Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

RD Congo y Dinamarca empataron en Lieja (Bélgica), el 4 de junio de 2026-crédito Nicolas Economou/REUTERS

La República Democrática del Congo empató 0-0 con Dinamarca el 3 de junio de 2026, en Lieja (Bélgica), en su primer amistoso de preparación para el Mundial 2026, y su seleccionador Sébastien Desabre aseguró que el equipo se mostró “bastante sólidos”.

El técnico también minimizó el efecto del brote de ébola en la planificación del plantel y sostuvo que la concentración “ha sido normal”, ya que los jugadores llegaron desde Europa y el personal local cumplió los requisitos para salir del país africano.

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El técnico francés elogió el trabajo defensivo de su equipo-crédito Nicolas Economou/REUTERS

Tras el partido, Desabre señaló que el amistoso sirvió para trabajar aspectos tácticos y físicos de cara a lo que será el debut mundialista ante Portugal, en Houston, el 17 de junio de 2026.

“Fue un buen partido a nivel internacional que nos permitió trabajar. Los jugadores respondieron bien y creo que será útil para lo que viene a continuación”, dijo el entrenador francés.

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El seleccionador valoró el empate por el nivel del rival y por la diferencia en la clasificación.

“Estamos satisfechos. Nos enfrentamos a una buena Dinamarca, que está en la posición número 20 en el ranking de la FIFA, cuando nosotros etamos en la casilla 46. Por eso fue positivo. Estuvimos bastante sólidos y creamos oportunidades. Es una pena que no las hayamos finalizado bien, pero creo que hicimos un buen partido”, afirmó.

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La crisis sanitaria por el ébola y la cancelación del partido amistoso ante Chile en España

La doctora Elizabeth Furaha, directora médica de Karibuni wa Mama, habla con una familiar de un paciente en el hospital de Sofepadi en Bunia, en República Democrática del Congo, el viernes 29 de mayo de 2026-crédito Moses Sawasawa/AP Foto

Antes del encuentro, el DT ya había relativizado la cancelación del partido ante Chile, que estaba previsto para el día 9 en España, por exigencias de autoridades locales vinculadas al brote de ébola.

“Hay otros estadios o la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Tenemos el hábito de adaptarnos, y pase lo que pase, nos adaptaremos sin problema a todas las situaciones”, sostuvo.

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El duelo con Chile finalmente podría disputarse en Bélgica, donde el seleccionado congoleño realiza su concentración. La Federación Chilena se mostró dispuesta al cambio y hay negociaciones para jugar en el Estadio Rey Balduino de Bruselas con público en las tribunas.

República Democrática del Congo empató ante Dinamarca

La ocasión más nítida de la República Democrática del Congo en la primera parte llegó a los 25 minutos. El atacante del Real Betis, Cédric Bakambu remató desde una posición franca, pero el guardameta danés Filip Jörgensen controló el disparo en el centro de la portería.

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Dinamarca respondió con mayor frecuencia y más peligro antes del descanso. A los 32 minutos, Joakim Mæhle estrelló un remate en el poste derecho desde fuera del área; seis minutos después, Pierre-Emile Højbjerg exigió a Lionel Mpasi; y Christian Eriksen probó desde la frontal con un disparo que el arquero congoleño desvió al tiro de esquina.

La jugada más cercana al gol de toda la noche llegó a los 50 minutos. Højbjerg volvió a intentarlo desde fuera del área tras una asistencia de Eriksen y esta vez sacó un disparo que pegó en el larguero.

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En ese tramo, Dinamarca también movió el banco con cinco cambios en el entretiempo y en los primeros minutos del complemento. El equipo africano encontró una mejora ofensiva a partir de los 55 minutos. El ingreso de Joris Kayembe y Noah Sadiki dio más dinamismo por las bandas y abrió espacios para aprovechar la velocidad de los Leopardos, aunque las decisiones en el último tramo de la cancha impidieron convertir.

Rasmus Højlund se detuvo por un golpe a los 57 minutos, logró continuar durante un breve lapso y salió a los 73 para el ingreso de Kasper Høgh, mientras que Oliver Provstgaard sufrió una lesión a los 79 y fue sustituido por Lucas Høgsberg.

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En el cierre, ambos equipos tuvieron una última ocasión para romper el empate. A los 91 minutos Albert Grønbæk remató desde fuera del área y el balón salió por la derecha de Mpasi, y a los 92 Kayembe sacó un zurdazo desde el interior del área que Jörgensen despejó de la escuadra izquierda.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia vivirá tres duelos inéditos en la historia de la Copa del Mundo-crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS-Foto de archivo

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).