El ‘Bolillo’ Gómez se refirió al partido de Colombia vs. Honduras

Este domingo 16 de enero las selecciones de Colombia y Honduras se encontrarán para jugar un duelo amistoso, a las 5:30 p.m., hora local, en el Estadio DRV PNK, de Estados Unidos, antes de dar inicio a la doble jornada de las fechas de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

En el caso del seleccionado nacional, este deberá enfrentar a Perú el 28 de enero y a Argentina el 2 de febrero, mientras que el equipo ahora dirigido por el Hernán Gómez el 27 de este mes jugará contra Canadá y luego, el 30, lo hará contra El Salvador.

Cabe resaltar que el experimentado entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, quien viene de dirigir a Independiente Medellín y consiguió coronarse campeón de la Copa Colombia 2020, fue nombrado el pasado 20 de octubre como nuevo técnico de la selección de Honduras.

Por parte del equipo de cafeteros, Reinaldo Rueda convocó, en su gran mayoría, a jugadores de la Liga BetPlay y algunos que se encuentran en el exterior como Cristian Arango, que juega en la Liga de Estados Unidos. Desde hace varios días se encuentran concentrados para el partido de este domingo.

Por parte de Honduras, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol (Fenafuth) informó que entre los llamados por Gómez no figura ningún jugador que milite en equipos extranjeros, sino que también son futbolistas de la Liga de este país.

Cabe resaltar que, luego de ocho partidos del octogonal de la Concacaf disputados en el año pasado, la selección de Honduras cerró en el último lugar con tres puntos, dejando tres empates y cinco derrotas.

Gómez es el cuarto dirigente colombiano que llega a este cargo con el equipo nacional de Honduras, desde las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Por otro lado, ‘Bolillo’ habló del juego, dijo que no era un amistoso, que nadie puede calificar un encuentro de esta índole.

”Estamos trabajando para el partido con Colombia, porque es serio. Porque la gente dice ‘partido amistoso’, no, no hay, no hay partido amistoso. Para la selección todos los partidos son serios”, dijo el entrenador colombiano.

Y dejó claro los objetivos que tiene para este primer partido como entrenador: “Colectivamente, nada, pero individualmente sí quiero ver cómo reaccionan los muchachos que traje. Honduras juega mejor afuera y juega mejor afuera porque hay mejores canchas, las canchas de Honduras son malas”, concluyó.

El ‘Bolillo’ Gómez ha sido blanco de críticas desde su llegada a la sección de Honduras

Desde su llegada el ‘Bolillo’ ha recibido varias críticas por parte de la prensa local argumentando que su estadía en el país hondureño no es la que se esperaba. Ante esto, este domingo el DT antioqueño, que arribó a Honduras para iniciar la concentración de su selección de cara al partido amistoso ante la Selección de Colombia, respondió las preguntas de los periodistas y dejó claro que está cumpliendo con su trabajo.

“¿Cuál tarde? Son comentarios normales en todos los países cuando el técnico es extranjero. Nuestra profesión la cumplimos, nunca he incumplido. Aquí he estado en entrenamientos, partidos, reuniones con directivos, pero aparte de la profesión hay compromisos importantes personales, inclusive tenía algunos antes de firmar con Honduras”, afirmó inicialmente el ‘Bolillo’ ante los cuestionamientos de la prensa.

Y es que la llegada de Gómez a Honduras si se retrasó pues, aunque tenía su arribo programado para el pasado 6 de enero, finalmente llegó a territorio hondureño este 9 luego de que el aeropuerto internacional Toncontín de Tegucigalpa fuera inhabilitado.

“Cuando me vean faltar a un entrenamiento, o un partido, reunión con la junta directiva, allí sí señalen. Pero le hablo a la gente, la que toma este tema y lo hacen siempre, que se roban la plata, que no está. Ese tema se lo contesto para que me oigan. Todo estaba programado”, añadió.

