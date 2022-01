Hugo Rodallega y Agustín Vuletich: las dos opciones del Deportivo Cali para reforzar su ataque

El noble gesto de Hugo Rodallega con un niño por el que fue ovacionado en Brasil / TWITTER @ECBahia

Deportivo Cali, que comenzó la Liga BetPlay con el pie izquierdo, podría perder a una de sus piezas importantes en la consecución de la décima estrella. Harold Preciado dejaría al equipo una vez culmine su concentración con la selección Colombia en las eliminatorias.

Preciado, máximo artillero del fútbol cafetero el semestre pasado (con 13 goles), los últimos días recibió la oferta de un club mexicano, del que se desconoce el nombre, pero la rechazó con la intención de disputar con el equipo verdiblanco la Copa Libertadores. No obstante, ante una nueva propuesta desde México, solo que, del Santos Laguna, decidió dar un paso al costado en el conjunto azucarero.

“Viajaron a Cali, a Barranquilla, y le hicieron una oferta que no se puede rechazar bajo ningún punto de vista. Harold aceptó la decisión de partir al fútbol mexicano para jugar con el Santos Laguna, donde también estuvieron colombianos en cantidad”, informó el periodista Carlos Arturo Petiso Arango, que cubre de cerca la realidad de los equipos del Valle del Cauca

Ante esta importante salida, el Deportivo Cali sondea algunos jugadores de nombre que puedan reemplazar al goleador del segundo semestre del 2021 en el fútbol colombiano. El más destacado es el de Hugo Rodallega, quien actualmente tiene contrato con Esporte Bahía Club de Brasil, equipo con el que jugó en la Serie A durante el 2021, donde anotó seis goles en 896 minutos y quien lamentablemente perdió la categoría.

El último partido disputado por el delantero vallecaucano, Hugo Rodallega, fue el 9 de diciembre del 2022, cuando el club Bahía perdió 2-1 en su visita a Fortaleza por la última fecha del Brasileirão.

A sus 36 años de edad, el centrodelantero surgido de las divisiones inferiores de Deportes Quindío ya estaría pensando en regresar a tierras colombianas para sellar el retiro oficial de una carrera profesional de aproximadamente 20 años en el fútbol.

el nombre de Hugol estuvo sonando en la prensa deportiva nacional con rumores que lo vinculan con una posible llegada a Bogotá para adelantar negociaciones con el club capitalino Millonarios FC. Esto pensando en suplir las bajas de Fernando Uribe y Daniel Giraldo para recomponerse y estar a la altura internacional cuando sea el momento de afrontar las fases previas de la Copa Conmebol Libertadores 2022. Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a ningún puerto.

Otro de los nombres sondeados por Deportivo Cali es el del argentino Agustín Vuletich, quien jugó el semestre pasado con Independiente Medellín. El delantero no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico, por lo que los dirigentes rescindieron su contrato, pese a haber jugado 37 partidos con la camiseta del rojo de la montaña, anotar 14 goles y dar dos asistencias.

Al momento de su salida, el jugador se mostró sorprendido en diálogo con el VBar de Caracol Radio: “Estoy un poco sorprendido, pero ayer me dieron la noticia, lo acepté porque sé que no era yo el que tomaba la decisión. Solo tenía que respetarlo. Tenía opción para seguir por dos años más y al final no se utilizó”.

El argentino fue sondeado por equipos como Alianza Lima en el exterior y Once Caldas y Atlético Bucaramanga en la liga local. Uno de las trabas en una eventual negociación con el Deportivo Cali es la cantidad de extranjeros ya inscritos por el club: Guillermo de Amores, Guillermo Burdisso y Sebastián Leyton. Vale la pena recordar que el reglamento del fútbol colombiano tan solo permite tres extranjeros en cancha.

