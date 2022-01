De la Calle le pide a Ingrid Betancourt reconsiderar su salida de la Coalición Centro Esperanza

Coalición Centro Esperanza

Este sábado 29 de enero la precandidata presidencial, Íngrid Betancourt, anunció su renuncia a la Coalición Centro Esperanza, noticia que tuvo sus repercusiones.

El candidato al Senado por esa alianza, Humberto de la Calle, se refirió al tema por medio de su cuenta de Twitter, en la que con cuatro trinos le pidió reconsiderar su decisión. El primer trino dice así:

“Ingrid Betancourt: no puedo estar de acuerdo con tu separación de la Coalición Centro Esperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos”, afirmó.

Betancourt confirmó que continuaría con su aspiración presidencial para las próximas elecciones como independiente con el Verde Oxígeno, el partido político que fundó en 1998 y que recibió recientemente la personería jurídica.

Esta decisión se conoce dos días después que la exsenadora lanzara un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza, en la que amenazaba con su renuncia a la alianza, en el caso que no se rechazaran los apoyos recibidos por parte del también candidato presidencial, el exministro Alejandro Gaviria, dentro de los que se encuentran algunos políticos de partidos tradicionales y “dirigentes que han acompañado en la agenda a Duque”.

“En estas condiciones nos vemos obligados a dar un paso al costado de la Coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno. Un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria porque aquí no puede haber zonas grises”, aseveró Betancourt.

En su mensaje, el jefe negociador del Acuerdo de Paz de La Habana señaló que debido al apoyó que recibió por el partido de Betancourt en sus aspiraciones al Congreso, no puede apoyar a un candidato que no esté en la coalición.

“Como el aval de mi candidatura me lo diste generosamente, el que seas candidata por fuera me obliga legalmente a faltar a mi promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la @CoaliEsperanza, y a abandonar mi esfuerzo de 2 años por la unión del centro”, dice el segundo trino publicado por De la Calle.

Esta decisión por parte de Íngrid Betancourt evidencia la grave crisis que atraviesa la Coalición Centro Esperanza de cara a las elecciones que se celebrarán el 29 de mayo y a la consulta interna del próximo 13 de marzo, para elegir al candidato único de la alianza, en la que los consensos han representado un verdadero reto para los precandidatos.

Algo que evidenció el propio político en su declaración y le recordó que renunció a sus aspiraciones presidenciales por apoyarla a ella. Así lo hizo saber en su tercer trino.

“Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero que recapacites. Espero que reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión”.

Por último, Humberto de la Calle le hizo un llamado a los otros precandidatos por esa coalición: “Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, el esfuerzo de llegar unidos a la contienda electoral es la respuesta mínima que le debemos a la mayoría de colombianos y colombianas”.

