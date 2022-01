¿Epa Colombia le escribió un mensaje a su nuevo amor?, publicación desata los rumores

Foto: Instagram @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, ha vuelto a ser tema de conversación entre sus seguidores por cuenta de una publicación que hizo en redes sociales sobre su vida amorosa.

Resulta que en la mañana del pasado domingo, la también empresaria de productos capilares compartió una historia de Instagram, en la cual posó en pijama y escribió un mensaje que desató los rumores sobre la posibilidad de que tenga un nuevo amor.

“Amiga, tú no te alcanzas a imaginar lo que siente mi corazón ¡Hace mucho no sentía algo tan inexplicable! No podría describirte lo que siento, pero sí puedo decirte que siempre llega alguien a tu vida para hacerte feliz”, comentó.

Es clave mencionar que esta dedicatoria generó gran controversia, teniendo en cuenta que Epa Colombia decidió terminar su relación hace algunas semanas, según comentó su ex novia Diana Celis, porque quiso darse “un tiempo”.

“Todo el mundo está que me pregunta por Daneidy, entonces les cuento tres cosas: lo primero es que sí nos dimos un tiempo, lo segundo es que no fui yo quien le pidió el tiempo a ella, sino ella la que me pidió tiempo a mí. Por último, no obligo a nadie a estar a mi lado. Ella me conoce, estoy a su lado desde hace mucho tiempo, sabe quien soy y yo sé la clase de mujer que es”, aseguró Diana Celis, como parte de la respuesta con la cual desmintió lo dicho por Barrera, quien días atrás aseguró que fue la futbolista quien le pidió un espacio.

Además, con esto habría quedado cancelado el compromiso que habían adquirido en noviembre pasado, cuando Celis le pidió matrimonio a la creadora de contenido digital y ella aceptó sin dudarlo.

Sin embargo, también hay quienes consideran que todo esto se trata de un escándalo organizado por la misma Epa Colombia, con miras a llamar la atención mediática y ‘crear pantalla’ al rededor de su relación.

Y es que esta no sería una nueva estrategia de la polémica empresaria, pues hace poco su colega, Nicolás Arrieta, reveló que ella lo buscó antes de publicar el video en el que vandaliza una estación de Transmilenio y le preguntó cuánto dinero estaba dispuesto a recibir, a cambio de crear juntos polémicas que los pusieran en la primera plana de los medios.

“A ella le gusta todo este cuento, siempre ha sido así. Lo que les digo, a mí me dijo: ‘¿cuánto me cobras por una polémica?, para que creemos controversia’. Por allá en 2018 mandó una nota de voz a mi mánager, con el que trabajo todavía y quiero mucho, quien me dijo que ella me había contactado para eso”, explicó.

En ese sentido, el joven bogotano mencionó que se negó a la petición de Daneidy, pues aclaró que esa nunca ha sido su manera de trabajar. Inclusive, dice que llegó a responderle con un mensaje en el cual, de manera irónica, le advirtió que si su intención era figurar, fuera e hiciera destrozos el transporte público, justo lo que sucedió meses más tarde.

“Yo le contesté (a su mánager): ‘mira, yo no hago eso. Dile que vaya y rompa los vidrios del Transmilenio, no sé’. Dos meses después, fue y rompió los vidrios, y fue cuando yo le hice el video por lo que está condenada ahorita. Yo nunca había hablado de ella porque me parecía una persona que... si todo era a propósito, entonces no es chido”, concluyó Arrieta, conocido por ser uno de los primeros colombianos que se dedicó a crear contenido para Youtube.

