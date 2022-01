Rueda defiende a la selección Colombia: “Con fútbol amarrete, sin gol, pasamos de séptimos a cuartos”

Reinaldo Rueda asumió el cargo de la selección Colombia el año pasado.

Este 27 de enero, un día previo al compromiso con Perú por las eliminatorias, Reinaldo Rueda, director técnico de la selección Colombia, brindó una conferencia de prensa en la que en especial le hizo frente a las críticas por los últimos compromisos del equipo: en los últimos cinco no logró anotar gol y en los últimos tres como local no pudo vencer.

A continuación, algunas de las declaraciones del timonel de combinado tricolor:

La falta de gol, quizá el principal cuestionamiento a Rueda

A la selección hay que reconocerle la solidez defensiva, incluso cuando en algunos partidos no contó con referentes como Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Stefan Medina (por la banda derecha). Sin embargo, tiene pendiente una deuda: marcar gol. Pese a delanteros de renombre como Radamel Falcao García, Miguel Ángel Borja, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (una baja en los partidos que se avecinan), sigue sin romper la red.

“Mientras no se logre el gol, las críticas hay que aceptarlas. La validez va a depender del análisis de cada juego, de la óptica con que se evalúa, de lo que significa cada juego en donde no hemos marcado, la cantidad de opciones que se generan, el volumen, la propuesta, el juego proactivo; si se hace ese análisis objetivo, no tiene asidero la crítica, por lo que se refiere la tabla y los resultados sí tiene validez y hay que asimilarlo: el hecho de no lograr goles importantes nos ha privado de estar en una mejor posición”.

La posición de Colombia en las eliminatorias rumbo a Catar

Uno de los momentos en que más se cuestionó a Rueda fue cuando terminó el partido contra Ecuador en Barranquilla, pues Colombia no hizo respetar la localía y, a pesar de la necesidad de conseguir los tres puntos para no perder terreno en las eliminatorias, fue conservador en su esquema táctico desde que comenzó el partido. Para el DT, sin embargo, esto parece tenerlo sin cuidado.

“Cualquier valoración es subjetiva. Somos conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos logrado en estos seis meses de trabajo porque fue en junio que empezó la clasificatoria para nosotros, contra Perú. Con fútbol amarrete, defensivo, sin gol, y pasamos de un séptimo a un cuarto lugar. Ahora hay preocupación, se quiere mejorar ese cuarto lugar y estamos haciéndolo lo mejor posible”.

El trabajo para que la selección vuelva al triunfo

Para que las llegadas de la selección al arco rival se materialicen en gol, incluso se trabaja la parte psicológica. Además, cada jugador está trabajando con un entrenador personal para mejorar aspectos específicos, según Rueda.

“Es una racha, a veces inexplicable, porque ese es el juego y con todo el énfasis que se hace en los trabajos para afinar la finalización. Se han generado muchas oportunidades de gol y se han analizado todos los factores, en movimientos, acompañamiento, la parte psicológica, de video. Los jugadores han trabajado cada uno con un coach individual sobre los aspectos a mejorar y lo que se debe potencializar para que ese juego que desarrolla Colombia se transfiera en eficacia”.

Perú, con ausencias sensibles en las bandas

Los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán dos bajas sensibles, el lateral izquierdo, Miguel Trauco, y el derecho, Luis Advíncula, por lo que Colombia podría proponer juego en las bandas. Sin embargo, es necesario un plan b.

“Son jugadores titulares, pero han venido alternando con López y Corzo. El partido tiene que ser inteligente, donde no puede uno sesgarse, que ese es el punto débil. Hay que trabajarlo con variantes nuestras y conscientes de que es un rival con variantes y un sistema que puede variar del 4-1-4-1 a otras opciones. Tenemos que intentar poner condiciones”.

SEGUIR LEYENDO: