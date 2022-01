Reinaldo Rueda: “James y Quintero se complementan, tienen sensibilidad, buena empatía”

Foto de archivo del entrenador Reinaldo Rueda de Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este domingo la selección de Colombia le ganó 2-1 a Honduras en el en el único partido previo antes de los dos duelos definitivos de las eliminatorias sudamericanas, donde la tricolor deberá medirse contra Perú y Argentina, que se jugarán el 28 de diciembre y el primero de febrero, respectivamente.

Tras finalizar este partido, el director técnico Reinaldo Rueda, dio en una conferencia de prensa en la que habló sobre el debut de Asprilla, la molestia muscular de Juan Fernando Quintero y lo que viene para el próximo duelo contra el equipo de Ricardo Gareca en Barranquilla.

Rueda contó lo que le dijo el médico en su primer reporte sobre el mediocampista antioqueño y esperarán la evolución de las próximas 24 horas. Confía en que no sea de gravedad y que pueda trabajar bien durante estas semanas con River Plate, su nuevo club.

“Sintió una molestia, se lo habló al médico y prefirió prevenir y cuidarse a que se complicara. De acuerdo a lo que me dijo el médico ahora es una contusión sobre el platillo tibial, sobre el hueso. Está con hielo ahora, esperando que en las 24 horas responda bien y ojalá que no sea nada de gravedad”, explicó Rueda.

Sobre el balance del compromiso comentó que: “Considero que fue una buena semana, un ejercicio interesante por la disposición de los muchachos, por la forma como se brindaron, con mucha motivación por la preparación de los juegos que se vienen y todos con esa ilusión. Lo del juego de hoy fue interesante por todo, Honduras tiene una gran selección, ahora con el trabajo de Hernán Darío y su cuerpo técnico, le han dado un orden y un plus. Por eso muy positiva la reunión”.

En este partido el delantero, Miguel Ángel Borja, fue titular pero no tuvo una gran desempeño. “Lo de Miguel Ángel es normal por sus últimos meses con Gremio, todo lo que vivió después de que lo perdimos con la lesión que no lo pudimos tener en las últimas jornadas de Eliminatorias y Juan Fernando también trabajó muy bien, muy dispuesto, muy motivado. Desafortunadamente en una acción individual que él intenta un pase parece que hizo una contusión, pero esperar que sigan recuperándose esta semana. Cada uno va a vivir momentos diferentes. Miguel tiene sus cosas definidas con Junior y Juan Fernando va a River, tengo entendido. Ojalá que tenga buena semana de trabajo y poder tenerlos dispuestos para la próxima convocatoria”.

Tras el primer encuentro con el seleccionado nacional este 2022 y con miras al duelo contra Perú, el entrenador vallecaucano explicó que: “Seguimos conservando el mismo ordenamiento en el sistema de juego, hicimos una evaluación de lo que nos ha pasado, los conceptos que debemos mejorar para lograr un mejor resultado, volvernos más eficaces. Vamos a enfrentar una selección muy fuerte, con buen fútbol e intentaremos hacer algunas situaciones de lo que podría ser el juego con Perú”.

Además, anunció que este miércoles dará la lista de los convocados para la próxima doble fechas de eliminatorias. “Pienso que todos están con la ilusión, gran disposición, espero que tengan buena semana con sus clubes y recibir los informes. Hacer esa evaluación y diseñar esas dos nóminas, con las correspondientes alternativas para estos juegos y teniendo en consideración hombres sancionados. Por ahora no es prudente generar falsa expectativas, fui muy trasparente y claro con ellos. De los 18 o 19 convocados cada uno tenía que exigirse, quizás podrían ir 2, 3 o 4 a la siguiente y esa es la evacuación en las próximas 72 horas”.

Uno de los periodistas le preguntó si en los próximos duelos dejaría a Quintero y a James Rodríguez en el once titular, a lo que el dirigente contestó: Ojalá Juan Fernando dé una buena muy respuesta esta semana aparte del viaje a Buenos Aires. La Liga argentina va a comenzar en febrero y no vamos a tener otra evaluación y hoy desafortunadamente tuvo esa molestia. Y lo de James viene creciendo, soltándose poco a poco, haciendo un juego más fluido. Ellos dos se complementa porque tienen sensibilidad, buena empatía, lo vimos en el Mundial de Rusia en ese juego contra Polonia que estuvieron juntos y creo que cuando se juntan estos jugadores no hay ningún problema en que sean buenos complementos para el resto del equipo”.

Por último, habló sobre el debut de Yáser Asprilla. “Es muy reconfortante, la semana de trabajo que realizó, las prácticas que realizó. Hoy lo ratificó con esa solvencia, cucarachero que tiene, haciendo un muy buen juego, interpretando todos los momentos. Jugando bien corto, en largo, por fuera, por dentro. Ahora esa parte mental la hemos estado conversando con él, de su traspaso a Inglaterra, de este semestre que se le viene, de la responsabilidad que tiene, que ese talento siempre esté para su equipo. Es muy gratificante que haya tenido esta posibilidad acá en al selección”.

