Colombia

Alcalde Galán responde a bloqueos en la Autopista Sur: “No vamos a retroceder en la recuperación del espacio público”

La Administración Distrital aseguró que la intervención en el bajo puente de la avenida Villavicencio busca transformar un sector afectado por problemas de seguridad, consumo de drogas y ocupación irregular

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Manifestantes bloquearon la Autopista Sur tras los operativos de recuperación del espacio público; el alcalde Carlos Fernando Galán defendió la intervención del Distrito. - crédito @jmcrtrrs_juds/X y Colprensa
Manifestantes bloquearon la Autopista Sur tras los operativos de recuperación del espacio público; el alcalde Carlos Fernando Galán defendió la intervención del Distrito. - crédito @jmcrtrrs_juds/X y Colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció luego de los bloqueos y alteraciones del orden público registrados en la Autopista Sur con avenida Villavicencio, donde un grupo de vendedores informales y motociclistas protestó por los operativos adelantados por el Distrito para recuperar el espacio público en el sector.

La manifestación, que afectó la movilidad durante varias horas en uno de los corredores más importantes del sur de la ciudad, se produjo después de que entidades distritales iniciarán la intervención del bajo puente ubicado en esta intersección, una zona que, según las autoridades, presentaba problemas de inseguridad, consumo de drogas, acumulación de residuos y ocupación indebida del espacio público.

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Frente a los hechos, Galán dejó claro que la Administración Distrital mantendrá las acciones previstas. “No vamos a retroceder. Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

Bloqueos y disturbios tras operativo del Distrito

De acuerdo con información de Blu Radio, cerca de 20 vendedores informales y 10 motociclistas participaron en las protestas que se concentraron en la glorieta de la Autopista Sur con avenida Villavicencio.

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Durante la jornada se registraron bloqueos que provocaron fuertes congestiones vehiculares para quienes se movilizaban hacia sectores como Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha.

Según funcionarios distritales, algunos manifestantes realizaron hogueras con residuos en plena vía pública y lanzaron objetos, entre ellos botellas de vidrio, contra los cerramientos instalados en la zona intervenida.

Ante la situación, unidades de tránsito, gestores de convivencia y posteriormente integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hicieron presencia para recuperar la movilidad y restablecer el orden público.

La protesta de vendedores informales y motociclistas provocó congestiones durante varias horas en la glorieta de la Autopista Sur con avenida Villavicencio. - crédito @CarlosFGalan/X

“El espacio público es para todos”: la respuesta de Galán

En su pronunciamiento, el alcalde defendió la intervención adelantada por el Distrito y aseguró que el lugar venía siendo utilizado para actividades ilegales.

“Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros. El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”, señaló Galán.

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar los procesos de recuperación de estos espacios. “Les pido a las y los bogotanos que nos apoyen en esta cruzada por recuperar el espacio público debajo de los puentes”, agregó.

Galán aseguró que la Alcaldía continuará con la recuperación del bajo puente de la avenida Villavicencio pese a las protestas. - crédito @CarlosFGalan/X
Galán aseguró que la Alcaldía continuará con la recuperación del bajo puente de la avenida Villavicencio pese a las protestas. - crédito @CarlosFGalan/X

Lo que encontraron las autoridades durante el operativo

Durante las labores realizadas por el Distrito en la mañana de este martes, las autoridades reportaron el hallazgo de varias bolsas con marihuana que estaban ocultas dentro de llantas en el sector intervenido.

Además, la Alcaldía aseguró que en inspecciones previas se habían identificado situaciones relacionadas con:

  • Consumo de sustancias psicoactivas.
  • Venta ilegal de bebidas alcohólicas.
  • Acumulación de residuos y basuras.
  • Ocupación irregular del espacio público.
  • Presencia de armas y motocicletas reportadas como robadas en operativos anteriores.

Según la Defensoría del Espacio Público, estas problemáticas habían convertido el lugar en uno de los puntos críticos de la ciudad en materia de convivencia y seguridad.

La transformación que proyecta el Distrito

La intervención hace parte de la estrategia distrital “Puentes que Unen”, mediante la cual se busca recuperar espacios ubicados bajo estructuras viales en diferentes puntos de Bogotá.

En el caso del bajo puente de la avenida Villavicencio con Autopista Sur, el proyecto contempla la recuperación de cerca de 4.000 metros cuadrados de espacio público.

Entre las obras previstas se encuentran:

  • Baños públicos.
  • Módulos comerciales formalizados.
  • Zona para food trucks.
  • Espacios para bienestar animal.
  • Estacionamientos.
  • Cancha multipropósito.
  • Áreas para actividades comunitarias.
  • Iluminación, mobiliario urbano y paisajismo.

La Administración Distrital aseguró que la obra beneficiará principalmente a habitantes de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

El Distrito proyecta convertir el bajo puente en un espacio renovado con zonas comunitarias, comercio formal, baños públicos y mejor infraestructura urbana. - crédito Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - API
El Distrito proyecta convertir el bajo puente en un espacio renovado con zonas comunitarias, comercio formal, baños públicos y mejor infraestructura urbana. - crédito Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - API

Inversión de $1.750 millones para recuperar el sector

La recuperación integral del bajo puente tendrá una inversión cercana a $1.750 millones. De acuerdo con la Defensoría del Espacio Público, la entidad aportará más de $1.343 millones, mientras que las alcaldías locales de Bosa y Ciudad Bolívar contribuirán con recursos superiores a los $203 millones cada una.

El Distrito estima que las obras tendrán una duración aproximada de cuatro meses y sostiene que el objetivo es convertir este punto en un espacio seguro y funcional para la comunidad.

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