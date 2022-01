“No hay excusas”: Falcao García, tras la derrota ante Perú

El 'Tigre' Falcao llegó a este partido con Perú con un buen presente en el Rayo Vallecano de España. | Captura Movistar Deportes

Sin merecerlo, Colombia perdió ante Perú por la fecha 15 de las eliminatorias. En el minuto 40 del segundo tiempo, los incas se llevaron los tres puntos y la alegría de los amantes del fútbol en el país. Una derrota que complica mucho el futuro de la selección Tricolor de cara a Catar 2022.

Colombia lo intentó varias veces y todas las formas posibles pero el gol no llegó. Es más, el gol no llega desde hace 555 minutos. Cinco partidos sin celebrar. Se intenta, pero no se juega bien y por eso no se gana. A pesar del ímpetu y determinación para buscar la victoria desde temprano, no hubo muchas opciones de gol.

El último tanto convertido fue por Luis Díaz el 9 de septiembre de 2021 ante Chile en la victoria 3-1 como locales.

Por esa debilidad, esa falencia, la clasificación a Catar 2022 está muy complicada. Antes del partido contra Argentina del próximo martes, Colombia se ubica sexta en la tabla detrás de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú. Por el momento, está fuera del cuadro de clasificados.

“Hay que hacer goles para ganar y no los podemos hacer”, fueron las palabras de Radamel Falcao García al terminar el partido. El delantero fue el primero en hablar ante los medios de comunicación.

A falta de tres partidos, a la selección la separan dos puntos de la zona de repechaje y tres de un cupo directo al mundial. En el papel y en las matemáticas todavía hay posibilidades de clasificar. Pero en estos partidos conseguir un punto cuesta sangre.

“A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio”. Esta es una frase muy conocida de José Mourinho que hoy volvió a tomar vigencia. Estos partidos se ganan y se pierden en el último minuto. Por eso, que las chances de la selección sigan vivas.

Hoy en Barranquilla, Perú remató una vez al arco y ganó el partido. Segunda victoria en su historia en suelo colombiano por eliminatorias. Y se va de nuestro país en la cuarta casilla.

Sobre el planteamiento realizado por el rival, el delantero del Rayo Vallecano afirmó: “acá es un escenario muy difícil para todas las selecciones. Son situaciones que los equipos implementan. No hay excusas. No metemos la pelota”.

Estas palabras del samario fueron repetidas por Pedro Gallese, arquero peruano. “Me voy orgulloso. Es difícil jugar y ganar acá. Demostramos que somos un buen equipo, que corre y mete mucho. Nos hacemos fuertes aguantando y aprovechamos las oportunidades”.

Quedan tres finales para lograr el objetivo. La primera es el martes en Córdoba ante Argentina. Con la derrota de hoy, sumar puntos es obligatorio. Una derrota, no sería la eliminación definitiva, pero casi. Yerry Mina no podrá jugar el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

En marzo se conocerá quienes van al mundial y quienes no. Colombia recibirá a Bolivia el jueves 24 de marzo y visitará a Venezuela el martes 29.

Tabla de posiciones:

1. Brasil | 36 puntos | +23

2. Argentina | 32 puntos | +15

3. Ecuador | 24 puntos | +10

4. Perú | 20 puntos | -4

5. Uruguay | 19 puntos | -6

6. Colombia | 17 puntos | -2

7. Chile | 16 puntos | -2

8. Bolivia | 15 puntos | -9

9. Paraguay | 13 puntos | -10

10. Venezuela | 10 puntos | -15

