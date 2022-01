Ingrid Betancourt renunciará a su candidatura si Centro Esperanza no rechaza apoyos a Gaviria

Comisión de la Verdad realiza encuentro entre desmovilizados de las FARC y víctimas de secuestro. Íngrid Betancourt. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El conflicto que se registró entre los precandidatos presidenciales Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria podría terminar con la salida oficial de la candidata de la carrera por la Presidencia de la República.

En rueda de prensa, Betancourt sostuvo que si bien mantiene su candidatura, si la Coalición Centro Esperanza no prohíbe las alianzas con las maquinarias, ella se retira de la competencia esta misma noche.

“Si la coalición de la Esperanza no prohíbe el ingreso de maquinarias, con mucho dolor yo me retiro de la coalición”, dijo la política.

Así mismo, advirtió que si a media noche la coalición no rechaza los apoyos que ha recibido Gaviria por parte de miembros de Cambio Radical, cumplirá con renunciar ante esa alianza.

El duro enfrentamiento entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria

El cruce de palabras se registró entre los precandidatos Betancourt y Gaviria durante un debate presidencial, quienes criticaron las alianzas políticas que han hecho en los últimos días.

Cuando la precandidata agradecía al senador Gustavo Petro por haber dicho que la quería, pero que no compartía que él hubiese hecho alianzas con personajes cuestionables como miembros del liberalismo, fue cuando señaló a Gaviria de hacer lo mismo, pero que era delicado porque él le debía transparencia a la coalición del centro.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la precandidata refiriéndose al apoyo que recibió Gaviria por parte de un sector del partido Cambio Radical.

Complementó diciendo que en el acuerdo había dicho que cuando vieran esos acercamientos los denunciarían en público y que ella no iba a permitir que los “lobos entren donde están las ovejas”.

Es de recordar que el senador de Cambio Radical Germán Varón anunció su apoyo a la candidatura de el exrector de Los Andes, quien la recibió sin mayor problema. “Voy a tratar de convencer al mayor número de personas para que apoyen a Gaviria”, aseguró Varón.

Pues el debate prosiguió y fue cuando Gaviria le replicó a la precandidata Betancourt de una manera fuerte, en la que incluso la atacó de manera personal.

“Ingrid lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, le cuestionó el político mientras ella decía que no era de ese partido.

“Es disfrazar de superioridad moral el miedo a competir”, agregó Gaviria. En respuesta, ella aseguró: “A mí no me ataques de manera personal, yo a ti te estoy planteando nuestro acuerdo”.

Gaviria volvió a tomar la palabra para contar por qué se tomó una foto con el senador Miguel Ángel Pinto. “Había una historia familiar. Su esposa estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él fue a mi casa y me dijo ‘quiero hablar con usted’ y nos tomamos una foto y lo seguiré haciendo”, afirmó.

Y añadió: “También con Germán Varón Cotrino, con quien había estado en un restaurante y me dijo: ‘quiero colaborar con su campaña, a título personal’. ¿Y sabe cómo voy a responder a este tipo de actitud? Sumando apoyos”, reiteró Gaviria.

