Definidas las primero cinco fechas de la Liga Betplay 2022

Foto: Dimayor

El balón empezará a rodar el 20 de enero y con el, la ilusión de los hinchas de los 20 equipos que disputarán la Liga Betplay en 2022, que buscarán coserle a su escudo la primera estrella del año. El Deportivo Cali, actual campeón del torneo, iniciará su camino al bicampeonato en el estadio Jaraguay de Montería cuando enfrente a Jaguares el domingo 23 desde las 6:10 de la tarde. Completan la primera jornada los duelos: Águilas Doradas vs. Bucaramanga y América de Cali vs. Envigado, el jueves 20.

Por su parte el viernes 21 debutarán los tres equipos bogotanos. En el Campín desde las 6:00 p. m., Santa Fe recibirá a La Equidad mientras que Millonarios visitará al Deportivo Pasto en el estadio La Independencia a partir de las 8:05 de la noche.

La jornada del sábado contará con los siguientes partidos: Cortuluá FC vs. Atlético Nacional a las 4:05 p. m., Once Caldas vs. Unión Magdalena desde las 6:10 p. m. y Junior FC vs. Patriotas FC a partir de las 8:15 p. m.

El domingo 23 se cerrará la primera fecha con los duelos Independiente Medellín vs. Deportes Tolima a las 4:05 p. m. y culminará con el partido entre Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira a las: 8:15 p. m. en el estadio Daniel Villa Zapata.

Por su parte, la segunda fecha inicia el martes 25 con el partido Envigado vs. Pasto a las 4:00 de la tarde y continuará a las 6:00 p. m. con el duelo entre Santa Fe ante Águilas Doradas. Y cerrarán la jornada, Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC a las 8:10 p. m.

El miércoles 26 de enero a las 2:00 p. m, La Equidad recibirá al Once Caldas. Por su parte, Jaguares hará lo mismo con el Cortuluá desde las 4:05 p. m., mientras que desde las 6:05 Cali y Tolima reeditarán la última final del torneo colombiano, en el estadio de Palmaseca. Y el día se cerrará con el partido entre Nacional y Junior a partir de las 8:15 de la noche.

El jueves 27 de enero se cerrará la segunda fecha con los partidos Unión Magdalena vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m), Patriotas FC vs Independiente Medellín (6:05 p.m.) y Deportivo Pereira vs América de Cali (8:10 p.m.)

La fecha 3 inicia el sábado 29 de enero con los partidos Cortuluá FC vs. Independiente Santa Fe (2:00 p. m.), Aguilas Doradas vs. Once Caldas (4:05 p. m.), Junior FC vs. La Equidad (6:10 p.m.) y el clásico Millonarios vs. Nacional en el Campín desde las 8:15 p. m.

Por su parte, el domingo 30 jugarán Patriotas FC vs. Deportivo Pereira (2:00 p.m.) Independiente Medellín vs. Deportivo Cali (4:05 p. m.), América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p. m.) y finalizará con el partido entre Alianza Petrolera vs Envigado FC a las 8:15 p. m.

El lunes 31 de enero Deportivo Pasto vs. Jaguares FC jugarán a las 6:00 p. m., mientras que la tercera jornada concluirá con el juego entre Tolima y Unión Magdalena a las 8:05 p. m.

La fecha 4 que inicia el miércoles 2 de febrero y termina el viernes 4 tiene los siguientes partidos: Miércoles 2 de febrero: Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera hora: 2:00 p. m., Envigado FC vs. Millonarios FC (4:05 p. m.) Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira (6:10 p. m.) e Independiente Santa Fe vs. Junior (8:15 p. m.)

El jueves 3 de febrero La Equidad se enfrentará a Águilas Doradas (2:00 p. m.), Unión Magdalena al Deportivo Pasto (4:05 p. m)., Jaguares FC al Patriotas FC (6:10 p. m.) y Atlético Nacional al Deportes Tolima (8:15 p. m.)

Para el viernes 4 de febrero Cortuluá FC deberá enfrentarse al América de Cali (4:00 p. m.) y el Once Caldas al Independiente Medellín (8:00 p. m.)

Por último, la fecha 5 se jugará de la siguiente manera: Sábado 5 de febrero Envigado FC vs. Deportivo Cali (4:05 p. m.). Domingo 6 de febrero Patriotas vs. La Equidad (2:00 p. m.), Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga (4:05 p. m.), Millonarios FC vs. Unión Magdalena (6:10 p. m.)y Pasto vs. Atlético Nacional (8:15 p. m.)

El lunes 7 de febrero jugarán Alianza Petrolera vs. Jaguares (4:05 p. m.) Junior vs. Águilas Doradas (6:10 p. m.) y América de Cali vs. Independiente Santa Fe (8:15 p. m.).

Se terminará la fecha el martes 8 de febrero con los partidos Independiente Medellín vs. Cortuluá FC (6:00 p. m.) y Deportivo Pereira vs. Once Caldas (8:05 p. m.)

