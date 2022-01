“Perú, como equipo, está arriba de Colombia”: Tino Asprilla le bajó el favoritismo a la ‘Tricolor’

Tino Asprilla aseguró que, como equipo, Perú está por encima de Colombia para el próximo partido de eliminatorias. Fotos: ESPN (captura de pantalla) / REUTERS (Luisa González)

Cada vez falta menos para que la selección Colombia enfrente a Perú por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El Estadio Metropolitano de Barranquilla será el escenario de un encuentro que puede dejar muy comprometido a cualquiera de los dos equipos en caso de perder.

Con 17 puntos, la ‘Tricolor’ y los ‘Incas’ se ubican cuarto y quinto en la tabla de posiciones, respectivamente. Sin embargo, muy de cerca aparecen Chile (16 pts.), Uruguay (16 pts.) y Bolivia (15 pts.), los cuales, en caso de conseguir el triunfo, podrían ingresar en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo.

En la antesala del compromiso, Faustino Asprilla, referente histórico de la ‘Tricolor’, entregó su visión de ambos seleccionados, y aseguró que el proceso que tiene Perú con el técnico, Ricardo Gareca, le otorga una ventaja sobre el combinado ‘Cafetero’: “La nomina de Colombia es mejor que la de Perú, pero Perú lleva jugando mucho tiempo juntos”, manifestó en el programa F360 de ESPN Colombia.

Además, expresó que los dirigidos por Reinaldo Rueda no tienen un favoritismo para el compromiso, y puso como ejemplo su experiencia en la Copa del Mundo de 1994. “Ese cuento del favoritismo... eso a mí no me va, porque ya lo vivi en el Mundial de Estados unidos. Los americanos nunca nos habían ganado ni jugando parqués y el día del partido más importante nos ganaron y el favoritismo se acabó”.

“Los partidos hay que jugarlos, son todos diferentes. Perú para mí, como equipo, está un escalón por arriba de Colombia. Individualmente la selección le puede hacer mucho daño, si los jugadores se enchufan se puede ganar este partido”, concluyó Asprilla.

El historial de Colombia enfrentando a Perú por eliminatorias es positivo. En total se han enfrentando en 21 partidos: 12 victorias ‘Cafeteras’, seis empates y apenas tres derrotas. Jugando como local, la tendencia es más favorable, ya que la ‘Tricolor’ ha ganado siete encuentros y solo perdió dos.

El antecedente más reciente entre ambas escuadras se produjo en la Copa América de Brasil, el año pasado. La ‘Tricolor’ se midió ante los ‘Incas’ en el partido por el tercer puesto y terminó ganando 3-2 gracias a la anotación de Luis Díaz en el tiempo extra (90+4′). Hablando de eliminatorias, el antecedente más reciente fue el triunfo 3-0 por la séptima jornada. Ese encuentro representó, además, el primer partido de Rueda al mando del combinado ‘Cafetero’ en este ciclo.

Colombia, con grupo completo:

Este martes la selección Colombia realizó su primer trabajo con grupo completo, de cara al compromiso frente a Perú. El equipo de Rueda entrenó a doble jornada en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla, con una sesión de entrenamiento diferenciada, incluidas ejercitaciones de táctica grupal.

En rueda de prensa, Wilmar Barrios, quien se perdió el último duelo de la ‘Tricolor’ por acumulación de tarjetas amarillas, declaró que los partidos que restan deben ser tratados como finales. “Lo más importante es que tenemos una final adelante, debemos jugar así. Hemos creado las situaciones, pero no hemos tenido suerte para anotar. Nos jugamos mucho en casa, estamos con nuestra gente”.

Por su parte, Stefan Medina se refirió a la ansiedad que se puede estar viviendo en este momento. “Tenemos claro y somos conscientes de lo importante que es no generar esa ansiedad durante el partido y de esta manera permitir que nuestro fútbol fluya y podamos conseguir los tres puntos”.

*Con información de Colprensa

Imagen de referencia. La selección Colombia realizó práctica con todos los convocados en Barranquilla, de cara al partido frente a Perú. Foto: cortesía FCF

Programación de la fecha 15:

Jueves 27 de enero:

4:00 p.m.: Ecuador vs. Brasil

6:00 p.m.: Paraguay vs. Uruguay

7:15 p.m.: Chile vs. Argentina

Viernes 28 de enero:

4:00 p.m.: Colombia vs. Perú

5:00 p.m.: Venezuela vs. Bolivia

