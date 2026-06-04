Colombia

Militares en retiro calificaron de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares advirtió sobre la gravedad de la desvinculación del alto oficial, a pocos días de la elección presidencial, y pidió claridad sobre las razones de la decisión

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El pronunciamiento de la organización de oficiales en retiro destacó la importancia de la transparencia institucional tras la decisión sobre uno de los jefes de operaciones más experimentados del Ejército Nacional - crédito Acore

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) calificó como preocupante e inoportuna la posible salida del mayor general Erick Rodríguez del Ejército Nacional, luego de que trascendiera que el oficial habría sido separado de sus funciones por orden de la Presidencia y asignado temporalmente a la figura de Personal Agregado al Comando del Ejército (Pace) mientras se define su situación administrativa.

Acore manifestó que la decisión ocurre en medio del desarrollo del Plan Democracia y a escasos días de la culminación del proceso electoral presidencial. Según la organización, si la salida de Rodríguez responde a una presunta participación en política, “corresponde a quienes tomaron la decisión demostrar de manera clara, objetiva e inequívoca que esos hechos ocurrieron, garantizando el debido proceso y evitando percepciones sobre motivaciones ajenas a la aplicación de la ley”.

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Para Acore, el retiro del oficial adquiere especial relevancia por el cargo que ocupaba en la conducción de operaciones conjuntas, en un momento en que las Fuerzas Militares tienen la tarea de asegurar la estabilidad y las condiciones para el ejercicio libre del derecho al sufragio.

Acore - crédito Acore
Para Acore, el retiro del oficial adquiere especial relevancia por el cargo que ocupaba en la conducción de operaciones conjuntas, en un momento en que las Fuerzas Militares tienen la tarea de asegurar la estabilidad y las condiciones para el ejercicio libre del derecho al sufragio - crédito Acore

La Asociación subrayó en su declaración que “la decisión también resulta inoportuna por el papel relevante que ejerce el oficial dentro de la conducción de las operaciones que tienen que ver con el momento particular sensible para la nación, como son las elecciones presidenciales”.

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La organización advirtió que, si el retiro estuviese relacionado con denuncias o alertas formuladas por Rodríguez sobre posibles delitos o irregularidades electorales, “sería aún mucho más grave, pues ello podría interpretarse como un mensaje equivocado que termina favoreciendo a quienes atentan contra la transparencia democrática y protegiendo a quienes buscan afectar la libertad del voto de los colombianos”.

Acore concluyó su pronunciamiento recordando que “el país requiere instituciones sólidas, decisiones transparentes y absoluto respeto por el debido proceso como garantía de confianza ciudadana, estabilidad institucional y legitimidad electoral”. Hasta ahora, ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Militares han dado una explicación pública sobre las razones de la salida del oficial.

General Erik Rodríguez | Crédito: Ejército Nacional
El general Erick Rodríguez se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas al momento de conocerse su salida de la institución - crédito Ejército Nacional

Detalles de lo ocurrido

El general Erick Rodríguez, reconocido por su extensa carrera en las Fuerzas Militares de Colombia, habría sido apartado de sus funciones y se encuentra en condición Pace (Personal Agregado al Comando del Ejército), etapa previa a un eventual retiro administrativo luego de más de tres décadas de servicio.

Rodríguez ocupaba posiciones clave como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, según reportes de Caracol Radio citados por fuentes del Ejército.

Aunque no se han divulgado las razones oficiales de esta medida, Semana señala que comentarios del general sobre presiones de grupos armados ilegales y procesos de carnetización en comunidades del Meta habrían provocado malestar en el Gobierno. El general también desempeñó roles como comandante de la Tercera División, con jurisdicción en Cauca y Valle del Cauca, y fue segundo comandante del Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro.

La situación se conoció un día después de que Semana publicara que Rodríguez había sido enviado a vacaciones mientras avanzan investigaciones por supuesta participación de militares en actividades políticas, una conducta prohibida por la Constitución. Altas fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que se revisan posibles actuaciones de miembros de la Fuerza Pública en ese sentido.

Con más de 30 años de carrera militar, Rodríguez comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares - crédito Ejército de Colombia
Con más de 30 años de carrera militar, Rodríguez comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares - crédito Ejército de Colombia

Semana resalta que la salida de Rodríguez fue sorpresiva para varios sectores militares y recuerda que el presidente Petro reiteró su política de apartar a uniformados vinculados con actividades políticas. Hasta el momento, ni el Gobierno ni las Fuerzas Militares han dado una explicación pública, y no existen resultados oficiales sobre las investigaciones en curso. Semana menciona que Rodríguez era considerado un hombre de confianza del comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, y que su perfil estuvo marcado por un papel relevante en la planificación y ejecución de operaciones militares.

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