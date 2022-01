Gustavo Bolívar reveló varios detalles de un eventual gobierno de Gustavo Petro; Francia Márquez no sería ‘vice’

El candidato presidencial Gustavo Petro junto a Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar, actual cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, ya le bajó un millón a la meta que aspiraba llevarle a la coalición política que creó su jefe, el precandidato presidencial Gustavo Petro: pasó de anunciar que esperaban ganar 5 millones de votos, a 4.

Así se lo hizo saber al portal político La Silla Vacía, donde entregó varios detalles de lo que se espera haga en campaña. Lo primero que dijo es que considera que su movimiento tendrá 30 senadores en el próximo período legislativo, sin embargo, es consciente de que es una meta bastante ambiciosa y por eso asegura que “la cuenta más aterrizada, más o menos 20 -senadores-. La pesimista es 15″, comentó.

“Mucha gente quedó inconforme”, reconoció Bolívar al referirse a la conformación de la lista al Congreso del Pacto Histórico. Recordemos que los candidatos de Soy porque somos, el movimiento politico de la precandidata Francia Márquez renunciaron porque no les cumplieron con darles de los primeros renglones en el grupo presentado ante la Registraduría.

Además, sin pena, volvió a reconocerle a ese medio que si Petro gana las elecciones a la Presidencia, él y su combo de congresistas lo secundarán en todos los proyectos de gobierno que impulse desde el Ejecutivo.

Cuando le preguntaron quién cree que gane la consulta del 13 de marzo, dijo que será Petro y de segundas Francia Márquez, ahí contó cómo será el ‘mecanismo’ para definir a la fórmula vicepresidencial de quien se lleve la victoria.

“Gustavo ya le dijo -a Francia- que obviamente estaba en primera fila, si llegaran a quedar segunda, pero que le pide al que quede segundo que le dé un margen de maniobra por si entra el Partido Liberal o por si entra el Centro u otra coalición”, reveló Gustavo Bolívar a La Silla Vacía.

En otros apartes de la entrevista, el también escritor reconoció que en sus 4 años como congresista de oposición hizo lo mismo que el ciudadano de a pie: “indignación, hago marchas, los denuncio”, pero no más porque, supuestamente, es difícil sacar funcionarios de sus cargos y concretar debates de control político.

Además, reconoció que si Gustavo Petro pierde las elecciones, siendo cabeza de lista, se atrevería a renunciar. “Si Petro no gana, yo no voy a calentar allá -al Senado- 4 años más”, aseveró, donde también dio a conocer que la actriz Margarita Rosa de Francisco era el ‘alfil’ que tenían pensado para encabezar la lista al Senado, pero finalmente ella no aceptó.

Fue una entrevista con controvertidas declaraciones por parte del senador Bolívar, como por ejemplo, donde reconoció que el petrismo necesita “del Partido Liberal para llegar a la Presidencia. Es una realidad. Dentro del Partido Liberal hay de todo, hay gente cuestionada, hay gente buena”.

Por otro lado, también contó que volvería a la televisión en caso de que un eventual fracaso del Pacto Histórico y no descartó convertirse en ministro, en un posible gobierno del petrismo o movimientos afines.

Igualmente, contó cómo harán para saber si supuestamente les hacen fraude en caso de que Petro pierda las elecciones: “Si él pierde, nosotros vamos a saber si perdió o si nos están haciendo fraude. Tenemos ya suficientes testigos, jurados y un equipo de escrutinio grande para, por lo menos, proyectar un fraude”, dijo.

¿Y qué hará un gobierno de Petro contra los manifestantes de la primera línea? Bolívar dijo que no se enfrentarían al Esmad, sino que sería cercano a ellos “porque no quiere decir que ellos no tengan derecho a protestar en un gobierno de Petro”, expresó Bolívar a ese portal.

