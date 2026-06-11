Estos son todos los familiares asesinados de alias Castor desde que está en la cárcel

Los expedientes analizan los hechos como parte de la confrontación entre Los Costeños, Los Pepes y Vega Daza, con hipótesis de represalias, ajustes de cuentas y control de rentas ilegales pese al proceso de paz - crédito @HOLLMANMORRIS/X / Rtvc

La secuencia de asesinatos que ha golpeado al entorno familiar y cercano del jefe de la estructura criminal Los Costeños, alias Castor, cuyo nombre real es Jorge Eliécer Díaz Collazos, ha mantenido en alerta a Barranquilla desde su captura en 2023.

Estos hechos violentos, que incluyen ataques mortales a su primo, padre, cuñado y expareja, ocurrieron durante el proceso de paz urbana y sometimiento, en el que está involucrado por su propia solicitud como líder del grupo criminal Los Costeños, mientras persisten las disputas entre grupos rivales como Los Pepes, con quienes había realizado un proceso de tregua desde octubre del 2025.

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Desde la detención de Díaz Collazos, cuatro personas de su círculo cercano han sido asesinadas entre 2023 y 2026 en hechos ocurridos en Barranquilla, Tubará y Puerto Colombia. Las personas identificadas son su primo Mergesh David Lizcano Gutiérrez (‘Pri’), su padre Jorge Eliécer Díaz Agámez, su cuñado Julio Enrique Ruiz Polanía y su expareja Mayra Alejandra Vera Duarte (‘La Mona’).

Las autoridades investigan cada homicidio en el contexto de la confrontación entre organizaciones como Los Costeños, Los Pepes y Vega Daza, y apuntan a que las motivaciones pueden incluir represalias, ajustes de cuentas y luchas por el control de rentas ilegales.

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El proceso de paz no ha detenido estos crímenes, y la violencia se ha trasladado directamente a los allegados de alias Castor.

El asesinato de Mergesh David Lizcano Gutiérrez

El primero de estos ataques ocurrió la noche del 16 de marzo de 2023, cuando sicarios asesinaron a Mergesh David Lizcano Gutiérrez, conocido como “Pri”, cerca del Parque Rosado, en el norte de Barranquilla, según informó El Tiempo.

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Era considerado el primo y hombre de confianza de “Castor” dentro de Los Costeños. Lizcano, de 22 años, murió por varios disparos. Su cuerpo tenía dos tatuajes simbólicos: un león y un sombrero vueltiao con la frase “Made in Colombia”, signos asociados al grupo criminal, de acuerdo con versiones recogidas por el mismo medio.

Tras este crimen se registró una masacre en Villanueva, donde fueron asesinadas cinco personas, suceso que las autoridades vincularon como represalia por el ataque contra Lizcano.

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El crimen del padre de alias Castor

El 9 de agosto de 2023, fue asesinado el padre de Castor, Jorge Eliécer Díaz Agámez, de 76 años, en la finca Burinque, en Tubará (Atlántico).

Hombres armados llegaron en motocicletas, sacaron a la víctima de la vivienda y la mataron en la terraza, junto al administrador del lugar, según reportó el mencionado medio.

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Este homicidio fue interpretado como retaliación por la masacre del clan Vega Daza ocurrida en junio y atribuida a Los Costeños. Dos días después, desde prisión, “Castor” envió un mensaje: “Esta provocación es una más de las artimañas de quienes se lucran de la guerra”, advirtió, y responsabilizó a la familia Vega como autora del crimen, según declaraciones recogidas por el medio.

El atentado y muerte del cuñado de Castor

Casi tres años más tarde, el 19 de marzo de 2026, fue baleado Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años, cuñado de “Castor” por ser hermano de su actual pareja, en un billar al norte de Barranquilla.

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Ruiz Polanía resultó gravemente herido y falleció el 31 de mayo de 2026 luego de permanecer hospitalizado más de dos meses.

Desde la cárcel, “Castor” responsabilizó a Los Pepes por el atentado, mientras que ese grupo, representado por Digno Palomino, negó los señalamientos e insistió en la disputa.

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El homicidio de Mayra Alejandra Vera Duarte

El crimen tuvo lugar el 9 de junio de 2026, cuando Mayra Alejandra Vera Duarte, apodada “La Mona” y expareja sentimental de “Castor”, fue asesinada de al menos siete disparos en el parqueadero de un conjunto residencial de Puerto Colombia.

Vera Duarte no solo fue pareja de alias Castor, sino que estaba vinculada a la estructura de Los Costeños en actividades de cobro de extorsiones y apropiación irregular de bienes inmuebles.

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Tras el crimen, “Castor” denunció públicamente como presuntos responsables a alias Piraña y Rulay, supuestos integrantes de organizaciones rivales relacionadas con fenómenos de despojo de tierras.