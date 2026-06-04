Colombia

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella

La orden provisional del despacho judicial generó pronunciamientos de líderes políticos, juristas y figuras públicas: unos cuestionaron la decisión, otros la defendieron como una garantía de neutralidad y algunos llamaron a intensificar el uso del símbolo como muestra de respaldo

Guardar
Google icon
La Justicia prohíbe a De la Espriella hacer campaña con la camiseta de la selección de fútbol de Colombia - crpedito EFE
La Justicia prohíbe a De la Espriella hacer campaña con la camiseta de la selección de fútbol de Colombia - crpedito EFE

Un juzgado penal municipal de Bogotá ordenó de manera provisional que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se abstenga de utilizar la camiseta oficial de la selección Colombia en actos de campaña, redes sociales y piezas publicitarias, mientras se resuelve una acción de tutela que cuestiona ese uso por una posible afectación de derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la participación política.

La decisión también vinculó al Consejo Nacional Electoral (CNE), al partido Defensores de la Patria y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que entreguen información sobre su eventual participación o conocimiento de los hechos.

PUBLICIDAD

El despacho judicial argumentó que el uso de un símbolo deportivo en un contexto electoral podría desnaturalizar su propósito original y generar una ventaja simbólica en la contienda presidencial.

Antonio Sanguino defendió el uso de la camiseta como expresión de identidad colombiana, señalando que su significado trasciende cualquier diferencia política - crédito Antonio Sanguino/X
Antonio Sanguino defendió el uso de la camiseta como expresión de identidad colombiana, señalando que su significado trasciende cualquier diferencia política - crédito Antonio Sanguino/X

La medida desató una fuerte controversia política, jurídica y mediática, con reacciones divididas entre defensores de la decisión judicial y quienes la consideran una extralimitación que afecta libertades fundamentales.

PUBLICIDAD

El abogado de la campaña, Germán Calderón, calificó la decisión como “absolutamente arbitraria y caprichosa”.

Aseguró que el tutelante no tiene legitimación para presentar una acción en nombre de todos los colombianos y que, en su criterio, el único competente para pronunciarse sobre el uso de la camiseta sería la Federación Colombiana de Fútbol o el distribuidor autorizado.

Jaime Andrés Beltrán defendió el uso de la camiseta en espacios públicos y electorales, asegurando que el fervor por la Selección Colombia no puede ser prohibido ni limitado - crédito Jaime Andrés Beltrán/X
Jaime Andrés Beltrán defendió el uso de la camiseta en espacios públicos y electorales, asegurando que el fervor por la Selección Colombia no puede ser prohibido ni limitado - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

Añadió que la Federación ya se habría pronunciado indicando que no existe violación de símbolos patrios ni uso indebido en campaña, y defendió que lo ocurrido corresponde a la libre expresión ciudadana y al libre desarrollo de la personalidad. En su argumento, insistió en que no se puede imponer cómo deben vestirse los ciudadanos y que la decisión judicial resulta, a su juicio, desproporcionada.

En redes sociales, varios dirigentes políticos también reaccionaron. El representante a la Cámara Hernán Cadavid afirmó que la polémica evidencia un trato desigual en el uso de símbolos entre campañas, al comparar la estrategia de distintos sectores políticos.

En la misma línea, la exministra Alicia Arango calificó la decisión como una “ridiculez” y sostuvo que la camiseta representa a todos los colombianos sin distinción, por lo que no debería ser prohibida en ningún contexto ciudadano.

Alicia Arango cuestionó la decisión judicial y afirmó que la camiseta representa a todos los colombianos, por lo que no debería ser restringida en ningún contexto ciudadano - crédito Aliicia Arango/X
Alicia Arango cuestionó la decisión judicial y afirmó que la camiseta representa a todos los colombianos, por lo que no debería ser restringida en ningún contexto ciudadano - crédito Aliicia Arango/X

El concejal Daniel Briceño llamó a usar la camiseta de la Selección Colombia de manera masiva como forma de protesta simbólica, mientras el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán defendió el fervor ciudadano y promovió su uso en actos públicos, caravanas y escenarios electorales, señalando que el entusiasmo por la Selección no puede ser restringido: “En las calles, caravanas, banderazos y el día de las elecciones, usémosla con orgullo por el país milagro”.

Desde otra orilla política, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino defendió el uso del símbolo como expresión de identidad nacional, afirmando que la camiseta trasciende cualquier campaña o diferencia ideológica.

De igual forma, la representante Maria Fernanda Carrascal respaldó su uso masivo, resaltando su carácter popular y su arraigo cultural en el país.

A estas reacciones se sumó el debate académico y jurídico, en el que se cuestionó el alcance de la decisión judicial. El exgobernador y excandidato Sergio Fajardo consideró el tema una “tontería”, señalando que no tiene sentido que el país centre su atención en si se usa o no una camiseta de fútbol en campaña política, y sostuvo que no debería existir ningún tipo de restricción sobre ese tipo de prendas.

Mafe Carrascal llamó a usar la camiseta de la Selección Colombia de forma masiva, destacando su carácter popular y su arraigo como símbolo de identidad nacional - crédito Mafe Carrascal/X
Mafe Carrascal llamó a usar la camiseta de la Selección Colombia de forma masiva, destacando su carácter popular y su arraigo como símbolo de identidad nacional - crédito Mafe Carrascal/X

Por su parte, el abogado y exfórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, ofreció una visión más técnica del caso y advirtió que la acción de tutela fue concebida para proteger derechos fundamentales, por lo que su uso excesivo puede terminar generando un “desgaste” del sistema.

Cuestionó que el uso de una camiseta pueda considerarse una vulneración de derechos fundamentales y planteó dudas sobre la pertinencia de judicializar este tipo de controversias, señalando además la necesidad de distinguir entre derechos fundamentales y otros derechos de menor rango en la estructura constitucional.

En conjunto, las posiciones reflejan una fuerte polarización en torno al alcance de la decisión judicial, que sigue en estudio y mantiene abierto el debate sobre los límites entre libertad de expresión, símbolos colectivos y regulación de la propaganda electoral en Colombia.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaCamistea Selección ColombiaUso de camisetaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Germán Calderón España calificó como una forma de censura la decisión del juzgado penal de Bogotá que vetó la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas del candidato

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

En medio de un clima político agitado que también salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol, el capitán de la selección Colombia evitó acceder al pedido de la joven durante la entrega de la bandera a la Tricolor

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares advirtió sobre la gravedad de la desvinculación del alto oficial, a pocos días de la elección presidencial, y pidió claridad sobre las razones de la decisión

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

La usuaria en redes sociales afirmó que la presión por los estándares de belleza, las deudas y la falta de recursos llevan a muchas pacientes a acudir a centros que, en las citas previas, parecen confiables

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

Abelardo de la Espriella acusó a Armando Benedetti de ‘comprador de votos’ y la esposa del ministro lo defendió: “No es ningún tigre, es una gallina”

Adelina Guerrero afirmó que conoce aspectos de la vida personal de De La Espriella que podrían perjudicar su campaña, pero dijo que no los haría públicos por respeto a su familia

Abelardo de la Espriella acusó a Armando Benedetti de ‘comprador de votos’ y la esposa del ministro lo defendió: “No es ningún tigre, es una gallina”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Deportes

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Edwin Cardona confió en que Nacional repunte en el partido de vuelta de la final contra el Junior, con polémico mensaje: “No somos el Tolima”