Abelardo de la Espriella habló desde el Chocó tras el fuerte terremoto de 7,4 y prometió que “nunca más será la tierra de los olvidados”

El presidente Abelardo de la Espriella en su aterrizaje en Quibdó, en donde se puso al frente de la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito suministrada a Infobae Colombia

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció en la tarde del lunes 10 de agosto de 2026 desde Quibdó (Chocó), donde se puso al frente de la tragedia ocurrida en esta región del país tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio nacional y tuvo como epicentro el municipio de San José de Palmar, con una profundidad de 86 kilómetros.

El jefe de Estado, que desde las primeras horas se puso al frente de la situación y que, de acuerdo con el primer reporte consolidado, dejó por lo menos 111 muertos, se comprometió a reconstruir las edificaciones afectadas en el departamento y, de paso, prometió que “nunca más será la tierra del olvido”. Un anuncio que hizo al lado de la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, encargada de recibirlo.

PUBLICIDAD

El gobernante dirigió un mensaje al pueblo chocoano. “Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra de los olvidados. En la era del Tigre, el Chocó tendrá un lugar fundamental, trascendental e importante”. Además, señaló que el departamento ha sido históricamente abandonado por el centralismo y que enfrenta una catástrofe que requiere una respuesta decidida.

En Quibdó, Chocó, varias edificaciones sufrieron daños estructurales y se vinieron abajo, en una jornada que no olvidarán por el impacto de la tragedia - crédito @Afromedios / X

Durante su intervención, De la Espriella destacó su compromiso personal y gubernamental con la región.

“Yo hago lo imposible, eso de no hacer algo fácil. Y estoy comprometido con este departamento por más adversa que sea la situación. Le vamos a meter la ficha durísima al Chocó, señora gobernadora”, remarcó el jefe de Estado, que explicó que el Gobierno ha dispuesto recursos y personal para atender la emergencia, incluyendo la presencia del ministro de Defensa, fuerzas militares, rescatistas y equipos especializados.

PUBLICIDAD

También se refirió a las acciones concretas para afrontar los daños en la infraestructura local. “He venido también con el señor ministro de Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) para que determinemos la afectación de tantas viviendas que superan las 1.400 viviendas. Y para eso también vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas”, agregó el jefe de Estado.

Y añadió que el sector salud será reforzado y que los heridos serán trasladados a Medellín para recibir atención.

Finalmente, reiteró la voluntad política de su gobierno de atender al Chocó. “El Gobierno está comprometido con el Chocó. Vamos a salir de esto y me comprometo públicamente con usted a hacer un encuentro regional en donde el Gobierno nacional viene pleno aquí para determinar cuáles son los problemas en cada uno de los municipios, cuáles son las deudas en materia de infraestructura, en materia social, en materia de seguridad”.

PUBLICIDAD

Los estudiantes evacuaron rápidamente en medio de los escombros durante el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que fue epicentro del fuerte terremoto - crédito suministrada a Infobae

Luego de su declaración en la capital chocoana, el jefe de Estado partió rumbo a Cali (Valle del Cauca), para conocer el estado de la tragedia en este territorio, otro de los que sufrió graves afectaciones tras el fuerte sismo.

¿Cuál es el reporte de lo sucedido en el Chocó?

La gobernadora Córdoba informó sobre la situación en Quibdó tras la emergencia y, en diálogo con Noticias Caracol, señaló que aún hay cinco personas desaparecidas en dos puntos de búsqueda en Quibdó.

“No podemos descansar hasta que encontremos a las personas, ojalá con vida, pero si no es así, debemos encontrar los cuerpos”, destacó al citado medio, en el que también entregó más detalles de la emergencia.

PUBLICIDAD

Además, la mandataria seccional confirmó que hay 119 personas heridas en atención y están a la espera de remisión a otros puntos de tercer nivel de complejidad, sobre todo el departamento de Antioquia.

“Tenemos dolorosamente 13 personas muertas como último consolidado y más de 1.500 personas con sus viviendas afectadas”, agregó Córdoba en un nuevo reporte de la situación que se registra en su departamento.

Respecto a los compromisos asumidos por el Gobierno nacional, la gobernadora se mostró optimista frente a los anuncios de De la Espriella.

“El presidente ha hecho el compromiso, en primer lugar, de ayudar en el rescate y rescate. Nosotros no hemos terminado; requerimos personal especializado para poder terminar. Esta es la parte más difícil de la búsqueda”, indicó Córdoba frente a lo sucedido en este territorio.

PUBLICIDAD

Varias edificaciones sufrieron daños estructurales en Quibdó y otros municipios del Chocó - crédito suministrada a Infobae Colombia

A esto se suma la promesa de “arriendos temporales para las familias que han quedado habilitadas” y el “apoyo y el acompañamiento para el restablecimiento de las comunicaciones en el departamento y con atención de puntos críticos (…) en la conectividad vial también”. En cuanto a la atención médica, la gobernadora reiteró la necesidad de remitir a los heridos a otros departamentos.

“Es necesaria la remisión porque el Hospital San Francisco de Asís, que es nuestro único hospital de segundo nivel de complejidad, está colapsado. Estábamos en la mañana atendiendo heridos, incluso en la zona del parqueadero, que acondicionamos con carpas, como una especie de hospital campal para tener camas adicionales”, acotó Córdoba, que reconoció que la capacidad del centro asistencial llegó al límite.

PUBLICIDAD

Ante la falta de establecimientos de salud de mayor complejidad, sostuvo que “todo el que requiera tercer y cuarto grado debe ser remitido a Antioquia o a cualquier otro (…) lugar que nos acepte mediante el mecanismo de referencia”.

Por último, la gobernadora del Chocó informó al país que ya dispuso de un primer albergue temporal para esta noche en Quibdó, que se adecuará con varias carpas para poderlas organizar en un punto cerrado. “Hoy se van a requerir albergues para las familias que no pueden pasar la noche en sus casas”, concluyó la gobernadora, que valoró la presencia del mandatario para trabajar de la mano frente a esta contingencia.

PUBLICIDAD