Colombia

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

La usuaria en redes sociales afirmó que la presión por los estándares de belleza, las deudas y la falta de recursos llevan a muchas pacientes a acudir a centros que, en las citas previas, parecen confiables

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Valentina González defendió el caso de Yulixa Consuelo Toloza tras el hallazgo de su cuerpo en Apulo, Cundinamarca, luego de una cirugía estética en el sur de Bogotá - crédito valengrilla/IG

El relato de Valentina González se hizo viral en las redes sociales tras su defensa pública del caso de Yulixa Toloza, la mujer hallada sin vida en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, luego de permanecer desaparecida seis días tras someterse a una cirugía estética en una clínica ilegal en el sur de Bogotá.

La creadora de contenido compartió con crudeza su propia experiencia en redes sociales, señalando: “Hace dos años me operé en una clínica de garaje y es lo más cerca que he estado de la muerte”. La influencer enfatizó que la crítica social hacia las mujeres que eligen procedimientos en lugares no autorizados suele ignorar las presiones económicas y sociales que atraviesan muchas de ellas.

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González recordó que, en su caso, el bajo salario y las deudas la llevaron a elegir una opción de bajo costo: “Ni tú ni nadie me puede juzgar así como están juzgando a Julissa. ¿Sabes por qué no me pueden juzgar? Porque hace dos años yo era una chica que se ganaba un salario mínimo y que estaba llena de deudas”.

Valentina González afirmó que la presión social, las limitaciones económicas y la confianza en lugares de bajo costo influyen en la decisión de someterse a una cirugía estética crédito Yulixa Tolosa/Facebook/ valengrilla/IG
Valentina González afirmó que la presión social, las limitaciones económicas y la confianza en lugares de bajo costo influyen en la decisión de someterse a una cirugía estética crédito Yulixa Tolosa/Facebook/ valengrilla/IG

Según su testimonio, la presión familiar y de pareja, junto con los estereotipos de belleza, pesaron más que el miedo al riesgo.

La creadora aclaró que no buscaba responsabilizar a su entorno, aunque reconoció el impacto de la presión social: “No quiero decir que fue culpa de mi ex, que fue culpa de mi examiga, que fue culpa de mi familia, de la presión social, los estereotipos de belleza. No, al final de cuentas fue culpa mía, pero quiero que sepan que cuando esas niñas se meten a esas clínicas de garaje, primero es porque lo hacen sentir a uno que es un lugar confiable”.

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La historia de Yulixa Toloza se sumó así a una serie de casos que evidencian los riesgos de las cirugías plásticas en lugares irregulares. En Colombia, las autoridades han advertido sobre el aumento de procedimientos estéticos clandestinos, que suelen publicitarse como seguros y económicos, pero carecen de controles mínimos.

Durante su relato, Valentina González desmitificó la imagen que se tiene sobre estos sitios: “Cuando yo fui a las citas de valoración, ustedes no saben, esa clínica se veía espectacular, no se veía ni un solo mugrecito. No crean que es que eso es un garaje feo como la gente lo hace ver. Uno cree que tienen todo en regla”.

Una persona con uniforme quirúrgico aplica un láser en el abdomen de un paciente en una camilla. La sábana tiene manchas de sangre. La habitación tiene paredes y cables deteriorados.
González sostuvo que nadie debía juzgar a Yulixa Consuelo Toloza sin considerar las condiciones que llevan a muchas mujeres a acudir a una clínica de garaje - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La experiencia en carne propia

González relató detalles de su intervención: “A mí supuestamente me coqueteó un cirujano y mientras me estaba operando me estaba coqueteando. Y cuando yo me estaba quejando, me gritó y me dijo que si necesitaba más anestesia, que él me la aplicaba, pero que dejara la gritería, que yo no me estaba muriendo. Y literal, yo me estaba muriendo en vida”.

Durante la intervención le aplicaron anestesia local y le realizaron varias aberturas en el abdomen, espalda y pelvis. “Por esas aberturas, por esos huequitos, ingresaban todas las microcánulas por donde me aplicaban la anestesia y por donde me iban a retirar la grasa. Durante todo el procedimiento estuve despierta, viendo todo y sintiendo dolor. No solo dolor, también asfixia, porque cada que metían la microcánula, a mí se me iba el aire”.

La influencer insistió en que muchas mujeres recurren a estos lugares por falta de recursos y por la constante presión de alcanzar ciertos estándares corporales. El peligro de las llamadas “clínicas de garaje” no es evidente para quienes, como ella, llegan buscando una solución rápida y asequible.

En su mensaje, González lanzó una crítica a la sociedad: “Sé que así como Yulixa cometió el error de salir corriendo a una clínica de garaje, como yo también lo cometí, ustedes también son culpables por hacernos pensar que las mujeres más hermosas son las flacas, las culonas, las modelos, las operadas, las del diseño de sonrisa, las de las pestañas postizas, las de los labios inyectados”.

A su juicio, ni el amor propio ni la seguridad personal bastan para resistir la presión social: “Por más amor propio y seguridad que uno tenga, uno no se salva de caer en esas tentaciones, de no tener platica, de sacar de sus ahorritos o, en mi caso, endeudarse para ir a pagar en una clínica de garaje donde los resultados ni siquiera son ningunos”.

El cierre de su testimonio fue contundente: “A mí no me cambió para nada mi cuerpo, pero la muerte está muy cerca en esas clínicas de garaje. Así que, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado”.

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