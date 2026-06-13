Federico Gutiérrez lanzó pulla a Petro tras captura de alias Víctor Chala, hombre de confianza de ‘Calarcá’: “Protegido por el presidente”

Federico Gutiérrez ha sido uno de los políticos más críticos de la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

Las autoridades lograron la captura de Jhon Édison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, en Flandes, Tolima. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó que el señalado criminal es el “torturador y asesino” del periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo homicidio fue perpetrado el 7 de mayo de 2026 en Briceño, Antioquia.

Según indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alias Víctor Chala tiene más de una década de trayectoria criminal. Además, estaba al servicio de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc.

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Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, en Briceño, Antioquia - crédito Policía Nacional

El mandatario local hizo una crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro por los beneficios de los que ha gozado “Calarcá” bajo la política de Paz Total. El jefe guerrillero fue incluido en negociaciones de paz con el Estado y el primer mandatario lo nombró gestor de paz. Sin embargo, en abril de 2026, el presidente ordenó frenar los diálogos con las disidencias de alias Calarcá por múltiples ataques a la fuerza pública que ejecutó.

A raíz de eso, el alcalde de Medellín aseguró que alias Calarcá ha contado con la protección del jefe de Estado. “Este es Jhon Édison Chala Torrejano Alias Víctor Chala”, un criminal con más de 10 años en las FARC, considerado hombre de confianza de alias “Calarcá”, el criminal que ha sido protegido del presidente Petro y máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes”, precisó Gutiérrez.

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“Calarcá” sería también la mano derecha de alias Primo Gay, un peligroso asesino con el que logró fortalecer la presencia del Frente 36 de las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez informó sobre la captura de alias Chala y aseguró que era el hombre de confianza de alias Calarcá, "protegido del presidente Petro" - crédito @FicoGutierrez/X

Federico Gutiérrez aseguró que la fuerza pública espera poder capturar a alias Calarcá y a alias Primo Gay para entregarlos a la justicia y que respondan por los crímenes que han perpetrado.

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“Felicitaciones a la Policía. Y que pronto cese la horrible noche para que Calarcá y Primo Gay corran con la misma suerte”, indicó el mandatario local.

Al igual que el alcalde, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami criticó a la administración de Gustavo Petro por las medidas que se han adoptado bajo la implementación de la política de Paz Total. La funcionaria aseguró que espera que, tras la captura de alias Víctor Chala, el Gobierno no gestione ningún tipo de beneficio para el criminal con la Fiscalía General de la Nación.

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“¡Que no vaya a ser que Gustavo Francisco @petrogustavo, a un mes de irse de la presidencia, lo vaya a soltar o lo nombre gestor de paz o que Cepeda interceda por él o que la Fiscal se invente alguna leguleyada!”, escribió la concejala en su cuenta de X.

La concejala Claudia Carrasquilla Minami criticó al Gobierno del presidente Petro tras la captura de alias Chala - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla Minami solicitó que se informe a la ciudadanía quiénes son las demás personas que fueron capturadas por las autoridades y a dónde serán dirigidas. Afirmó que la incautación de armas y de dinero en efectivo debe ser suficiente para que ninguno de los señalados criminales reciba algún tipo de beneficio.

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“¡Los bandidos deben estar en la cárcel, no en mesas de negociación!”, añadió la concejala.

El ministro de Defensa, informó que la detención de alias Víctor Chala se suma a otras que se llevaron a cabo en Cúcuta, Norte de Santander. Los capturados estuvieron involucrados en el asesinato del periodista Cristian Herrera.

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El ministro Pedro Arnulfo Sanchez S. informó sobre la captura de alias Chala y felicitó a la fuerza pública por su trabajo - crédito @PedroSanchezCol/X

“Envía un mensaje contundente: todo aquel que atente contra nuestros periodistas, líderes sociales o la población civil será perseguido sin descanso y enfrentará todo el peso de la ley. Mi reconocimiento a nuestros policías y a todos los colombianos que creen en su Fuerza Pública”, precisó el jefe de la cartera en X.