Denuncia de Cepeda contra De la Espriella ante la Corte Penal Internacional no prosperaría: abogado Víctor Mosquera habló de un “error jurídico”

Mosquera explicó que la Corte Penal Internacional solo puede iniciar investigaciones por decisión propia de su fiscal o mediante remisiones realizadas por Estados o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @VMMAbogados/X

El abogado Víctor Mosquera se pronunció sobre la denuncia anunciada por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro contra el también candidato Abelardo de la Espriella, radicada ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional (CPI), y sostuvo que dicha actuación no tendría viabilidad jurídica en el ámbito internacional debido a las disposiciones establecidas en el Estatuto de Roma.

Mosquera afirmó que la presentación de una denuncia penal directa ante la CPI desconoce el procedimiento contemplado por ese tribunal internacional y señaló que el caso ha sido expuesto ante la opinión pública bajo una interpretación que, según él, no corresponde a las normas que regulan el funcionamiento de la Corte.

PUBLICIDAD

“El candidato presidencial Iván Cepeda está presentando ante la opinión pública un error. No se pueden presentar denuncias penales ante la Corte Penal Internacional porque el Estatuto de Roma no lo prevé”, manifestó Mosquera.

El abogado explicó que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, las investigaciones ante la CPI pueden iniciarse por actuación de oficio del fiscal de la Corte o mediante remisiones realizadas por los Estados o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no mediante denuncias formuladas directamente por particulares.

PUBLICIDAD

“El Estatuto de Roma es claro que se hacen investigaciones de oficio por parte del fiscal general o se hacen por referencia por parte del Consejo de Seguridad o de los Estados, pero en ningún caso se pueden hacer denuncias directas como si estuviéramos ante tribunales nacionales”, indicó.

Colombia ya no está bajo examen preliminar de la CPI

El jurista recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional en 2021 - crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

Durante su declaración, Mosquera también recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional desde el año 2021, aspecto que consideró relevante al momento de analizar el alcance de las actuaciones anunciadas por Cepeda.

PUBLICIDAD

“El candidato Iván Cepeda también está olvidando que Colombia desde 2021 dejó de ser investigada preliminarmente por la Corte Penal Internacional. Esto es algo muy importante a considerar”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los sistemas judiciales no deben utilizarse como herramientas dentro de las disputas políticas o electorales. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de recurrir a escenarios judiciales para obtener beneficios en el debate público.

PUBLICIDAD

“No se puede seguir utilizando el sistema judicial, ni colombiano ni la Corte Penal Internacional, como mecanismo de réditos políticos”, afirmó.

Mosquera agregó que organismos internacionales han establecido criterios sobre la forma en que deben desarrollarse las controversias entre actores políticos y candidatos.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han establecido que los candidatos políticos deben debatir y ser contradictores en los escenarios políticos, mas no criminalizarse y utilizar la justicia para buscar un voto o desacreditar al contendor y hacerle daño a su imagen y reputación”, señaló.

PUBLICIDAD

La denuncia de Iván Cepeda

La denuncia de Cepeda menciona supuestos vínculos de De la Espriella con varios exjefes paramilitares - crédito prensa Iván Cepeda

De acuerdo con la información divulgada por el candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, la actuación judicial está relacionada con la presunta responsabilidad de De la Espriella en conductas que, según sostiene, tendrían relación con crímenes de lesa humanidad.

La denuncia menciona presuntos hechos asociados a los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Según Cepeda, el expediente incorpora elementos que habrían surgido de procesos adelantados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de Justicia y Paz, así como documentos e informes elaborados por la Comisión de la Verdad.

PUBLICIDAD

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, afirmó Cepeda.

El candidato señaló que uno de los ejes de la denuncia está relacionado con la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), organización de la cual Abelardo de la Espriella fue presidente. Según Cepeda, distintos informes y decisiones judiciales habrían caracterizado a esa fundación como un mecanismo utilizado para ampliar la influencia social de estructuras paramilitares.

PUBLICIDAD

La acción judicial promovida por Cepeda atribuye a De la Espriella una presunta responsabilidad en conductas relacionadas con concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito Luisa Gonzalez7REUTERS

La denuncia también hace referencia a presuntos vínculos con exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, Uber Enrique Banquez, Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez y Juan Carlos Sierra.

Finalmente, Cepeda sostuvo que también decidió acudir a la Corte Penal Internacional al considerar que los hechos denunciados podrían estar vinculados con conductas contempladas en el Estatuto de Roma y que, según afirmó, no habrían sido investigados de manera suficiente por la justicia colombiana.

PUBLICIDAD

“Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia, sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, concluyó el candidato presidencial.