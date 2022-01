Pensionado en Barranquilla denuncia que le robaron más de $ 11 millones en un cajero automático que adulteraron y ahora el banco lo culpabiliza

Bogotá. 13 Junio 2016. Cajero automático y tarjeta débito, foto ilustración. (Colprensa - Juan Páez).

Un pensionado de Barranquilla (Atlántico), en el Caribe colombiano, en diciembre fue víctima de los delincuentes que llegaron incluso a adulterar un cajero automático desde el que aprovecharon para saquearle el dinero que poseía con una tarjeta de crédito, y aunque el adulto mayor aseguró que había denunciando lo ocurrido ante la entidad bancaria, le siguieron saqueando la cuenta y para rematar a inicios de este mes le contestaron que él tenía responsabilidad en el robo.

En la emisora Caracol Radio señalaron que a la víctima le hurtaron 11′600.000 de pesos luego de que intentara sacar dinero en un cajero que habría sido alterado, pero como no le entregó el efectivo, el pensionado prefirió ir a otro, y al parecer en ese trayecto fue cuando le realizaron los primeros hurtos en su cuenta bancaria.

Entre tanto en RCN Radio indicaron que este robo se llevó cabo en menos de siete minutos durante las diferentes transacciones, al parecer, fraudulento. Durante ese tiempo, el pensionado se comunicó telefónicamente con la entidad bancaria para que le bloquearan la cuenta.

En Caracol Radio contó que el cajero en el que fue a sacar el efectivo estaba solo cuando ingresó, pero que le empezó a expulsar recibos, en vez del dinero, lo que lo llevó a cancelar la operación.

“Me retiraron de la cuenta 8 millones más seis recibos de 600.000 pesos, inmediatamente me dirigí a las oficinas del banco y me hicieron ver allá que la cuenta me la bloquearon ellos por una gestión que se había hecho telefónicamente”, narró en el medio radial.

Pero en RCN Radio indicaron que pese a que se suponía que la cuenta había quedado bloqueada, le continuaron saqueando el dinero que tenía. Agregó que la entidad bancaria le envió el pasado 5 de enero una comunicación en la que le indicaban que era evidente su responsabilidad en ese caso.

Ante la situación, reseñaron en esa emisora, que tuvo que enviarles un derecho de petición a la espera de que le den una solución por la presunta estafa de la que fue víctima.

“Desde el primer momento en que yo entro a usar el cajero ya se encontraba adulterado”, reiteró en Caracol Radio el pensionado.





Sancionan ley para enfrentar a la delincuencia

Ante situaciones como la del pensionado que aseguró ser víctima de los delincuentes en Barranquilla, el martes, el presidente Iván Duque sancionó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana con la que se espera hacerle frente a la oleada de delincuencia que viene afectando al país. Con la nueva normativa se reducirán los beneficios judiciales a los reincidentes.

La perdida de beneficios judiciales para los reincidentes fue la medida que más destacó Duque. “Primero: la reincidencia se castiga”, señaló.

De acuerdo con las cifras que citaron en el Gobierno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), 22.665 personas reincidentes están asociadas con 56.872 delitos, donde la mayoría están relacionados con hurtos y porte ilegal de armas.

Así las cosas, con lo que se estableció en la nueva normativa, los jueces tendrían las herramientas para no conceder beneficios como la casa por cárcel a quienes han vuelto a robar, pese a que tienen procesos judiciales. Y se especificó también, desde la Presidencia de la República, que quien haya cometido un delito en los últimos cinco años y reincida se le agravará la pena establecida.

En ese orden de ideas, los criminales que perpetran atracos tampoco podrán tener beneficios judiciales. “Los delitos violentos, es decir los que se producen con arma de fuego o arma contundente también tiene un elemento diferenciador, medida de aseguramiento intramural”, explicó Duque.

De esta forma, ya no podrán tener el beneficio de casa por cárcel, mientras se les lleva su respectivo proceso judicial, a quienes hayan perpetrado un hurto con un arma blanca, de letalidad reducida o de fuego. Tampoco será excarcelable cuando el valor de hurtado supere los 4 millones de pesos.





SEGUIR LEYENDO: