Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

James Rodríguez mostró su calidad en el cuadro alemán en 2018 - crédito REUTERS/Andreas Gebert

El Bayern Múnich, flamante campeón de la liga del fútbol alemán (Bundesliga) y en el que el atacante colombiano Luis Díaz fue uno de los pilares fundamentales para el título, compartió una publicación desde su cuenta en Instagram en la que recordó a otras dos figuras connacionales que brillaron con el cuadro bávaro, y que además disputaron la Copa del Mundo, a solo una semana del inicio del torneo de selecciones más importante del planeta.

En esta ocasión, el equipo alemán trajo a colación la lista de jugadores suramericanos que han participado de la cita orbital y que fueron llamados por sus selecciones cuando militaban en ese momento en el club.

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“Recordamos a los jugadores sudamericanos que jugaron un Mundial mientras eran parte de nuestro querido FC Bayern”, detalló el mensaje en el perfil del conjunto más ganador en la historia del fútbol de ese país.

Adolfo 'El Tren' Valencia se convirtió en el primer futbolista colombiano en jugar para el equipo alemán - crédito @fcbayern/IG

El primero de ellos fue Adolfo ‘El Tren’ Valencia, uno de los que integró el equipo en 1994 y que además ese mismo año fue parte del recordado 5 a 0 a la selección de Argentina durante las eliminatorias camino al Mundial de Estados Unidos 1994. Incluso él fue uno de los anotadores.

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Además de Valencia, ese mismo año también fue recordado el brasileño Jorginho, que sí levantó el trofeo en el primer torneo que se celebró en suelo norteamericano.

El segundo colombiano fue James Rodríguez, que disputó el Mundial de Rusia 2018 cuando vestía los colores del cuadro alemán.

Pese a las lesiones y los problemas de adaptación por el clima en Alemania, el Bayern Múnich también se deleitó con la calidad del mediocampista James Rodríguez - crédito @fcbayern/IG

Además de los dos connacionales el Bayern Múnich también recordó a:

El delantero paraguayo Roque Santa Cruz , que en 2002 disputó el Mundial de Corea y Japón.

El defensa brasileño Lúcio y el volante Zé Roberto , que defendieron los colores de la Canarinha en Alemania 2006.

El defensor argentino Martín Demichellis , que lució la camiseta albiceleste en Sudáfrica 2010.

El defensa brasileño Dante, que jugó en el Mundial de Brasil 2014.

Bayern Múnich también recordó a Luis Díaz

Luis Díaz se convirtió en uno de los fichajes que eld director deportivo del club alemán, Max Eberl, exhibe como prueba del acierto de su gestión en el Bayern Múnich, después de que el colombiano, incorporado a mitad de 2025 por cerca de 70 millones de euros procedente del Liverpool, cerrara su primera temporada con impacto inmediato en el ataque y sostuviera con sus números la defensa del fichaje suramericano.

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El respaldo estadístico fue amplio: Díaz sumó 22 goles y 15 asistencias en 41 partidos entre Bundesliga, Champions League y otras competencias oficiales, y además se convirtió en el primer jugador del Bayern desde la temporada 2004-2005 en alcanzar al menos 13 goles y 13 asistencias en una misma edición del campeonato alemán.

Según Mia San Mia, uno de los medios especializados en la cobertura del Bayern, Eberl defendió su trabajo ante la dirigencia del club y destacó en especial los fichajes de Díaz y Michael Olise.

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Este es el reporte que hizo i Mia San Mia sobre cómo presumió Eberl a Luis Díaz - crédito @iMiaSanMia/X

De acuerdo con ese análisis, ambas incorporaciones elevaron el rendimiento ofensivo del equipo y ofrecieron una regularidad física superior a la de los futbolistas que ocupaban antes esas posiciones.

La operación estuvo bajo discusión desde el inicio. Cuando el Bayern decidió invertir cerca de 70 millones de euros para sacar al atacante colombiano del Liverpool, surgieron reparos en sectores del fútbol alemán y también del colombiano por la edad del jugador y por el monto pagado.

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Luis Díaz respondió a las críticas con producción ofensiva en Alemania y Europa

La respuesta llegó en el campo. En la Bundesliga, Díaz registró 13 goles, nueve asistencias y un 85 % de precisión en los pases en zona ofensiva, en una campaña que ayudó a explicar el dominio del Bayern en el torneo alemán.

El guajiro Luis Díaz fue fichado por el Bayern Múnich de Alemania a cambio de 70 millones de euros desde Liverpool, de Inglaterra - crédito Bayern Múnich

Su rendimiento también se trasladó a la Champions League. Allí firmó siete goles y tres asistencias en 11 partidos, una marca que le permitió convertirse en el futbolista colombiano con más anotaciones en una misma edición del torneo continental.

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Esa temporada incluyó reconocimientos individuales. Díaz fue elegido en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga elaborado por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Alemania, junto con otros jugadores del Bayern como Harry Kane, Joshua Kimmich, Michael Olise y Manuel Neuer.