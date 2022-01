Video: Ana del Castillo pidió ayuda de sus seguidores para dejar de tomar otros cuatro meses

Tomada de Instagram @anadelcastillo

A través de las redes sociales, en julio de 2021 se viralizó un video en el que Ana del Castillo en una entrevista con Olímpica Estéreo se pronunció sobre una promesa que le había hecho a Dios para dejar de beber en los siguientes meses. Cumplida la promesa, en octubre del mismo año señaló que había decidido extender su promesa unos días más y así fue como en noviembre probó licor después de casi cinco meses de abstinencia.

“Cuatro meses sin beber, ni una cervecita. Y yo atragantá con ganas de rematar la botella. Me rindió pero todo fue para bien porque yo sabía que no eran cuatro los que iba a dejar de tomar”, aseguró la cantante en su transmisión en vivo.

Sin embargo, la cantante reapareció en sus redes sociales por medio de un video en el que mencionó a sus seguidores que eran lo más importante en su vida y en su corazón y aseguró que volvería a dejar de beber por otros cuatro meses, ya que era una de las mejores decisiones que había podido tomar en su vida.

“Comienzo la promesa otra vez de dejar de tomar cuatro meses, ustedes me van a ayudar no me van a dar trago, yo los amo, vamos con toda a seguir trabajando espectacular. Que quede claro algo y es que no voy a dejar de tomar para siempre, me verán en abril probablemente haciendo un en vivo”, mencionó la artista.

La cantante vallenata ya había hecho esta misma promesa a mediados de 2021 y la extendió hasta noviembre del mismo año

Y es que según hacía mencionado la cantante, el trago ya estaba surtiendo efectos negativos en su vida pues en repetidas ocasiones ‘borraba cassette’ y no recordaba lo que había hablado el día anterior, por tal motivo, decidió pausar nuevamente el consumo de licor.

Cabe mencionar que cuando cumplió su promesa en noviembre de 2021, fueron varios los episodios que protagonizó Ana del Castillo en sus redes sociales, pues estuvo varios días bebiendo sin detenerse, incluso, fue tendencia el baile que protagonizó al ritmo de la canción ‘Macta Llega’ en la que movió sus glúteos y puso a volar la imaginación de sus seguidores.

Ante estas nuevas afirmaciones de la intérprete, las reacciones no tardaron en aparecer rápidamente pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar el contenido, allí, el clip ya supera las 88.000 reproducciones y 1.280 ‘me gusta’.

Usuarios de Instagram felicitan a la cantante por querer cambiar su estilo de vida poco a poco y otros apuntan a que se le estaría volviendo costumbre hacer este tipo de afirmaciones como a otras generadoras de contenido.

“Pequeños pasos hasta que tome la decisión final”, “Ella haciendo una promesa para cambiar poco a poco un mal hábito y la gente criticando su apariencia”, “Lo más importante es que reconoció que tiene un problema con el alcohol y está haciendo algo al respecto”, “La verdad esto ya se volvió una payasada de esta vieja y una burla a los que de verdad tienen un problema con el alcoholismo”, entre otros.

Aparatosa caída

Cabe recordar que el pasado 28 de diciembre, mientras los fanáticos esperaban a la cantante en el Copey, departamento del Cesar, la artista compartió una fotografía al interior de un hospital. En la ‘InstaStorie’ informaba que no se podría presentar por cuenta de un accidente que tuvo en uno de sus pies y que confirmó con otra fotografía en la que se evidenciaba que su tobillo estaba bastante inflamado y con un hematoma considerable.

En redes sociales se viralizó rápidamente la imagen y varios de sus seguidores comenzaron a especular que probablemente se había caído en uno de sus ya considerables estados de ebriedad.

