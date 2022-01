50 escritores recomiendan 50 libros para leer en este 2022

Cincuenta escritores escogieron un libro para recomendárselo a sus lectores para que este nuevo año cuenten con una gran variedad de textos y literatura. Dentro de esta propuesta se encuentran autores reconocidos como Laura Restrepo, Irene Vallejo, Federico Díaz-Granados, Santiago Gamboa, Martín Caparrós, Juan Villoro, entre otros. Las obras recorren gran parte de la cultura global, con autores no tan conocidos para el público general pero de gran calidad.

Los escritores seleccionados y las obras sugeridas son las siguientes:

Luis García Gil

Recomendado: La tierra de la gran promesa, de Juan Villoro

Christophe Galfard

Recomendado: Gente normal, de Sally Rooney

Gilmer Mesa

Recomendado: La sombra de Orión, de Pablo Montoya

Miguel Mendoza Luna

Recomendado: Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro

Juan Esteban Constaín

Recomendado: Gabo y Mercedes: una despedida, de Rodrigo García Barcha

Piedad Bonnett

Recomendado: Sontag, vida y obra, de Benjamin Moser

David Foenkinos

Recomendado: La postal, de Anne Berest

Manuel Vilas

Recomendado: Diarios: a ratos perdidos, de Rafael Chirbes

Gonzalo Mallarino

Recomendado: Una persona perfecta, de Jaime Arracó

Claudia Piñeiro

Recomendado: Mugre rosa, de Fernanda Trías

Alma Guillermo Prieto

Recomendado: Tongolele no sabía bailar, de Sergio Ramírez

Irene Solà

Recomendado: How to be Both, de Ali Smith

Rosa Montero

Recomendado: Mi suicidio, de Henri Roorda

Jorge Franco

Recomendado: El balcón en invierno, de Luis Landero

Irene Vallejo

Recomendado: Panza de burro, de Andrea Abreu

Laura Ortiz

Recomendado: El corazón del daño, de María Negroni

Santiago Roncagliolo

Recomendado: Tres, de Dror Mishani

Sara Jaramillo Klinkert

Recomendado: Tienes que mirar, de Anna Starobinets

Juan Villoro

Recomendado: Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vásquez

Junot Díaz

Recomendado: Dante’s Indiana, de Randy Boyagoda

Agustín Fernández Mallo

Recomendado: La música se resiste a morir: Frank Zappa, de Manuel de la Fuente

Juan Carlos Flórez

Recomendado: El Zaratustra de Nietzsche, de Carl Jung

Mario Mendoza

Recomendado: Yoga, de Emmanuel Carrère

Mariana Enríquez

Recomendado: La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de Laura Fernández

Ricardo Silva Romero

Recomendado: Más allá del abismo, de Diana Pardo

Philippe Claudel

Recomendado: Ásta, de Jón Kalman Stefánsson

Pablo Maurette

Recomendado: Morgenstjernen, de Karl Knausgaard

Frank Báez

Recomendado: El lugar de las palabras, de María Gómez Lara

Siri Hustvedt

Recomendado: The Man Who Lived Underground, de Richard Wright

Paolo Giordano

Recomendado: Un verdor terrible, de Benjamín Labatut

Juan Diego Mejía

Recomendado: Las primas, de Aurora Venturini

José Luís Peixoto

Recomendado: Brújula, de Mathias Énard

Felipe Pigna

Recomendado: Civilizaciones, de Laurent Binet

Evelio Rosero

Recomendado: Naufragios, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca

Daniel Cassany

Recomendado: Zona Uno, de Colson Whitehead

Antonio Ungar

Recomendado: Cantar es sobrevivir, de Sergio Álvarez

Jorge Orlando Melo

Recomendado: Los abismos, de Pilar Quintana

Martín Caparrós

Recomendado: Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento

Alejandra Costamagna

Recomendado: Los llanos, de Federico Falco

Federico Díaz-Granados

Recomendado: Variaciones sobre un tema dado, de Ana Blandiana

Andrea Wulf

Recomendado: Entangled Life, de Merlin Sheldrake

Diamela Eltit

Recomendado: Estrella Madre, de Giuseppe Caputo

Mercedes Monmany

Recomendado: Con total libertad, de Zadie Smith

Santiago Gamboa

Recomendado: Temporal, de Ramón Cote Baraibar

Richard Ford

Recomendado:

Mercy Street, de Jennifer Haigh

Carmen Boullosa

Recomendado: Fragmentos del Diario, de Marie Bashkirtseff

Benjamin Moser

Recomendado: Crónica de Travnik, de Ivo Andric

Aroa Moreno

Recomendado: El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza

Laura Restrepo

Recomendado: Las bodas de Cadmo y Harmonía, de Roberto Calasso

