La gira de Gustavo Petro en Antioquia que levantó malestar por su relación con Julián Bedoya

Colombian presidential candidate Gustavo Petro attends an event for the presentation of the candidates for congress in the political alliance called "Historic Pact", in Bogota, Colombia January 19, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Un evento político que se hizo en el municipio de La Estrella, departamento de Antioquia, en el que Gustavo Petro aparece junto a Andrés Villa, asesor del despacho del alcalde de este municipio, Juan Sebastián Abad, desató reproches al líder de Colombia Humana. El motivo es la cercanía de dicha administración al cuestionado senador liberal Julián Bedoya y al representante Juan Diego Echavarría, lo que ha generado muchos comentarios en el ámbito político, por las ‘alianzas’ de Petro con políticos de maquinarias tradicionales.

Cabe recordar que Julián Bedoya es el senador que estuvo involucrado en un escándalo por irregularidades al obtener su título de abogado, comprobadas cuando el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia retirar el título. También ha sido cuestionado por supuestamente constreñir a contratistas para apoyarlo.

Los aliados políticos de Bedoya estuvieron acompañaron a Gustavo Petro en la tarima, en el público y participaron de la organización y la convocatoria del evento. Algunos, además, son contratistas de la Alcaldía de La Estrella, controlada por el equipo de Julián Bedoya.

Según el portal La Silla Vacía Julián Bedoya y Echavarría tienen una alianza que ha gobernado en el municipio de La Estrella durante los últimos 10 años. En 2018, Bedoya fue el senador más votado de La Estrella, con 7.400 votos, el triple que Álvaro Uribe. Además, Bedoya y Echavarría tienen conexiones y cuotas en otras administraciones, como la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, también aliado de Petro.

Este suceso ha generado que contradictores de Petro como Sergio Fajardo, salgan a cuestionar y reprochar los comportamientos de un mandatario progresista “Para Gustavo Petro es fácil decir que va a liderar la lucha contra la corrupción, pero al parecer le es mucho más fácil tratar de hacerse elegir al lado y abrazado de los corruptos. No todo vale: de la forma como se llega al poder, así se gobierna”, dijo Fajardo.

Su compañero en la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria comentó :“Políticamente me parece que este es un tema neurálgico porque le demuestra al país que puede haber un cambio para empeorar y es una anticipación de lo que podría pasar en un posible gobierno de Gustavo Petro, que parece alternativo pero no lo es. Juntarse con Luis Pérez, Julián Bedoya y Álex Flórez no es ser alternativo, es simplemente recoger el clientelismo tradicional”.

Por su parte Petro le respondió a Fajardo contundentemente “Yo solo vi en La Estrella (Antioquia) pueblo antioqueño. Los corruptos son esos de juntar la administración con paramilitarismo y dejar que la seguridad sea manejada por representantes de las mafias delincuenciales”.

También se refirió a sus acercamientos con los liberales, y pese a que el jefe de ese partido y expresidente Cesar Gaviria, no se ha pronunciado y en las anteriores elecciones apoyó al candidato que competía contra Petro, Iván Duque, el líder de la Colombia Humana señaló: “El Partido Liberal está siendo invitado todo a participar de una convergencia programática con el progresismo para transformar a Colombia. Donde he estado veo liberales a poner esas banderas que acompañaron a Jorge Eliécer Gaitán. Les solicito a los dirigentes liberales que entren al Pacto Histórico por la transformación de Colombia”.

Esta no ha sido la única posible alianza que ha generado malestar en los seguidores de Gustavo Petro, el año anterior se intentaron dar acercamientos con Luis Peréz Gutiérrez, quien fue Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín cuando sucedió la operación Orión, en 2003 en la Comuna 13 de la capital antioqueña. También se ha criticado la presencia de personajes como Roy Barreras y Armando Benedetti en el Pacto Histórico, aunque ninguno hará parte de la contienda electoral en 2022.

