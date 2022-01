Fonseca y Cimafunk hacen un llamado a la paz y a la reconciliación con su canción ‘Háblame bajito’

Fonseca y Cimafunk

“Háblame bajito que con calma todo se resuelve. Habla suavecito. No te pases, no te estreses”, dice el coro de la nueva canción del cantante colombiano Fonseca y de su colega cubano Cimafunk. Ambos artistas, con cientos de cosas en común, decidieron unir fuerzas y crear una pieza musical en honor a la reconciliación y a la paz. En entervista con Infobe, los dos intérpretes entregaron detalles de lo que fue el trabajo detrás de este tema que ya suma 100 mil reproducciones en YouTube y los más de 3.000 ‘me gusta’ en esa misma plataforma.

Tal y cómo lo manifestó Fonseca, la canción estaba lista desde hace un par de años, sin embargo, fue hasta enero de este año que decidieron lanzarla. “Estábamos esperando el momento indicado. Había que mirar agendas de los dos y lanzamientos de los dos y ver cuándo podíamos hacer el lanzamiento como es debido. Nos cuadró en este momento, pero más allá de eso, un mensaje y una frase como ‘háblame bajito’ cae bien en cualquier momento. En un mundo tan caliente y tan candela, hablar de la calma y el respeto es algo que viene bien siempre”, inició diciendo Fonseca en su conversación con este portal.

La canción inicia con una nota de voz realizada por Cimafunk en medio de una conversación por WhatsApp entre ambos. “Hermano, ¿Cómo tú estás, brother? ¿Cómo está la cosa?¿Cómo anda todo mi brother? Sí, me cuadró, el tema está rico”, se le esucha decir al cubano segundos antes de que empieza la canción. Esa idea fue original de Fonseca, contó Cimafunk. “Me quedé súper loco y le mandé ese audio. Nosotros nos encontramos por amigos en común que nos presentaron, nos vinimos al estudio y ya, empezamos. Estuvimos como 15 o 20 minutos hablando, y nos entendimos súper bien. Era como ser vecinos, como si nos hubiéramos criado en el mismo barrio. Eso lo facilitó todo y trajo la canción a la vida”, comentó el músico cubano.

Fonseca coincidió con Cimafunk respecto a la conexión de hermandad que consiguieron y aseguró que al trabajar juntos sus orígenes se habían entrelazado. “Para nadie en un secreto que la cultura colombiana, su música, y la música cubana tienen mucho que ver. Vienen de la misma raíz, vienen del mismo afro, de tantas cosas que nos unen. A la hora de empezar a hacer melodías, sobre todo, y a la hora del ritmo, buscamos, un poco, la misma sabrosura y eso que nos motiva a movernos. Lo mejor de todo es lograr uno mezclar esa sabrosura y esa buena onda con un mensaje como el de ‘Háblame bajito”, destacó el intérprete de otros temas como ‘Eres mi sueño’.

Bajo la dirección de animación y post-producción de Rubén Antorveza, el videoclip fue lanzado el pasado 27 de abril. El audiovisual fue realizado entre Miami, Bogotá y Barranquilla. El clip no solo cuenta con la participación de los dos músicos, sino que además lleva consigo técnicas mixtas de diseño y composición gráfica. Tiene efectos de pintura, cuenta con dibujo digital, animación cuadro a cuadro, papel rasgado, entre otros. El video permite, además, expresar en lenguaje claro y universal el mensaje de disfrutar la vida desde el amor y la danza. La canción mezcla entre sus sonidos algunas particularidades del son cubano además de beats modernos.

“La crianza. Yo vengo de un barrio chiquito, en el que todo el mundo se conoce con todo le mundo. Un barrio en el que si tu no tienes sal, le pides a tu vecino y te va a decir ‘toma sal’, que si un vecino no tiene azúcar, le das azúcar. Entonces hay esta base de respeto todo el tiempo. Tú no le vas a hablar alto a una persona mayor, eso no te lo van a permitir. Es la crianza”, comentó Cimafunk al hablar de todos aquellos puntos en común que tiene con Fonseca, a quien, de hecho, admira desde hace años.

“Puedo hablar por Colombia. Todos los días vemos unas historias, unas cosas, unas noticias que realmente son muy duras y que si ‘habláramos bajito’ muy posiblemente se hubieran solucionado”, agregó el colombiano

“Es lo que dice Fonseca, cuando usas la expresión ‘háblame bajito’ aplica para todo. Cuando tú logras tomar la pausa, analizar la situación y buscar el camino más preciso y funcional, casi siempre es suave, y ves las cosas con más claridad”, añadió Cimafunk.

Ambos artistas le contaron a Infobae que seguramente estarán trabajando, de nuevo, en el futuro, si tienen la oportunidad. “Nos encontramos en un punto de hacer música, de hacer una canción como esta, que gracias a esas cosas quedan amigos en la carrera y gente con la que uno va a compartir de aquí pa’ delante”, dijo Fonseca. “Esta es una relación saludable y real. La música tiene magia, cuando te agarra no te deja. Te permite que la vida se te haga más rica, más fácil”, concluyó el músico cubano. El próximo 17 de febrero los dos intérpretes estarán cantando el tema en vivo, en México, en uno de los conciertos del Colombiano.





