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Una presentadora de RCN mostró cómo quedó su casa en Quibdó tras el terremoto de 7,4 que sacudió al Chocó, epicentro del temblor

La periodista Rossy Lemos mostró en redes sociales las afectaciones visibles en su hogar, agradeció los mensajes de apoyo y expresó su preocupación por las familias que resultaron golpeadas por la emergencia

Así quedó la casa de la presentadora Rossy Lemos en Quibdó, Chocó, tras el sismo que afectó al país el 10 de agosto - crédito Rossy Lemos / Instagram

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La presentadora Rossy Lemos, de Noticias RCN, sorprendió a sus seguidores en redes sociales durante la jornada del lunes 10 de agosto de 2026 al mostrar los daños que dejó en su vivienda de Quibdó (Chocó) el sismo ocurrido a las 7:34 a. m., hecho que tiene en alerta a todo el país por la magnitud de la tragedia.

En un video difundido en sus cuentas oficiales, la periodista escribió: “Así quedó mi casa en Quibdó después del temblor”, mientras mostraba los daños que el fuerte movimiento de tierra dejó en las habitaciones y demás espacios de la casa por la caída de techos y afectaciones en los objetos.

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En las imágenes compartidas por la comunicadora se observan grietas, desprendimientos y daños visibles en algunas paredes y en la parte superior de la vivienda.

Para acompañar la publicación, Lemos escribió lo siguiente: “Qué duro ver las consecuencias de un temblor así. Los míos están bien, pero hoy pienso especialmente en quienes resultaron afectados. Que Dios proteja a cada familia”, agregó.

La casa de la periodista quedó visiblemente afectada por la tragedia - crédito Rossy Lemos / Instagram
La casa de la periodista quedó visiblemente afectada por la tragedia - crédito Rossy Lemos / Instagram

Aunque la presentadora señaló que su familia está a salvo, recibió mensajes de apoyo de figuras como la presentadora Tatiana Ariza y la actriz Indhira Serrano, que no dudaron en expresar su apoyo en este momento tan difícil.

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Además, no solo los famosos expresaron su apoyo, sino seguidores que no dudaron en dejarle mensajes como: “Oraciones por tu familia y todos los afectados en este terremoto en Colombia”, “Dios aprieta, pero no ahorca, todo va a salir bien, vendrán bendiciones, mucha fuerza!”, “Oramos para que Dios tenga misericordia de su pueblo”, “Gloria a Dios tu familia está sana y salva”.

Entre tanto, otros le pidieron actualizaciones sobre las personas afectadas: “Lo lamento mucho 😢 estamos atentos a ti, a cómo ayudar, y a hacer que este dolor se sienta un poquito más liviano ya sea donando o difundiendo a las familias afectadas”.

Finalmente, hubo algunos que reflexionaron sobre la magnitud de la tragedia y las situaciones tan devastadoras que dejó, asegurando que se debe aprender a valorar a las personas y no ser materialistas.

Entre los comentarios de este tipo se destacan algunos como: “Nos matamos trabajando AÑOS por tener lujos materiales, y tristemente en segundos se pueden ir al carajo, todas esas cosas por las que trabajamos con tanto esfuerzo y sudor, valoremos lo que tenemos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” y “En un cerrar y abrir de ojos todo se puede perder, hacer el bien sin mirar a quien, gracias a Dios tu familia está con vida Rossy. Ánimo”.

El mensaje de la presentadora tuvo apoyo de sus seguidores - crédito Rossy Lemos / Instagram
El mensaje de la presentadora tuvo apoyo de sus seguidores - crédito Rossy Lemos / Instagram

Mientras los ciudadanos que podían realizar publicaciones se reportaban a través de las plataformas digitales, se conocieron los reportes de afectaciones en el Chocó, también se informó que el movimiento se sintió con fuerza en Valle del Cauca y el Eje Cafetero, donde se adelantaron operaciones de emergencia y verificaciones de estructuras afectadas.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, escribió el siguiente reporte en sus plataformas oficiales tan pronto ocurrió el terremoto: “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”.

Varias regiones del país quedaron completamente en ruinas - crédito Santiago Saldarriaga/AP
Varias regiones del país quedaron completamente en ruinas - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Cabe mencionar que el Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento se registró a las 7:34 a. m., tuvo magnitud 7,4, una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro estuvo en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, se sintió con fuerza en todo el país y a corte del mediodía, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que el hecho dejó más de un centenar de muertos: “A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”.

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