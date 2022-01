Video | Koral Costa sorprendió con emotiva publicación: “Por poco y me atropella un bus”

Tomado de Instagram @koralladiva

Koral Costa se ha destacado en redes sociales por cuenta de su exuberante figura y el singular talento que tiene para el canto, motivo que la llevó a colaborar en la reciente gira que realiza el cantante de música popular Luis Alberto Posada, según lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, pese a su desparpajado comportamiento y coloridos atuendos, en su más reciente aparición en redes sociales la artista dejó ver que no todo marcha bien en su vida, pues compartió unas emotivas palabras junto a una imagen en la que se ven las lágrimas en sus ojos. acompañada con el texto: “soy una mujer muy alegre, pero cuando algo me lastima y falla no me puedo contener”.

Asimismo, la postal llegó acompañada de unas sentidas palabras que no dudó en expresar y compartir con más de 426.000 seguidores que citan lo siguiente:

“Quizás algunos no podrán entender que eres un ser humano y lloras, porque a todos nos pasan cosas que nos lastiman y tocan la sensibilidad. Ustedes son como mi familia y me siento con la confianza de que si soy alegre les digo ‘estoy alegre’ pero hay cosas que nos ponen tristes y les digo ‘hoy estoy muy triste’”, mencionó la influenciadora.

En otra de sus ‘InstaStories’, que ya no están disponibles, la reconocida reina de la extravagancia señaló sentirse muy triste desde hace varios días, pero como todo ser humano es valiente, se levanta y sigue con su vida, pero hay momentos como los que está pasando en que explota y se derrumba.

Las imágenes fueron replicadas por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’, que se encarga de seguirle los pasos a las celebridades en sus redes sociales. Esta publicación ya supera los 1.170 ‘me gusta’ y ha despertado la solidaridad de cerca de 170 usuarios en los que han sido considerables los mensajes de apoyo a la amiga de Epa Colombia.

“Ánimo Koral que eres fuerte”, “¿Qué te pasa Koral? Amiga no pierdas a fe”, “Pégate de Dios que es el único”, “Bendiciones para ti y todos tus seres queridos”, “Todos tenemos problemas, unos más fuertes que otros, pero siempre hay algo que nos acongoja”, entre otros.

Sin embargo, unas horas después de haber compartido este mensaje con sus seguidores, la generadora de contenido compartió un carrete de videos a través de sus historias de Instagram en el que relató los difíciles días que ha venido atravesando, por lo que ha hecho infinidad de cosas para distraerse y no pensar en lo malo.

La generadora de contenido estaría atravesando una difícil situación que la ha mantenido deprimida

“He tenido dos o tres días difíciles y he bajado por ahí unos tres kilos, no como, pero estoy motivada, con ánimo, teniendo en cuenta que Dios es lindo, que me ama, que él no falla, que es leal y eso es más grande que todo”, sin embargo, la esposa de Omar Murillo no mencionó cuál fue el inconveniente por el que estaría atravesando.

Posteriormente, relató que el martes 25 de enero, día en el que fueron compartidas las historias de la cantante, de no ser por su esposo por poco y es atropellada por un bus.

“Iba tan distraída, pensando en todo que yo no me di cuenta, mi esposo me haló y si yo hubiera ido sola el bus me hubiera atropellado, estaba ahí distraída, Dios es tan lindo, porque todos los días se que está conmigo”, concluyó la generadora de contenido.

