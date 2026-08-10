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Centros de acopio habilitados en Colombia tras el terremoto: guía por ciudad para donar y ayudar a las víctimas

El movimiento telúrico de las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó el derrumbe de decenas de estructuras en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, con miles de evacuados

El sismo de magnitud 7,4 en Colombia dejó 111 personas fallecidas y daños severos en varias ciudades del occidente y centro del país - crédito @Ronaldfvargass / X
El sismo de magnitud 7,4 en Colombia dejó 111 personas fallecidas y daños severos en varias ciudades del occidente y centro del país - crédito @Ronaldfvargass / X
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La mañana del lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente y centro de Colombia, dejando un saldo preliminar de 111 personas fallecidas y daños severos en varias ciudades.

Las autoridades dispusieron múltiples centros de acopio en las principales ciudades del país para canalizar la solidaridad y recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas. Las donaciones se están recibiendo bajo estrictos lineamientos para garantizar su utilidad y seguridad.

Impacto del sismo y respuesta de emergencia

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, se registró a las 7:34 a. m.

Según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, el movimiento telúrico provocó el colapso de decenas de edificaciones en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, así como miles de evacuados. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que solo en esa ciudad se reportaron 40 víctimas mortales, convirtiéndose en la zona más afectada.

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El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento telúrico se registró a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026 - crédito X
El epicentro del sismo se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento telúrico se registró a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026 - crédito X

Mientras avanzan las labores de rescate, la Cruz Roja Colombiana y las administraciones locales reiteraron que las donaciones deben ser de productos no vencidos ni perecederos. La ayuda económica debe canalizarse exclusivamente a través de cuentas oficiales de la Cruz Roja y fundaciones autorizadas. La solidaridad ciudadana se convierte en un eje clave para la atención de la emergencia.

Bogotá: seis centros de acopio y canales oficiales de donación

En la capital, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó seis puntos de acopio para la recepción de donaciones:

  1. Avenida Carrera 68 #31-41 sur, en Samu Sur
  2. Calle 134 - Carrera 7B Bis #132-31, en Samu Norte
  3. Avenida La Esmeralda #63-81, Centro de Salvamento Acuático
  4. Carrera 24 #73-38, sede administrativa
  5. Diagonal 79B #62-53, bodega Cruz Roja
  6. Palacio de los Deportes, Calle 63 #59A-06.
Bogotá habilitó seis centros de acopio de la Cruz Roja para recibir donaciones como agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y suministros de primeros auxilios - crédito @CarlosFGalan / X
Bogotá habilitó seis centros de acopio de la Cruz Roja para recibir donaciones como agua, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y suministros de primeros auxilios - crédito @CarlosFGalan / X

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, explicó que en estos lugares se están recibiendo:

  • Agua potable embotellada.
  • Cobijas, mantas, almohadas y colchonetas.
  • Toldillos.
  • Alimentos no perecederos (arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjoles, lentejas, harina, panela, leche en polvo, chocolate en polvo).
  • Suministros de primeros auxilios (tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, guantes quirúrgicos y de látex).
  • Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, biberones).

La Administración distrital recomendó verificar las fechas de vencimiento de los productos antes de realizar la entrega, así como utilizar únicamente los canales oficiales para donaciones económicas. Destacaron que la Cruz Roja dispone de mecanismos para apoyar a familias que buscan a personas desaparecidas tras el sismo.

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Cali: ayuda en la Plazoleta Jairo Varela y Banco de Alimentos

Cali concentró la ayuda para los afectados por el sismo en la Plazoleta Jairo Varela y en el Banco de Alimentos, con recepción de agua, colchonetas y elementos de primeros auxilios - crédito @AlcaldiaDeCali / X
Cali concentró la ayuda para los afectados por el sismo en la Plazoleta Jairo Varela y en el Banco de Alimentos, con recepción de agua, colchonetas y elementos de primeros auxilios - crédito @AlcaldiaDeCali / X

Las autoridades de la capital de Valle del Cauca habilitaron la Plazoleta Jairo Varela como principal centro de acopio, donde se reciben:

  • Agua.
  • Guantes de construcción.
  • Gafas de seguridad.
  • Cascos.
  • Colchonetas.

Adicionalmente, el Banco de Alimentos de Cali (Calle 24 #6-103) reúne alimentos no perecederos, agua embotellada y elementos de primeros auxilios. Los organizadores insisten en la importancia de entregar únicamente los artículos solicitados para facilitar la clasificación y distribución de la ayuda.

Medellín: colecta en fundaciones y campaña solidaria

Medellín canalizó donaciones para la emergencia por el sismo a través de la campaña Colombia se levanta y de fundaciones autorizadas para recibir alimentos, mantas y aportes económicos - crédito @FicoGutierrez / X
Medellín canalizó donaciones para la emergencia por el sismo a través de la campaña Colombia se levanta y de fundaciones autorizadas para recibir alimentos, mantas y aportes económicos - crédito @FicoGutierrez / X

En la capital de Antioquia, la campaña Colombia se levanta canaliza donaciones a través de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Carrera 52 #30A-97) y la Fundación Saciar (Carrera 50 #25-261). Allí se reciben:

  • Alimentos no perecederos.
  • Implementos de aseo personal.
  • Colchonetas.
  • Ropa y mantas.

Las autoridades de la ciudad reiteraron que también se pueden realizar aportes económicos a través de la campaña mencionada y subrayaron la importancia de acudir únicamente a los puntos y canales oficiales.

Barranquilla: centro permanente abierto las 24 horas

La Alcaldía de Barranquilla, en el departamento de Atlántico, habilitó un centro de acopio en la Carrera 43 #6-120, sector Barranquillita, abierto las 24 horas, donde los ciudadanos pueden entregar:

  • Alimentos no perecederos
  • Agua potable
  • Insumos médicos
  • Productos de aseo
  • Artículos para bebés
  • Ropa en buen estado
  • Colchonetas.
El centro de acopio de Barranquillita recibe insumos médicos, ropa y agua potable para apoyar a las familias damnificadas por el sismo, bajo la coordinación de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo - crédito @AlejandroChar / X
El centro de acopio de Barranquillita recibe insumos médicos, ropa y agua potable para apoyar a las familias damnificadas por el sismo, bajo la coordinación de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo - crédito @AlejandroChar / X

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo coordina la recepción y organización de las ayudas para su traslado a las zonas más perjudicadas. La operación cuenta con acompañamiento técnico y logístico para garantizar una distribución efectiva.

Manizales: donación de sangre, prioridad urgente

En Manizales, la administración municipal emitió un llamado urgente a la ciudadanía para donar sangre, especialmente de los grupos O positivo y O negativo, aunque todos los tipos son bienvenidos. Los puntos habilitados son:

  • Canchas auxiliares junto a la estación de Bomberos Palogrande.
  • Hemocentro del Café.

La recepción de donantes inició a las 12:30 p. m. del lunes. El alcalde pidió a la población acudir y recordó que la donación es un proceso seguro y puede marcar la diferencia para las víctimas que requieren atención médica inmediata.

Recomendaciones para donar en forma segura

En el Palacio de los Deportes, la Cruz Roja coordina la recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las comunidades más afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito cruzrojabogota / Instagram
En el Palacio de los Deportes, la Cruz Roja coordina la recolección de ayudas humanitarias para apoyar a las comunidades más afectadas por el sismo del 10 de agosto - crédito cruzrojabogota / Instagram

Según la Cruz Roja Colombiana, las donaciones eficaces requieren:

  • Entregar solo los artículos solicitados por los centros de acopio.
  • Priorizar alimentos no perecederos, agua y elementos de primera necesidad.
  • Llevar ropa en buen estado únicamente cuando se indique.
  • Evitar enviar objetos que no hayan sido requeridos para no entorpecer la logística.
  • Utilizar exclusivamente los canales oficiales para donaciones económicas.
  • Verificar la información antes de transferir fondos o entregar dinero a terceros.
  • Seguir las instrucciones de las autoridades y organismos de socorro.

La información sobre puntos de acopio y canales de donación corresponde a la jornada del 10 de agosto de 2026. Las autoridades recomiendan consultar actualizaciones directas con las entidades responsables antes de desplazarse o realizar transferencias.

Canales para donaciones económicas

El Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación Solidaridad por Colombia coordinan la recolección y distribución de donaciones económicas y alimentarias para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en diversas regiones del país - crédito bancodealimentosbgt, fundacionsolidaridadxcol / Instagram
El Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación Solidaridad por Colombia coordinan la recolección y distribución de donaciones económicas y alimentarias para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en diversas regiones del país - crédito bancodealimentosbgt, fundacionsolidaridadxcol / Instagram

El Banco de Alimentos de Bogotá y la Fundación Solidaridad por Colombia habilitaron campañas para quienes prefieran contribuir de manera económica:

  • Banco de Alimentos de Bogotá: www.bancodealimentos.org.co, llave BRE-B 0091677852, campaña #JuntosContraElHambre.
  • Fundación Solidaridad por Colombia: Cuenta Bancolombia 167-000109-63, Bre-B @juntosxcolombia.

Las organizaciones reiteran la importancia de realizar donaciones únicamente mediante los canales oficiales para evitar fraudes y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

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