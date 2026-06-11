Colombia

Estos son todos los familiares asesinados de alias Castor desde que está en la cárcel

Cuatro víctimas con lazos personales sufrieron ataques mortales en el Caribe colombiano entre 2023 y 2026, en medio de ajustes de cuentas y disputas criminales

Guardar
Google icon
Esta foto quedó como recuerdo del encuentro entre Digno José Palomino Rodríguez, más conocido como Digno Palomino (izq.); y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor (der.) en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito @HOLLMANMORRIS/X / RTVC
Los expedientes analizan los hechos como parte de la confrontación entre Los Costeños, Los Pepes y Vega Daza, con hipótesis de represalias, ajustes de cuentas y control de rentas ilegales pese al proceso de paz - crédito @HOLLMANMORRIS/X / Rtvc

La secuencia de asesinatos que ha golpeado al entorno familiar y cercano del jefe de la estructura criminal Los Costeños, alias Castor, cuyo nombre real es Jorge Eliécer Díaz Collazos, ha mantenido en alerta a Barranquilla desde su captura en 2023.

Estos hechos violentos, que incluyen ataques mortales a su primo, padre, cuñado y expareja, ocurrieron durante el proceso de paz urbana y sometimiento, en el que está involucrado por su propia solicitud como líder del grupo criminal Los Costeños, mientras persisten las disputas entre grupos rivales como Los Pepes, con quienes había realizado un proceso de tregua desde octubre del 2025.

PUBLICIDAD

Desde la detención de Díaz Collazos, cuatro personas de su círculo cercano han sido asesinadas entre 2023 y 2026 en hechos ocurridos en Barranquilla, Tubará y Puerto Colombia. Las personas identificadas son su primo Mergesh David Lizcano Gutiérrez (‘Pri’), su padre Jorge Eliécer Díaz Agámez, su cuñado Julio Enrique Ruiz Polanía y su expareja Mayra Alejandra Vera Duarte (‘La Mona’).

Las autoridades investigan cada homicidio en el contexto de la confrontación entre organizaciones como Los Costeños, Los Pepes y Vega Daza, y apuntan a que las motivaciones pueden incluir represalias, ajustes de cuentas y luchas por el control de rentas ilegales.

PUBLICIDAD

El proceso de paz no ha detenido estos crímenes, y la violencia se ha trasladado directamente a los allegados de alias Castor.

El asesinato de Mergesh David Lizcano Gutiérrez

El primero de estos ataques ocurrió la noche del 16 de marzo de 2023, cuando sicarios asesinaron a Mergesh David Lizcano Gutiérrez, conocido como “Pri”, cerca del Parque Rosado, en el norte de Barranquilla, según informó El Tiempo.

Era considerado el primo y hombre de confianza de “Castor” dentro de Los Costeños. Lizcano, de 22 años, murió por varios disparos. Su cuerpo tenía dos tatuajes simbólicos: un león y un sombrero vueltiao con la frase “Made in Colombia”, signos asociados al grupo criminal, de acuerdo con versiones recogidas por el mismo medio.

Tras este crimen se registró una masacre en Villanueva, donde fueron asesinadas cinco personas, suceso que las autoridades vincularon como represalia por el ataque contra Lizcano.

El crimen del padre de alias Castor

El 9 de agosto de 2023, fue asesinado el padre de Castor, Jorge Eliécer Díaz Agámez, de 76 años, en la finca Burinque, en Tubará (Atlántico).

Hombres armados llegaron en motocicletas, sacaron a la víctima de la vivienda y la mataron en la terraza, junto al administrador del lugar, según reportó el mencionado medio.

Este homicidio fue interpretado como retaliación por la masacre del clan Vega Daza ocurrida en junio y atribuida a Los Costeños. Dos días después, desde prisión, “Castor” envió un mensaje: “Esta provocación es una más de las artimañas de quienes se lucran de la guerra”, advirtió, y responsabilizó a la familia Vega como autora del crimen, según declaraciones recogidas por el medio.

El atentado y muerte del cuñado de Castor

Casi tres años más tarde, el 19 de marzo de 2026, fue baleado Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años, cuñado de “Castor” por ser hermano de su actual pareja, en un billar al norte de Barranquilla.

Ruiz Polanía resultó gravemente herido y falleció el 31 de mayo de 2026 luego de permanecer hospitalizado más de dos meses.

Desde la cárcel, “Castor” responsabilizó a Los Pepes por el atentado, mientras que ese grupo, representado por Digno Palomino, negó los señalamientos e insistió en la disputa.

El homicidio de Mayra Alejandra Vera Duarte

El crimen tuvo lugar el 9 de junio de 2026, cuando Mayra Alejandra Vera Duarte, apodada “La Mona” y expareja sentimental de “Castor”, fue asesinada de al menos siete disparos en el parqueadero de un conjunto residencial de Puerto Colombia.

Vera Duarte no solo fue pareja de alias Castor, sino que estaba vinculada a la estructura de Los Costeños en actividades de cobro de extorsiones y apropiación irregular de bienes inmuebles.

Tras el crimen, “Castor” denunció públicamente como presuntos responsables a alias Piraña y Rulay, supuestos integrantes de organizaciones rivales relacionadas con fenómenos de despojo de tierras.

Temas Relacionados

Los CosteñosBarranquillaAlias CastorJorge Eliécer Díaz CollazosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella envió duro mensaje al presidente Petro en medio de la recta final de las elecciones: “Te vamos a derrotar y castigar”

El candidato presidencial dijo que entregó al Departamento de Estado de los Estados Unidos un listado con nombres de dirigentes políticos vinculados a una posible red de compra de votos

Abelardo de la Espriella envió duro mensaje al presidente Petro en medio de la recta final de las elecciones: “Te vamos a derrotar y castigar”

Empresario costarricense murió en Bogotá tras ser reportado como desaparecido: esta sería la causa de su deceso, según la Fiscalía

El organismo informó que el cadáver de Alejandro Calderón Hernández fue encontrado el 30 de mayo en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de la capital

Empresario costarricense murió en Bogotá tras ser reportado como desaparecido: esta sería la causa de su deceso, según la Fiscalía

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

La creadora de contenido ha conectado con miles de seguidores al mostrar su vida como madre, empresaria y el vínculo sólido que mantiene con el jugador colombiano

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Petro señaló que Gloria Arizabaleta intentó suspenderlo con la asesoría de Hollman Ibáñez, conjuez que excluyó a Iván Cepeda de la consulta presidencial

El pronunciamiento del presidente colombiano se produjo en respuesta a una publicación del periodista Daniel Coronell en su cuenta oficial de X

Petro señaló que Gloria Arizabaleta intentó suspenderlo con la asesoría de Hollman Ibáñez, conjuez que excluyó a Iván Cepeda de la consulta presidencial

En Colombia, el 40% de los casos de cáncer de próstata se detectan cuando ya hay metástasis: estas son las primeras señales a tener en cuenta

Especialistas aconsejan realizar controles preventivos periódicos y evitar esperar la aparición de síntomas

En Colombia, el 40% de los casos de cáncer de próstata se detectan cuando ya hay metástasis: estas son las primeras señales a tener en cuenta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Deportes

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos