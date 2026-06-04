Colombia

Nueva encuesta ubica a Abelardo de la Espriella como el ganador de la segunda vuelta: Iván Cepeda perdería por pocos votos

La encuestadora CB Global Data indagó con el electorado sobre la decisión que tiene sobre las elecciones y sobre el candidato al que jamás apoyaría en las urnas

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Acuarela de Abelardo de la Espriella sonriente con gorra blanca y Iván Cepeda con gafas hablando en un micrófono, con colores de la bandera colombiana.
Abelardo de la Espriella cuenta con un respaldo del 46,7% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) se enfrentarán el 21 de junio de 2026 en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, luego de que ambos obtuvieran la mayor votación en la primera vuelta, llevada a cabo el 31 de mayo.

Las encuestas de intención de voto siguen mostrando cómo se están moviendo los apoyos entre el electorado de cara a la segunda vuelta. La más reciente encuesta, elaborada por la encuestadora CB Global Data, ubica a De la Espriella como el posible vencedor de las elecciones de junio.

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De acuerdo con la medición, realizada entre el 1 y 4 de junio de 2026, el aspirante de la derecha cuenta con un respaldo del 46,7%, cifra que representa a las personas que definitivamente votarían por él en la segunda vuelta. A estos números se suma un 5,2% que podría apoyarlo en las urnas, aunque son personas que todavía no tienen definida su decisión electoral.

Por otro lado, el candidato Iván Cepeda contaría con un 41,9% de los votos de la población colombiana, que representa a quienes definitivamente votarían por él. Otro 5,9% de los electores considera al aspirante como una posible opción.

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