‘Yo me llamo’: ‘Leonardo Favio’ alborotó el ‘erizómetro’ de Amparo Grisales

Tomada de Canal Caracol en vivo

Una nueva presentación con seis participantes se produjo en la noche de este jueves 20 de enero en el escenario de ‘Yo me llamo’, que además llegó con grandes anuncios. El primero de ellos, que solamente se eliminará un participante y no tres como se venía haciendo anteriormente y el segundo, el premio para la gala de premiación asciende a 30 millones de pesos.

El nivel de la competencia se ha venido incrementando para los participantes, quienes ahora cuentan con acompañantes en sus presentaciones, ya sean bailarines o con instrumentos musicales de la banda en tarima. La primera presentación estuvo a cargo de ‘Andy Montañez’, que puso el toque salsero a las imitaciones, sin embargo, para esta oportunidad debió practicar mucho más sus notas musicales con un ejercicio que por poco lo deja sin aire.

Tomada de Canal Caracol en vivo

La interpretación de la canción ‘Brujería’ por parte del llamado niño de Trastalleres fue celebrada por los jurados, quienes destacaron que en esta oportunidad su fluidez y la calma que tanto le venían solicitando, a lo que amparo Grisales agregó: “Cuando empezó a cantar lo tomó con calma, le fluyó tranquilo, administró la energía en el buen sentido porque la sacaste toda en la clave, es una canción que no es fácil por la velocidad que tiene y me parece que entonaste perfecto y administraste el aire igual”.

Del sabor de la salsa se pasó al Rock N’ Roll con la presentación de ‘Elvis Presley’, quien continuó por la línea de ritmos rápidos y movidos trasladando a Amparo Grisales y a César Escola a las mejores épocas del rey con la interpretación de la canción ‘Tutti Fruti’. Sin embargo, se llevó algunos puntos por corregir de parte del maestro César Escola.

Tomada de Canal Caracol en vivo

“El reto de esta canción era que estuvieras a tiempo exacto y estabas perfecto con el tempo, felicitaciones en ese sentido. Tal vez yo insisto con el tema de empezar a buscar cosas en la cara de Elvis Presley, empieza a mirar detalles, las mañas que tienen los artistas para que veamos cada día un poco más de Elvis”, señaló el argentino.

El siguiente turno fue para el imitador de ‘Christian Nodal’, quien en los ensayos con el director de la escuela de imitadores rompió en llanto al reconocer que su proceso evolutivo está basado en la confianza que tiene en sí mismo pues nunca pensó llegar al punto de la competencia en el que se encuentra.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Con la canción ‘Probablemente’ generó opiniones divididas entre el jurado pues por una parte Yeison Jiménez le recalcó que al cantar cerrando de más su boca, había perdido el avance vocal que tenía del mexicano, sin embargo, allí intervino Amparo Grisales, quien le indicó que, “creo que esa cerrada de boca le dio más el color porque arrastra un poco los urbanos cuando canta reguetón, el color lo tiene más cuando cierra la boca y este tema lo canta así destacando que con su interpretación no la enamoró”.

Del regional mexicano el salto al escenario fue para la música romántica en la voz de ‘Leonardo Favio’, quien interpretó la canción ‘Ni el clavel, ni la rosa’ haciendo que el erizómetro de Amparo Grisales estuviera encendido y funcionando al 100 % y así lo dejó en claro. Nuevamente, se produjo un leve encuentro entre la diva de los colombianos y el cantante de música popular, cuando este dijo que el imitador tuvo dos errores y la actriz mencionó que, “él siempre le busca la uña al gato”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Por su parte, César Escola agregó: “Hubo algunas imperfecciones pero como tu interpretación es tan grande y es todo tan natural lo que haces que uno obviamente pasa esas cosas, me encanta que hiciste la tarea de lo que te pedí cuando había que hablar el personaje, lo hiciste muy chévere, cada día lo estás haciendo mejor”.

El turno fue para el pop con la presentación de ‘Jennifer López’, quien se llevó una grata sorpresa cuando descubrió que su hermano había sido escogido para hacer la coreografía de la canción ‘If you had my love’, pero no destacó en esta oportunidad la interpretación pues los tres jurados tuvieron la misma sensación sobre la energía de la artista, que no estaba al 100 % en el escenario.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Cerrando la noche se presentó ‘J Balvin’, que con la canción ‘Safari’ sorprendió al presentarse con un cambio radical de look con un animal print en su cabello en colores neón y con la posibilidad de cantar acompañado de una voz femenina. Sin embargo, su presentación no fue la esperada por Amparo Grisales pues el llamado de atención fue porque el artista no fue el centro de atención en el escenario.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Opinión diferente fue la que entregaron César Escola y Yeison Jiménez, a quienes sí les pareció que hubo química y seducción en el escenario a pesar que la canción tiene un ritmo monótono.

Los sentenciados a la noche de eliminación fueron ‘J Balvin’ y ‘Christian Nodal’, para la gala de premiación fueron elegidos ‘Andy Montañez’ y ‘Leonardo Favio’.

SEGUIR LEYENDO: