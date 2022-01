Paloma Valencia rechaza la posible llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición Equipo por Colombia

Senadora Paloma Valencia y el precandidato Óscar Iván Zuluaga. Fotos: Colprensa

La conformación de coalicione ha movido las toldas de diferentes partidos políticos en el país en todo el espectro político. Los movimientos y partidos apuestan a sus candidatos con el fin de llegar a la casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Sin embargo, a pesar que algunos ideales son similares, los ataques hacen parte de la estrategia y juego político al que se ven sometidos los candidatos. Así, aunque algunos aspirantes se adhieran a ciertos grupos, la oposición a estas decisiones siempre estará vigente.

Desde la derecha, varios partidos mueven sus fichas para componer la senda electoral, desde la coalición Equipo por Colombia, buscan añadir mayores contendores que a futuro aseguren su presencia en el gobierno que reemplace al de Iván Duque. La llegada de Óscar Iván Zuluaga a esta alianza sería un gran movimiento que sumaría simpatizantes al grupo.

Sin embargo, desde el propio Centro Democrático que avala al exministro de Hacienda y excandidato en 2018 hay opositores frente a dicha decisión. Se trata de Paloma Valencia, quien no ve con buenos ojos el arribo de Zuluaga a la coalición de derecha.

El pronunciamiento

Los argumentos de la senadora Paloma Valencia, se basan en lo que ella señala como maltrato en contra de Zuluaga, en un video publicado en su cuenta de Twitter, Valencia sostuvo: “Algunos integrantes de la coalición del equipo Colombia, han maltratado a nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, han señalado su pertenencia en el Centro Democrático como una especie de tache, al hacerlo han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas, me veo en la obligación de pedirle a nuestro candidato y a mi partido, que no hagamos parte de esa coalición”. la senadora y ex precandidata presidencial, afirmó que la colación de su partido, debe ser con la ciudadanía.

La posición de la Coalición

Desde este grupo ha habido diferentes pronunciamientos acerca de la posible llegada del candidato del Centro Democrático. Según el diario El Tiempo, el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no simpatiza con esta decisión, afirmando que no quiere polarizar ni prologar los extremos dentro del país. Char identifica a la coalición como un grupo en búsqueda de líderes de gestión y personajes que trabajen en la gobernanza del territorio.

Por su parte, David Barguíl, candidato del partido Conservador, se ha mostrado positivo ante esta esta alianza., luego de lamentar la salida de Juan Carlos Echeverry, quien desistió de su candidatura presidencial, pero seguirá en la colectividad.

Las cartas sobre la mesa

La última jugada de la coalición Equipo por Colombia, fue la adhesión de Aydeé Lizarazo, la candidata del partido Mira llegó a la coalición con el fin de participar en la consulta del próximo 13 de marzo. Los votos cristianos, se han convertido en una pieza clave para los partidos que, desde el plebiscito del 2016, han sido protagonistas en los diferentes comicios electorales del país.

La coalición pondera nombres muy importantes como el del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char. Dicho engranaje centra a los candidatos en la posible suma de votos desde las tres ciudades más importantes del país, sin embargo, desde el valle también pueden simpatizar entorno a esta coalición, teniendo en cuenta la presencia de Dilian Francisca Todo, exgobernadora del Valle y líder política de este departamento.

Si bien, la llegada de Óscar Iván Zuluaga genera distintas emociones, la experiencia del caldense es de importancia para cualquier colectividad. En la segunda vuelta 2014 sumó 6.904.997 votos, y marcó una diferencia de 911.989 votos contra ante el expresidente Juan Manuel Santos. Zuluaga no ve con malos ojos su llegada al Equipo por Colombia, pero todo dependerá de lo que pase en las próximas horas.

