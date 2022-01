Así le fue a los últimos futbolistas europeos que estuvieron en la Liga colombiana

Junto a Iago Falque (der.) son otros los futbolistas europeos que han tenido actuaciones en la Liga colombiana en los últimos años. A la izquierda, el español Gorka Elustondo. Fotos: archivo particular

América de Cali sorprendió en las últimas horas tras anunciar que Iago Falque se convertiría en nuevo refuerzo del equipo para esta temporada. A través de las redes sociales, el conjunto ‘Escarlata’ informó sobre la llegada del volante español para que se pueda incorporar a las órdenes del técnico, Juan Carlos Osorio.

La contratación del jugador europeo ha provocado una gran expectativa no solo entre los hinchas del equipo vallecaucano, sino también en los aficionados del balompié nacional. No es habitual que los futbolistas en Europa lleguen a la Liga colombiana, y, de hecho, los últimos que lo han hecho no han tenido una estancia muy positiva. A continuación le presentamos algunos casos.

1. Gorka Elustondo:

Formado en la Real Sociedad y luego estando en el Athletic de Bilbao, el mediocampista español llegó a Atlético Nacional para el segundo semestre del 2017, siendo recomendado por el entonces técnico, Juan Manuel Lillo. Sin embargo, le costó acoplarse al país y terminó jugando muy poco: apenas estuvo en ocho partidos y las críticas por su rendimiento no se hicieron esperar.

Finalizada la temporada, el conjunto ‘Verdolaga’ rescindió su contrato y retornó a la Liga de España con el Rayo Vallecano, el cual representó su última experiencia antes de retirarse en 2019.

2. Diego Gregori Díaz:

Cuando este volante español llegó al América de Cali en 2014, su carrera recién estaba empezando. Venía de jugar en las inferiores de un equipo de su país, Torre Levante, hasta que fue llamado por ‘La Mecha’ para hacer unas pruebas. Disputó tres partidos y continuó su experiencia ‘Cafetera’ en Envigado, donde estuvo entre las temporadas 2015-2017. Aunque mostró ciertas irregularidades, 2016 fue su año de mayor relevancia, estando en 25 partidos en total y concretando una anotación.

3. George Saunders:

El británico ya es un viejo conocido en la Liga colombiana, y con un caso bastante particular. No hizo su debut como profesional en Inglaterra, sino que desde un principio tuvo acción en España, donde pasó por las categorías menores del Villarreal y Levante.

Para 2013 dio el cambio de continente y terminó llegando a Colombia, más específicamente al América. En los ‘Diablos Rojos’ actuó en 15 oportunidades y marcó un gol. Tras estar durante el primer semestre del año, fue contratado por Fortaleza de cara a la segunda mitad de la temporada. Unión Magdalena y Patriotas fueron otros equipos en los cuales jugó en Colombia, pero su mayor actividad ocurrió en Envigado. A la ‘Cantera de Héroes’ arribó en 2015 y, hasta el día de hoy, sigue en la institución: son 132 partidos los que ha disputado hasta el momento.

4. Gustavo Cañete:

Otro de los casos de los años pasados corresponde al nacido en España, pero que también tiene nacionalidad paraguaya. Siendo hijo del exfutbolista ‘Guaraní’, Adalberto Cañete, tuvo un corto paso por el fútbol colombiano en el 2007, proveniente del club 12 de Octubre (PAR). Primero vistió los colores de Millonarios y luego pasó al Deportivo Pereira antes de irse a Ecuador, donde jugó con Deportivo Azogues y Espoli.

El caso de Falque

Nacido en Vigo, provincia de Pontevedra (España), el futbolista llegó a las divisiones inferiores del Barcelona con 10 años, siendo una de las mayores promesas por aquel entonces. Integró el plantel de su selección para el Campeonato Europeo Sub-17 del 2007, en el cual terminó campeón.

Sin muchas posibilidades de surgir en el conjunto Blaugrana, Falque partió a la Juventus en 2008, firmando un contrato por cuatro temporadas. No obstante, nunca tuvo la posibilidad de debutar en la ‘Vecchia Signora’, pues fue cedido a otros clubes como AS Bari, Villarreal, Tottenham Hotspur y Southampton.

En Italia tendría sus años más provechosos. Empezando con el Genoa, donde disputó 33 partidos, marcó 13 goles y entrego seis asistencias. Luego en la Roma, que lo fichó a cambio de 15,2 millones de euros (2015-16), jugó 27 partidos, celebró en tres ocasiones y dio dos pases gol.

