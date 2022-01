Uribe enfiló críticas hacia Daniel Quintero por señalar de “cartel” al Grupo Argos

En la imagen, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero

Una tormenta política vive Antioquia en las últimas horas por las declaraciones del actual burgomaestre, Daniel Quintero, a la revista SEMANA en la que señaló al Grupo Empresarial Antioqueño de actuar como “carteles” que manejan ciertas mafias al interior de la ciudad.

Estas fueron las palabras de Quintero en el polémico reportaje dominical de SEMANA: “Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son honestos. Son un grupo de personas, no de empresas, que se tomó de forma hostil unas compañías hace 40 años a través de un modelo cruzado de acciones, que además es irregular y prohibido en el mundo entero”.

Lo dicho por el alcalde motivó una respuesta airada del Grupo Argos, empresa que respondió con un comunicado de varios puntos en los que descalificó el pronunciamiento del mandatario al medio bogotano.

Posteriormente, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe se unió a la réplica de la institucionalidad antioqueña a la salida de Quintero.

A través de su cuenta de Twitter, Uribe escribió lo siguiente:

¡Cuántos venezolanos quisieran tener las empresas y los empresarios que el Alcalde de Medellín ofende a menudo!. Los resentidos socialistas y sus colaboradores esconden su corrupción y sus fracasos con descrédito calumnioso a la actividad privada y a defensores de la democracia

Al llamado de atención de Uribe, pronto se sumó el de la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien replicó el comunicado enviado por Grupo Argos y aseguró que: “Un alcalde que se atreve a atacar empresas que generan empleo, pagan impuestos con mentiras, es un alcalde que debe ser revocado. #ChaoQuintero”.

El expresidente le respondió con dureza al mandatario por señalar a Grupo Argos de ser un "cartel". Este insiste en los señalamientos

Quintero: Argos debe una disculpa a Colombia

El principal implicado en la polémica, el alcalde de Medellín, no desperdició la oportunidad para ejercer su derecho a réplica en Twitter.

En un tweet enviado a las 10.17 p.m. del 9 de enero, Quintero ahondó en la crítica esbozada en SEMANA, y afirmó que el Grupo Argos debía responder por el “Cartel del cemento” así como entablar una sincera disculpa ante el país con el objetivo de “construir confianza”.

En palabras del mandatario:

Argos le debe una disculpa al país por hacer parte del Cartel del Cemento. Ya lo hicieron en Estados Unidos obligados por los jueces americanos. La cartelización en Colombia fue aun más grave y sostenida. Sería un paso de construcción de confianza muy importante.

El choque entre el GEA y Daniel Quintero viene de atrás, cuando éste afirmó que el empresariado antioqueño le habría solicitado la gerencia de Empresas Públicas de Medellín.

La respuesta del alcalde aparece con posterioridad al comunicado del Grupo Argos en el que asegura emprenderá acciones legales contra éste por las declaraciones emitidas en SEMANA.

Las tensas relaciones entre el alcalde de Medellín y el GEA

Como lo reseñó Infobae Colombia en abril de 2021, Quintero divulgó que en una reunión con las cabezas de los Grupos Sura y Argos, éstos habrían solicitado dicha gavela burocrática: “Cuando quedé elegido, me senté con las tres cabezas del GEA y no me hablaron de educación... me pidieron que les dejará al gerente Jorge Londoño, me pidieron quedarse con EPM”.

Jorge Mario Velásquez, presidente del grupo Argos, a través de una carta de dos páginas en las que asegura que las afirmaciones del alcalde son falsas. Según el gerente, el pasado 7 de noviembre de 2019, Quintero, recién electo como alcalde de Medellín en ese entonces, convocó una reunión para que los empresarios de organizaciones pertenecientes al Grupo GEA le ayudaran a elegir “posibles nombres de personas que consideráramos pudieran acompañarlo en su administración”.

En un encuentro siguiente, el 12 de diciembre de ese mismo año, dichos empresarios le sugirieron a Quintero dos candidatos: Jorge Londoño De La Cuesta y Luis Fernando Rico. Pero, según relata el presidente del Grupo Argos en su comunicado, también hablaron de la conveniencia de contratar una firma cazatalentos para dar con el mejor candidato.

Velásquez se refirió a las palabras del alcalde antioqueño. “Nada más alejado de la verdad, nuestro único y genuino propósito era ayudarlo, por petición expresa del propio alcalde Quintero. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, Grupo Argos no tiene, ni ha tenido participación alguna en los órganos de gobierno de EPM”.

