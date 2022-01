Víctor Hugo Aristizábal sentenció a Alberto Gamero: “si no gana un título, se va de Millonarios” / Captura de pantalla de ESPN

Los diferentes equipos del país se encuentran organizándose con miras a la nueva campaña de la Liga BetPlay, la Copa Colombia y los torneos internacionales en los que algunos participarán, como lo son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Teniendo esto en cuenta, para este 2022 los principales clubes del país han estado moviendo su nómina para mejorar los resultados en los torneos mencionados, pero en el caso de Millonarios, este proceso ha sido lento y con muchos nombres que suenan, pero que no llegan.

Ahora, a menos de una semana para que el cuadro capitalino regrese a la acción, las críticas sobre su actualidad no se han hecho esperar y las expectativas sobre la actuación del equipo este año no son muy altas. Las salidas de Fernando Uribe, Daniel Giraldo y Emerson Rivaldo Rodríguez, han hecho que los aficionados azules expresen su inconformidad con las directivas del club.

Además, la demora de las directivas del equipo bogotano para confirmar refuerzos no ha caído bien entre los hinchas, quienes han exigido, por medio de las redes sociales, que se traigan futbolistas de jerarquía para disputar el título de la Liga BetPlay y tener una buena presentación en la fase previa 2 de la Copa Libertadores, donde deberá medirse ante Fluminense.

De hecho, hasta el momento la única incorporación confirmada es la del portero Álvaro Montero, mientras que se espera la oficialización del delantero Diego Herazo y el defensa José Cuenú, así como se espera que el mediocampista venezolano Eduardo Sosa sea contratado en las próximas horas.

Pero uno de los que seguramente será señalado en caso de no conseguir los objetivos trazados esta temporada, es el técnico Alberto Gamero, pues hay quienes se preguntan el por qué no les exige a los directivos una nómina más competitiva y se conforma con el plantel que le dejan.

Tras dos años en el cargo, muchos creen que el DT samario ya tiene que levantar un título con el ‘embajador’, pues ha adelantado un proceso importante con jugadores jóvenes para consolidar una idea de juego. Sin embargo, está claro que la plantilla del club está lejos de ser una de las mejores del FPC y por eso muchos consideran que no lo logrará.

Ante esta posibilidad, uno de los jugadores que más conoce el Fútbol Profesional Colombiano, Víctor Hugo Aristizábal, se manifestó y dejó claro que Alberto Gamero debe ser campeón de la Liga BetPlay 1-2022 con Millonarios, ya que, en caso de no serlo, su puesto estaría en riesgo.

Así lo confirmó durante el programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, en el que analizó la falta de refuerzos de Millonarios de cara a 2022. Lo llamativo de su intervención fue que, sí o sí, esto influirá en el desempeño de Gamero, quien se le está acabando el tiempo para mostrar resultados.

“Eso es un arma de doble filo para Millonarios y para Gamero. Él dice -como aquí me han aguantado, yo también aguanto, no pido jugadores y me relajo -. Para mí, este es el último semestre de Gamero para ganar un título. Si no gana título, seguramente sale de Millonarios”, sostuvo.

Cabe recordar que en 2021 el equipo azul de Bogotá fue protagonista y estuvo cerca de conseguir una nueva estrella. En el primer semestre perdieron la final ante Deportes Tolima, mientras que en el segundo semestre entraron a los cuadrangulares finales pero no pudieron conseguir el cupo a la final.

