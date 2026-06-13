Colombia

Denuncia de Cepeda contra De la Espriella ante la Corte Penal Internacional no prosperaría: abogado Víctor Mosquera habló de un “error jurídico”

El jurista advirtió que el uso de mecanismos judiciales en escenarios electorales puede derivar en prácticas de lawfare

Guardar
Google icon
Mosquera explicó que la Corte Penal Internacional solo puede iniciar investigaciones por decisión propia de su fiscal o mediante remisiones realizadas por Estados o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @VMMAbogados/X

El abogado Víctor Mosquera se pronunció sobre la denuncia anunciada por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro contra el también candidato Abelardo de la Espriella, radicada ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional (CPI), y sostuvo que dicha actuación no tendría viabilidad jurídica en el ámbito internacional debido a las disposiciones establecidas en el Estatuto de Roma.

Mosquera afirmó que la presentación de una denuncia penal directa ante la CPI desconoce el procedimiento contemplado por ese tribunal internacional y señaló que el caso ha sido expuesto ante la opinión pública bajo una interpretación que, según él, no corresponde a las normas que regulan el funcionamiento de la Corte.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial Iván Cepeda está presentando ante la opinión pública un error. No se pueden presentar denuncias penales ante la Corte Penal Internacional porque el Estatuto de Roma no lo prevé”, manifestó Mosquera.

El abogado explicó que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, las investigaciones ante la CPI pueden iniciarse por actuación de oficio del fiscal de la Corte o mediante remisiones realizadas por los Estados o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no mediante denuncias formuladas directamente por particulares.

PUBLICIDAD

“El Estatuto de Roma es claro que se hacen investigaciones de oficio por parte del fiscal general o se hacen por referencia por parte del Consejo de Seguridad o de los Estados, pero en ningún caso se pueden hacer denuncias directas como si estuviéramos ante tribunales nacionales”, indicó.

Colombia ya no está bajo examen preliminar de la CPI

El jurista recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional en 2021 - crédito Wolfgang Rattay/REUTERS
El jurista recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional en 2021 - crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

Durante su declaración, Mosquera también recordó que Colombia dejó de estar bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional desde el año 2021, aspecto que consideró relevante al momento de analizar el alcance de las actuaciones anunciadas por Cepeda.

El candidato Iván Cepeda también está olvidando que Colombia desde 2021 dejó de ser investigada preliminarmente por la Corte Penal Internacional. Esto es algo muy importante a considerar”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los sistemas judiciales no deben utilizarse como herramientas dentro de las disputas políticas o electorales. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de recurrir a escenarios judiciales para obtener beneficios en el debate público.

No se puede seguir utilizando el sistema judicial, ni colombiano ni la Corte Penal Internacional, como mecanismo de réditos políticos”, afirmó.

Mosquera agregó que organismos internacionales han establecido criterios sobre la forma en que deben desarrollarse las controversias entre actores políticos y candidatos.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han establecido que los candidatos políticos deben debatir y ser contradictores en los escenarios políticos, mas no criminalizarse y utilizar la justicia para buscar un voto o desacreditar al contendor y hacerle daño a su imagen y reputación”, señaló.

La denuncia de Iván Cepeda

La denuncia de Cepeda menciona supuestos vínculos de De la Espriella con varios exjefes paramilitares - crédito prensa Iván Cepeda
La denuncia de Cepeda menciona supuestos vínculos de De la Espriella con varios exjefes paramilitares - crédito prensa Iván Cepeda

De acuerdo con la información divulgada por el candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, la actuación judicial está relacionada con la presunta responsabilidad de De la Espriella en conductas que, según sostiene, tendrían relación con crímenes de lesa humanidad.

La denuncia menciona presuntos hechos asociados a los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Según Cepeda, el expediente incorpora elementos que habrían surgido de procesos adelantados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de Justicia y Paz, así como documentos e informes elaborados por la Comisión de la Verdad.

“Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”, afirmó Cepeda.

El candidato señaló que uno de los ejes de la denuncia está relacionado con la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), organización de la cual Abelardo de la Espriella fue presidente. Según Cepeda, distintos informes y decisiones judiciales habrían caracterizado a esa fundación como un mecanismo utilizado para ampliar la influencia social de estructuras paramilitares.

La acción judicial promovida por Cepeda atribuye a De la Espriella una presunta responsabilidad en conductas relacionadas con concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito Luisa Gonzalez7REUTERS
La acción judicial promovida por Cepeda atribuye a De la Espriella una presunta responsabilidad en conductas relacionadas con concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito - crédito Luisa Gonzalez7REUTERS

La denuncia también hace referencia a presuntos vínculos con exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque, Uber Enrique Banquez, Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez y Juan Carlos Sierra.

Finalmente, Cepeda sostuvo que también decidió acudir a la Corte Penal Internacional al considerar que los hechos denunciados podrían estar vinculados con conductas contempladas en el Estatuto de Roma y que, según afirmó, no habrían sido investigados de manera suficiente por la justicia colombiana.

Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia, sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento”, concluyó el candidato presidencial.

Temas Relacionados

Iván CepedaAberlardo de la EspriellaCorte Penal InternacionalEstatuto de RomaVíctor MosqueraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonella Petro es tendencia por cuestionar a los fans de Bad Bunny que van a votar por Abelardo de la Espriella

La hija del mandatario nacional ha invitado a diferentes fandoms a sumarse a la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta

Antonella Petro es tendencia por cuestionar a los fans de Bad Bunny que van a votar por Abelardo de la Espriella

Sinuano Día resultados de hoy sábado 13 de junio: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy sábado 13 de junio: ganadores del último sorteo

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

Los cafeteros fueron representados por uno de los platillos más reconocidos con cerdo durante el 2025 y calificado el mejor plato con esa carne a nivel mundial: la lechona

Mundial 2026| Portal Taste Atlas compartió cuáles serían los cuatro platillos tradicionales que representarían a Colombia en el grupo K

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

Su historia conecta inspiración natural, música familiar y una herencia artística que hoy florece en nuevos formatos y voces

El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”

La decisión se comunicó en X tras casi dos años de control estatal y plantea trasladar los bienes a un operador estatal regional, en medio de alertas por continuidad del suministro y obligaciones pendientes

El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y Andeg se pronunció: “Es irresponsable e ilegal”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Polémica en Antioquia: Diócesis cierra iglesia en Guarne tras fotos en lencería de Aida Cortés en el altar

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Deportes

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Alemania vs. Curazao: hora y dónde ver en Colombia al rival de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Figura de la selección de Portugal llegó con libro del fallecido Diogo Jota previo al Mundial 2026

Ramón Jesurún habló sobre el acercamiento que tuvo Julián Quiñones con la selección Colombia: “El técnico lo convocó”

Familiares y amigos de algunos jugadores de la selección Colombia hablaron de sus carreras deportiva y cómo fue llegar al Mundial 2026

Gobierno de Ghana confirmó diálogos con Canadá tras negar la entrada de Thomas Partey para disputar el Mundial 2026