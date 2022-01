“Me siento satisfecho porque interpreté el sentimiento uribista”: Óscar Iván Zuluaga explicó negativa a ingresar al Equipo por Colombia

Óscar Iván Zuluaga explicó su negativa a hacer parte de Equipo por Colombia

La decisión del candidato por el Centro Democrático de cerrarle la puerta a una eventual alianza con la coalición Equipo por Colombia fue consultada con las principales figuras del partido así como por el pulso en la calle con respecto a dicha unión, aseguró Óscar Iván Zuluaga en entrevista a Noticias RCN.

Zuluaga, quien no era visto con buenos ojos por Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa y Alejandro Char, aseguró sentirse satisfecho de su decisión y considera que con ella está en línea con el sentimiento de las militancias del Centro Democrático.

Estoy en el partido político más importante del país. Desde acá se ha hecho mucho por Colombia, por eso tomé la decisión correcta y creo haber acertado después de ver las explosiones de apoyo que he recibido por todo el territorio. Lo hice también porque lo consulté con los líderes y precandidatos a la presidencia. Me siento muy satisfecho porque interpreté el sentimiento uribista

La polémica decisión estuvo ambientada por pronunciamientos previos emitidos por las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, cada una desde sus redes sociales, rechazando cualquier escenario de alianzas con el Equipo Colombia.

En contexto | Paloma Valencia rechaza la posible llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición Equipo por Colombia

El anuncio, con el expresidente Uribe Vélez a bordo, ambas senadoras y otras figuras del Centro Democrático, le ha dado un nuevo aire a Óscar Iván Zuluaga, quien se encontraba fuera de la atención pública mientras tanteaba el escenario con el Equipo por Colombia.

En su balance, Zuluaga aprovechó para enviar un mensaje a Álex Char, de quien se mostró sorprendido por el abierto rechazo que profesó el barranquillero con respecto a la llegada del candidato del Centro Democrático a dicha coalición.

“Quedé sorprendido. Creí que él tenía un buen concepto de todo lo que le había ayudado el Centro Democrático y el gobierno de Uribe cuando fue alcalde de Barranquilla, entre otras cosas, para que haya sido un alcalde exitoso”, señaló Óscar Iván Zuluaga.

De la misma manera señaló la indecisión de Federico Gutiérrez, quien para el candidato del Centro Democrático tuvo gestos de acercamiento que no pasaron de esa instancia: “le agradecí públicamente sus expresiones de querer que nosotros ingresáramos, pero lamentablemente eso no pasó de expresiones; no hubo una decisión de grupo y lo que yo siempre me pregunté fue eso”.

Pese al sinsabor, Zuluaga no descartó tajantemente una posibilidad a futuro de unión entre los sectores de la derecha que buscan alcanzar la primera vuelta en las presidenciales de 2022: “Yo siempre busco la construcción de consensos, que le ayuden al país de mejorar la vida de los colombianos en términos de seguridad. Qué mejoren el ingreso de todas las familias y que logremos derrotar al populismo de izquierda”.

En contexto | Óscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal se unen en una foto tras rechazar ingreso al Equipo por Colombia

Sin embargo, antes de llegar a ese escenario, el candidato por el Centro Democrático recalcó que primero reforzará su propuesta y fortalecerá la opción de su partido como fuerza electoral para 2022: “vamos es a fortalecer esta opción que representa la opción para tener un país libre de droga, de pobreza, de narcotráfico; un país que construya oportunidades para todos y eso es lo que representa está opción política que vendo liderando como candidato a la presidencia”.

SEGUIR LEYENDO: