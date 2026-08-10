Empresas colombianas se pusieron a disposición para atender las consecuencias del temblor del 10 de agosto: “Estaremos atentos a sus necesidades”

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

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Un terremoto en Colombia de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, y fue el más fuerte registrado en Colombia en la última década, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Tras el sismo, las autoridades y el presidente Abelardo de la Espriella confirmaron al menos 111 muertos y 87 heridos, además del colapso de 61 edificaciones y daños en más de 1.500 viviendas. La mayor cantidad de víctimas se reportó en Risaralda, con 42 muertes. También hubo afectaciones en Pereira, Manizales y Cali, donde se registraron colapsos de estructuras y personas atrapadas bajo los escombros.

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El movimiento telúrico se sintió en gran parte de Colombia y también en zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá. Las labores de rescate y atención a los damnificados continúan en las regiones más afectadas.

El Gobierno declaró el estado de emergencia, suspendió vuelos en varios aeropuertos regionales y distintos gremios, entre ellos Fenalco, el Consejo Gremial, la Andi, Acopi, Fedegán y la Unión Gremial Somos Uno, expresaron solidaridad y ofrecieron apoyo humanitario, logístico y empresarial.

Fenalco dice que acompaña a las seccionales ante el terremoto - crédito Fenalco

Seguimiento permanente

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal Sanclemente, informó que el gremio mantiene un seguimiento permanente con apoyo de sus directores seccionales para identificar afectaciones y necesidades de comerciantes y ciudadanos. La organización conserva comunicación con afiliados y representantes regionales, en especial en Valle del Cauca, Eje Cafetero y Chocó.

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Cabal Sanclemente expresó su solidaridad con las víctimas y las comunidades afectadas. “Con muchísima tristeza recibimos los efectos de este sismo. Nuestra solidaridad está con las familias de las personas fallecidas y con las comunidades afectadas, especialmente, con quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dificultades a raíz de esta emergencia”, dijo por medio de un comunicado.

También envió un mensaje a los comerciantes de las zonas golpeadas por el terremoto. “Les enviamos nuestro abrazo solidario a los comerciantes y ciudadanos que hoy están enfrentando las consecuencias de esta emergencia”, remarcó. “Desde Fenalco estaremos atentos a sus necesidades y acompañaremos los esfuerzos que contribuyan a la recuperación de las comunidades y del comercio en las zonas afectadas”, apuntó.

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Natalia Gutiérrez. presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, pidió a los colombianos seguir la recomendaciones de las autoridades - crédito @NGutierrezJ/X

Activación de redes de apoyo

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, expresó solidaridad con las víctimas y reconoció la labor de los organismos de socorro, las autoridades y los equipos de emergencia. También señaló una prioridad para el sector energético ante la contingencia.

“Desde el sector de generación de energía estamos revisando nuestros activos de generación para verificar su estado y garantizar la continuidad en la prestación del servicio eléctrico en todo el país”, señaló Gutiérrez. El pronunciamiento también incluyó un llamado a seguir las recomendaciones oficiales y atender los canales autorizados de información.

Entretanto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, anunció la activación de redes de solidaridad desde el sector empresarial. “Toda nuestra solidaridad con las víctimas del evento sísmico que hemos vivido en el País”. Además que “activaremos todas nuestra redes de solidaridad y apoyo para volcar nuestros esfuerzos en apoyar desde el sector empresarial la atención de quienes lo están requiriendo”.

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Aliadas hizo un llamado a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente fuentes oficiales - crédito Aliadas

La alianza Aliadas expresó respaldo a las familias, comunidades y territorios afectados. “Ante la declaratoria de desastre nacional, hacemos un llamado a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y consultar únicamente fuentes oficiales”.

Acopi se sumó con un mensaje de apoyo a las familias, comunidades y empresarios de Chocó, Manizales, Cali, Pereira y otras zonas afectadas. El gremio puso a disposición del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales la capacidad y voluntad de las micro, pequeñas y medianas empresas para contribuir a la atención, recuperación y reactivación de las zonas afectadas.

Ganaderos y distribuidores de combustibles ofrecen apoyo

Fedegán manifestó su disposición a respaldar a las regiones golpeadas por el terremoto y a apoyar al Gobierno nacional. En uno de sus mensajes afirmó: “Aquí estamos desde la Federación Colombiana de Ganaderos junto a los ganaderos de Colombia, dispuestos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance”.

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Fedegán anotó que "estamos aquí y listos para apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance" - crédito Fedegán

David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de la Unión Gremial Somos Uno, lamentó las pérdidas humanas y materiales en regiones como el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia. “Elevamos nuestras oraciones por los heridos y enviamos un abrazo fraterno a cada familia que hoy atraviesa esta difícil situación”, lamentó.

Jiménez Mejía añadió que la red de abastecimiento de combustibles líquidos está comprometida con garantizar el suministro en todo el territorio nacional. La prioridad, señaló, está en ambulancias, vehículos de emergencia, equipos de rescate y unidades militares desplegadas en las zonas de desastre.

El sector también convocó a los empresarios a sumarse a las iniciativas de ayuda humanitaria y a seguir los protocolos oficiales durante la emergencia. Con ese mensaje, la Unión Gremial Somos Uno cerró una cadena de pronunciamientos empresariales centrados en la atención inmediata y el apoyo a las regiones afectadas.

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