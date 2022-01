Por alta congestión y el cuarto pico, piden hospitales de emergencia en Antioquia

En Antioquia la ocupación de cama UCI está en 89,34% Foto: EFE/ Carlos Ortega

En el departamento de Antioquia hay al menos 19 hospitales que han tenido que cerrar sus servicios de consulta externa, otros que superaron el 100% de ocupación en las salas de urgencia, todo lo anterior derivado de la aceleración en los contagios de Covid-19, por la variante Ómicron.

Ante esta situación la Gobernación de Antioquia advirtió que, no es conveniente asistir a los hospitales y por esto propusieron no asistir para no ocasionar aglomeraciones. Sin embargo, la Veeduría de la vacunación tiene otra postura y sugiere crear hospitales de emergencia.

En Antioquia la ocupación de cama UCI está en 89,34%, manteniendo una tendencia estable e incluso, ligeramente a la baja esta semana. Actualmente hay 957 camas UCI disponibles y la próxima semana se empezarán a activar 150 más.

El vocero Abdiel Mateus Herrera manifestó que si una persona requiere de asistencia médica o simplemente se siente más seguro consultando en un hospital, no se le puede negar la posibilidad o invitar a que no lo haga. En cambio, para ampliar la capacidad de atención, se deberían establecer hospitales de emergencia para descongestionar los servicios que están al tope.

“Lo más oportuno no es que se le pida a la ciudadanía no asistir, sino todo lo contrario, si alguien considera necesaria una valoración médica se deben disponer todos los medios necesarios que pueda garantizar una atención fuera de las instituciones hospitalarias. La estrategia de hospitales de emergencia puede estar enfocados en la necesidad de descongestionar las redes de emergencia”, planteó.

Además, solicitó en un pliego de 15 acciones para afrontar este cuarto pico, activar sedes o espacios acondicionados en calidad de hospitales de emergencia, como sedes alternas de atención de urgencias en respuesta a la saturación de la red hospitalaria de emergencias, “medida que puede ser ejecutada en el mes de enero y de ser necesario para el mes de febrero”.

Muchas de las consultas médicas externas o la demanda de servicios de urgencias, y el 70% de este total son por patologías diferentes al Covid-19, son por enfermedades respiratorias u otras patologías.

¿Tiene síntomas de Covid-19?

Colombia está viviendo la cuarta ola de contagios de COVID-19 y los casos diarios siguen incrementando, esto se debe en gran parte a la variante ómicron y su alta capacidad de transmisión. Es por eso que algunas personas que han presentado síntomas desconocen el proceder en estos casos, y se preguntan, ¿debo asistir o no a los servicios de salud?

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, dio a conocer en qué casos las personas sí deberían asistir a los servicios de salud de manera presencial, esto con el fin de que, solo los casos que requieran atención médica inmediata puedan ser atendidos a la mayor brevedad posible.

Para el Ministerio de Salud es muy importante que todas las personas que presentan síntomas tengan claro en qué momento deben acudir, de manera presencial, a los servicios de salud, ya que, “esta aceleración de contagios también representa un desafió al sistema de salud”.

“Recordemos asistir los servicios de salud, solamente si tenemos signos de alarma tales como, la dificultad respiratoria, una fiebre muy alta que no cede, vómitos excesivos o en general cualquier alteración del estado de consciencia. Cualquier signo de alarma que haga evidente la necesidad de consultar presencialmente al médico”, aseguró Julián Fernández.

