideran que es necesario que el equipo salda de la capital del Atlántico, mientras que otros afirman que el verdadero problema es del cuerpo técnico.

Esto te puede interesar: ¿Presión?, así le ha ido a la Selección Colombia en sus últimos partidos con Argentina en Eliminatorias

La Selección Colombia y Barranquilla

James Rodríguez ante Bolivia. Foto: Reuters

En 1965, la Selección Colombia volvió a disputar los clasificación a la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Esta vez se disputaron los partidos en la capital del Atlántico, en el Romelio Martínez y en ese momento el equipo nacional terminó en la última posición del grupo donde también estaban Chile y Ecuador. En 1986 La Tricolor volvió a Barranquilla y allí disputó las Eliminatorias a los Mundiales Italia 90′, USA 94 y Francia 98.

Para las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, la Selección Colombia volvió a jugar en Barranquilla, pero en esta ocasión no logró su objetivo de clasificar al Mundial, siendo esta la única vez en la que la Tricolor no logra clasificar al certamen, disputando las Eliminatorias en el Metropolitano. Finalmente para las Eliminatorias a Brasil 2014 y Rusia 2018, Barranquilla volvió a ser la casa del equipo nacional.

Bogotá, Cali y Medellín, las otras casas de la Selección Colombia

La capital colombiana se convirtió en la primera casa de la Tricolor en 1957 y disputó el triangular con Uruguay y Paraguay, sin embargo, esa ocasión no logró clasificar al Mundial de Suecia del 58′. Luego clasificó a Chile 62′ tras vencer a Perú en Bogotá y luego empatar en Lima. Desde ese entonces se convirtió en la sede oficial de la Selección Colombia para las Eliminatorias de México 70′, Alemania 74′, Argentina 78′ y España 82′. Tras jugar en Barranquilla, regresaron para las Eliminatorias a Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010, pero en ninguno de estos últimos clasificó al Mundial.

La capital del Valle del Cauca albergó la serie ante Paraguay para la Eliminatoria a México 86′. El equipo que era dirigido por Gabriel Ochoa Uribe ganó 2-1 en el Pascual Guerrero, pero cayó en Asunción por 3-0. La Selección Colombia también jugó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue para las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 y allí se disputaron tres partidos. Los dirigidos por Eduardo Lara vencieron a Perú y Ecuador, pero cayeron ante Chile y quedaron eliminados.

Esto te puede interesar: ¡De no creer! si la Selección Colombia no marca ante Argentina igualará una de las peores rachas en Sudamérica

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre Barranquilla: “turisteadero de cachacos”

Luego de la derrota de la Selección Colombia ante Perú en el Metropolitano Roberto Meléndez, muchos criticaron a los hinchas que estuvieron en las tribunas que se vieron opacados por un grupo de seguidores peruanos que no pararon de alentar a su selección. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a esto y realizó una invitación a la Federación Colombiana de Fútbol para que la Selección Colombia juegue en el Pascual Guerrero.

“Como todo Colombia, muy triste Sin el propósito de ser oportunista pero la Federación y @FCFSeleccionCol deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas”, aseguró el mandatario, generando toda clase de comentarios, desde los que apoyan la idea de llevar a la Selección Colombia a la capital del Valle del Cauca, hasta los que aseguran que es un oportunista.

Twitter Alcalde Jorge Iván Ospina

No dejes de leer: Reinaldo Rueda asegura que es, “una racha inexplicable” pero confía en la Selección Colombia: “dependemos de nosotros”

Discusión en redes sobre la sede de la Selección Colombia

Twitter fue el escenario perfecto para que muchos debatieran sobre la actualidad del equipo de Reinaldo Rueda y uno de los temas que más ha generado comentarios es sobre Barranquilla y si debe seguir siendo la casa de la Selección Colombia. Muchos consideran que la actitud de los hinchas en el estadio y lo sucedido al final del partido, serían algunas de las razones suficientes para buscar una nueva casa, otros afirman que la culpa no la tiene la ciudad sino el cuerpo técnico.

Estos son algunos de los comentarios:

Comentarios hinchas de la Selección Colombia. Foto: Twitter

Comentarios hinchas de la Selección Colombia. Foto: Twitter

Comentarios hinchas de la Selección Colombia. Foto: Twitter

Comentarios hinchas de la Selección Colombia. Foto: Twitter

Comentarios hinchas de la Selección Colombia. Foto: Twitter

NO DEJES DE LEER: