John Cena se vuelve viral tras ser visto en un restaurante de Bogotá

John Cena es visto es un restaurante de Bogotá.

John Cena se volvió tendencia en redes sociales después de que una joven identificara al actor en un restaurante de Bogotá y subiera una foto con él a su cuenta de Twitter. Aún se desconoce la razón por la que la estrella de Hollywood se encuentra en Colombia.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 15 de enero en Osaka, un restaurante de la zona T. Daniela Valencia, la joven que reconoció al actor y le pidió una fotografía, fue quien dio a conocer la noticia a nivel nacional: “Me acabo de encontrar a John Cena en Bogotá”, comentó a través de Twitter.

Lo cierto es que varios ciudadanos aprovecharon la ocasión para tomarse una foto con el luchador profesional, quien es ganador 16 veces de la WWE, e incluso uno de ellos afirmó que Cena era bastante amable. Por su parte, el actor no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.

La joven después comentó que se había sentido culpable por haber revelado la presencia de John Cena en el país. “Ahora me siento mal porque como que nadie sabía que el man estaba acá y yo literalmente lo sapié. Ojalá no lo encuentren los periodistas y paparazzis”, manifestó Valencia en su Twitter, cuya publicación ya alcanza los 115.000 likes este domingo.

De hecho, el tweet de Daniela Valencia se volvió tan relevante que incluso HBO Max Latinoamérica citó la publicación de la joven. “John Cena apoya el guarito en paz y esta es la prueba”, comentó la compañía de servicio de streaming”.

#JohnCena apoya el guarito en paz y esta es la prueba: 🇨🇴 #Peacemaker https://t.co/77mB2KVh9n — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) January 16, 2022

John Cena en Peacemaker

Es importante recordar que la respuesta de HBO Max está relacionada con el estreno del primer episodio de la serie Peacemaker en su plataforma, cuyo personaje principal es interpretado por John Cena, después de darle vida por primera vez en El Escuadrón Suicida (2021).

Peacemaker es el primero intento de DC Comics por llevar parte de su universo cinematográfico a la televisión. La serie está dirigida por James Gunn, quien también estuvo detrás de El Escuadrón Suicida (2021) y, en esta ocasión, John Cena regresa en el mismo rol del antihéroe que sufre por ser un fracasado, pero que lidia con los ideales que siempre tuvo dentro de sí: mantener la paz cueste lo que cueste, no importa si se pierden vidas de hombres, niños y mujeres.

Los hechos de la serie se dan después de que el mercenario Christopher Smith (John Cena) recibiera un disparo de Bloodspot (Idris Elba) en la película. Después de creer que había fallecido, la escena poscréditos confirmó todo lo contrario y en este spin-off se contará lo que sucede con el antihéroe después de que se recuperara de sus lesiones.

Además de John Cena en el protagónico, el elenco está conformado por Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma y Chukwudi Iwuji.

El director de la serie dio detalles acerca de la serie a través de su cuenta de Twitter. James Gunn le respondió una pregunta a un usuario de la red social y aseguró que cada uno de los capítulos de la temporada contará con una escena poscrédito.

“Cada episodio [tendrá escenas poscréditos]. Es mi forma de darles algo especial para ver los créditos de parte de nuestro trabajador equipo”

De esta forma, DC Comics logra marcar una diferencia respecto al Universo Cinematógrafico de Marvel (UCM). Si bien el año pasado el UCM lanzó cuatro nuevas series de televisión WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye, no todas cuentan con las escenas poscréditos en cada episodio.

