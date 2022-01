Realizan colecta para trabajadores del hospital de Quibdó (Chocó) a quienes les deben cuatro meses de sueldo

Hospital San Francisco de Asis en Quibdó, capital del departamento del Chocó. Foto: Ministerio de Salud.

Recorriendo tiendas y supermercados con megáfonos y bolsas, un grupo de jóvenes de Quibdó (Chocó) recolectaron comida y productos de aseo para los trabajadores del hospital San Francisco de Asís a quienes les deben cinco meses de sueldo. El objetivo es organizar anchetas para entregarlas a cada uno de los afectados y, además, organizar una comida dentro del centro de salud.

“Nuestro personal de la salud estuvo con nosotros, nos apoyaron, y sería muy importante que nosotros, como ciudadanos, podamos ayudarlos. Queremos hacer una olla comunitaria en el hospital para ayudar a muchas madres que hoy no tienen con qué comer”, dijo Diana Mosquera, una de las jóvenes que lidera la colecta a La FM.

Los jóvenes aseguraron que alcanzaron a recolectar papa, carne, huevos y arroz. Además de dinero en efectivo que pretenden repartir entre los trabajadores del hospital. Indicaron que la comida y la entrega de los recursos se hará este lunes 31 de enero.

Los trabajadores del hospital San Francisco de Asís de Quibdó agradecieron el gesto de los jóvenes y resaltaron la solidaridad ante la situación crítica que atraviesan. Señalan que a este punto, en el que les adeudan cuatro meses de sueldo, no tienen más fuerzas ni motivación para seguir laborando.

“Les agradecemos mucho porque nos han brindado su apoyo y piden ayudas en nuestro nombre. Nos llaman héroes, pero no tenemos ni con qué comer para tener fuerzas para defender a la población del virus y de otras enfermedades. Muy triste”, dijo una de las enfermeras a La FM.

La situación en el hospital San Francisco de Asís es crítica, y después de que se conociera la noticia de la liquidación de la EPS Coomeva, el panorama empeoró. Esta acción agrava la crisis financiera, pues el pasivo por nómina del centro de salud ascendía a los $10.000 millones y con la liquidación de la EPS perderán alrededor de 2.000 millones.

“Tenemos una noticia muy nefasta y es la liquidación de Coomeva. Prácticamente se acaban de perder $2.000 millones de la cartera del hospital. De los $24 mil millones que tenemos en total, $12 mil millones están perdidos con otras EPS liquidadas y ahora se suma Coomeva”, aseguró Camilo Ramírez, interventor del hospital, el 26 de enero.

Aunque los trabajadores recibieron la prima de fin de año y el salario de enero, el agente interventor de la Supersalud aseguró que son cuatro meses de 2021 los que están atrasados en cuanto al pago de las obligaciones con los empleados. Se espera que se llegue a una solución para pagar los meses atrasados del salario al personal del hospital.

Sumado a esta crisis económica, también se conoció que al menos 30 personas, entre médicos, enfermeras, auxiliares y administrativos del Hospital San Francisco de Asís han recibido mensajes intimidantes en las que les exigen dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

“En este momento yo creo que hay más de 30 personas que están siendo amenazadas. No son cuestiones directamente del hospital sino de la región, porque están cobrando extorsiones al personal del centro médico. Tengo varias amenazas no solo contra mi vida sino también la de mi familia. Me tocó sacar a mi esposa de Quibdó”, denunció Ramírez.

Quienes estarían detrás de las amenazas se han identificado como miembros de las Autodefensas Revolucionarias Mexicanas, un grupo paramilitar del que no se tiene mucha información. Las autoridades aseguraron que están investigando el caso para poder dar con los responsables.

