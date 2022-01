Jhonier Leal ya tenía planes de vender una propiedad de Mauricio con el fin de escapar

Mauricio Leal: Fiscalía embargó bienes del estilista ante turbias cifras por presunto lavado de activos. Foto: FGN

Todo parece indicar que el intereses económico de Jhonier Leal serían el evidente motivo que lo llevó a cometer el cruel asesinato contra sus dos familiares, su hermano Mauricio Leal y madre Marleny Hernández, pues según el fiscal que trata el médiatico caso, indicó que fuentes cercanas al acusado dieron testimonio que este tenía gran afán por lograr el poder de los dineros de los asesinados.

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, durante la audiencia se conoció que el testigo estrella, Jair Ruiz, quien fungía como conductor de Mauricio contó que Jhonier le había manifestado su interés por vender la casa de la Calera.

“En el taxi Jhonier me dijo: Voy a vender la casa de La Calera porque no me gusta vivir allá eso es muy lejos entonces, entonces dijo que se compraría un apartamento cerca a la peluquería, yo le dije que no vendiera la casa porque era la casa del jefe y que además quién iba a comprar esa casa con lo que había sucedido, entonces él me dijo que hay gente que compra esas casas así por morbo y esas cosas”, informó el noticiero citando el testimonio.

De igual manera, durante la diligencia judicial también se conoció el gran interés que tenía Jhonier por saber qué sucedería con la herencia de su hermano y madre, en caso que él llegara a quedar en la cárcel, tema por el cual le preguntaba a la abogada de su segundo hermano, quien se encuentra en la cárcel.

“Jhonier le pregunta a la abogada que si el jefe (Mauricio) tenía deudas en bancos, que si esas deudas morían con él, empiezan hablar de Andrés el otro hermano de ellos. Jhonier le dice a la abogada que como Andrés está preso y no está en facultades de tomar las riendas de la peluquería ni nada, que entonces a Andrés se le mandaría su plata a la cárcel o lo que le corresponda (...) en ese momento Jhonier le hace una pregunta a la doctora, que si por equis motivo él llegara a caer preso que pasaría con la herencia, la doctora le dijo que él seguía siendo el heredero legítimo”, dice un aparte del testimonio entregado por Jair a las autoridades, quienes dieron a conocer en la diligencia, en la que el hermano e hijo de las víctimas se declaró culpable.

Por otro lado, según lo informado por el diario El Tiempo, una empleada de Mauricio Leal estaría involucrada con Jhonier Leal sentimentalmente, Andrés David Sánchez Hernández, primo de los hermanos Leal, uno de los entrevistados por la Fiscalía reveló la inquietante situación.

El sobrino de Marleny Hernández, contó que en el entorno de la familia se había escuchado de una posible relación entre Jhonier con una exempleada de Mauricio Leal , de la que todavía no se conoce su nombre.

“Mi primo Mauricio recientemente había despedido a la empleada del servicio. Al respecto de esta persona escuché (…) que Jhonier y esta empleada tuvieron una relación sentimental”, indicó el pariente familiar.

Por el momento, se sabe que la diligencia judicial en contra de Jhonier, continuará este miércoles en horas de la tarde.

Jhonier Leal no sería el único implicado en el homicidio de su hermano Mauricio y su madre

El fiscal encargado del caso, Mario Andrés Burgos, fue el primero en plantear que, además de Jhonier Leal, otra persona habría participado en el crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández. Burgos sustentó la hipótesis durante la exposición de pruebas en la audiencia, donde reveló que los investigadores hallaron una gota de sangre en una toalla que se encontraba en el baño de Jhonier, llamando la atención que la sangre no pertenecía ni al sindicado, ni a las víctimas.

“La sangre corresponde a una persona que tiene vínculo de consanguinidad”, dijo el fiscal durante la audiencia, explicando que el líquido correspondía a alguien de la familia que no era ni Jhonier Leal, ni Mauricio, ni Marleny Hernández.

La posibilidad tomó fuerza luego de que el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, dejara entredicho que, aunque Jhonier Leal aceptó los cargos por el asesinato de su madre y su hermano, no era prueba contundente de que él hubiera sido el único que participó en el crimen.





