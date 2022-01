Falcao y sus explicaciones de la falta de gol en la selección de Colombia

Foto de archivo. El delantero de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao Garcia levanta los brazos en un partdio contra Senegal en el estadio Samara Arena, de Samara, Rusia, 28 de junio, 2018. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Este jueves 27 de enero se dará inicio a los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 por la doble fecha de la FIFA. En el caso de la selección de Colombia, está cada vez más cerca a la clasificación del Mundial Catar 2022, pues solo quedan 4 fechas por disputar. Los próximos duelos para la tricolor serán contra Perú y Argentina, el 28 de enero y el primero de febrero, respectivamente.

Colombia cuenta con 17 unidades, pero con un gol en contra. Con esto, está debajo de la selección de Ecuador, que tiene 23 puntos, de segundas está Argentina con 29 y el líder, Brasil, con 35, equipo que ya tiene asegurado su pase a la Copa del Mundo.

Actualmente, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda se encuentra en la cuarta posición de tabla, puntaje y casilla que le daría el pase directo al Mundial de Catar 2022 donde este se disputara en las próximas semanas, pero aún faltan cuatro fechas para definir los cuatro equipos y el quinto que se iría a repechaje.

Este miércoles, algunos de los jugadores del seleccionado nacional dieron una rueda de prensa en la que hablaron sobre la concentración, que comenzó el fin de semana, los errores del los duelos pasados y lo que esperan de los próximos partidos, contra Perú y Argentina. Así mismo, el delantero del Rayo Vallecano, Radamel Falcao García, dio una entrevista para DirecTV Sports donde abordó varios temas sobre la selección de Colombia.

“Hoy en día el fútbol es muy físico, es muy táctico. Hoy te estudian todas las características de juego. En una Selección no tienes tiempo de realizar un trabajo exhaustivo y de continuidad: son tres, cuatro días, máximo. No puedes realizar un trabajo exigente, vienes de cambios de horarios, de viajes, te ves cada dos, tres meses. Algunos conceptos no los puedes repasar como en un club todos los días, allá sabes que va a hacer tu compañero, los movimientos; en la selección es muy complicado”, comenzó diciendo el capitán de la selección.

Además, confesó con que sueña regresar a una Copa del Mundo. “Sueño con poder estar en Catar, pero primero tenemos que conseguir el boleto. Tenemos que hacer la tarea, primero los partidos contra Perú y Argentina. Todos los partidos que restan son cuatro finales y me visualizo en lo que va a pasar esta semana. Perú va a ser complicado y debemos hacernos fuertes en casa, con la alegría de la gente, con esa buena energía que siempre nos mandan, sabiendo interpretar el juego y el partido, las cosas, si Dios lo permite, nos van a salir bien y vamos a conseguir la victoria”.

El primero de febrero el cuadro cafetero deberá visitar a la selección de Argentina en Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no contará con su ‘10′, pues el PSG no prestó a Messi para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022.

Frente a esto, el ‘Tigre’ comentó que: “Que no cuente con Messi un equipo es ya para el rival un poco de alivio, porque es un jugador que marca la diferencia. Es uno de los mejores del mundo y en cualquier momento te puede resolver un partido. Para nosotros es mejor que no juegue y aunque Argentina tiene otros jugadores muy importantes y como equipo está muy fuerte, es mejor que Messi no esté”.

Además, habló sobre la figura del ‘10′ en el seleccionado nacional. “En nuestra cultura futbolística siempre hemos jugado con ‘10′ y los niños han soñado con ser el ‘10′. El fútbol ha evolucionado y pide y exige otras cosas, pero no debemos renunciar a nuestras raíces y a la manera de interpretar el juego”.

Y para concluir comentó que: “Realmente no me veo como entrenador en el futuro, quizás esto pueda cambiar en cualquier momento. Me gusta el fútbol, saber interpretarlo, pero en este instante no tengo en mis planes dirigir”.

SEGUIR LEYENDO: