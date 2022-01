Video: ‘Pelea de influenciadoras’, Manuela Gómez y Yina Calderón se sacan los trapitos al sol

Manuela Gómez y Yina Calderón ha protagonizado una serie de choques en redes sociales, el primer enfrentamiento tuvo lugar cuando la exprotagonista acusó a la DJ de haberse robado unas muñecas de colección que esta le había comprado porque es una gran fanática de las Barbies.

Hace algunas semanas, Calderón ha estado en el ojo del huracán por cuenta de sus acciones en las que desde una altura considerable lanzó un televisor al vacío y exponiendo a los peatones que pasaban en ese momento a un gran peligro, pudiendo ocasionar un accidente. En el clip que circuló en redes sociales, se veía a la DJ bastante pasada de tragos y tratando de ser detenida por quienes la acompañaban en ese momento.

Ante estos hechos, Manuela Gómez fue interrogada por los usuarios de Instagram en medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, allí un internauta le pregunta: “¿Qué opinas de Yina Calderón y su alcoholismo?”.

“No me gusta comentar mucho de eso porque me parecen patadas de ahogada, entonces empezamos con lo de las Barbies, entonces hizo el video sexual para que la gente se olvidara de lo de las Barbies, ya después que se va para Estados Unidos sin visa porque no se la han dado pero ella dice que se va a vivir allá como si fuera tan fácil y más decirlo en las redes sociales, que el televisor e infinidad de cosas”, mencionó Manuela Gómez a través de sus ‘InstaStories’.

¿Qué respondió Yina Calderón al respecto?

Luego de que Manuela Gómez expresara su opinión sobre lo que estaría pasando en la vida de Yina Calderón, la DJ realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram y allí un seguidor le señaló lo siguiente: “Manuela anda hablando mierda tuya amor”.

“Amor lo que pasa es que Manuelita de mi corazón y mi vida está más muerta que mi ex, como está muerta en redes necesita generar polémica hablando de la Yina, todos halando de la Yina. Yo estoy súper enfocada en mi música, en el reality que pronto va a llegar con lo que este pecho boom, porque los que creyeron que cerrándome todas mis cuentas… No nenes, esperates y vereces”, respondió Calderón a través de sus historias de Instagram.

Las declaraciones de Yina Calderón rápidamente generaron todo tipo de reacciones, pues el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’ fue el encargado de replicar la información que compartió la DJ a través de sus ‘InstaStories’ y que ya no están disponibles. Allí, el clip ya supera las 6.200 reproducciones y más de 110 ‘me gusta’.

Entre los comentarios que han depositado en la publicación algunos usuarios de Instagram, señalan que Manuela Gómez no hizo nada diferente a decir la verdad y otros señalan que necesitan generar controversia para volver a sonar en los medios.

“Las trillizas maravilla, Epa Colombia exitosa pero hablando de Yina, Manuela Gómez dice que no anda pendiente de ella pero nos resumió toda la vida y Yina que necesita psicólogo porque para llamar la atención necesita hacer alguna locura”, “Manuela sólo dijo la verdad”, “Enfocada en la música, ay padre santo”, “Tiene más futuro Manuela que tú querida Yina, porque solo subes seguidores con malos contenidos”, “No entiendo cómo puede tener seguidores con las payasadas que hace”, entre otros.

